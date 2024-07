He probado el nuevo Samsung Galaxy Watch Ultra: es el reloj perfecto como complemento para su anillo, el Galaxy Ring

Samsung acaba de celebrar uno de los eventos más importantes del año en París, donde ha presentado nada menos que siete nuevos dispositivos, seis de los cuales se podrán comprar en España. Son los dos nuevos plegables, el Galaxy Z Fold 6 y el Galaxy Z Flip 6; los nuevos auriculares, los Galaxy Buds 3 Pro y Galaxy Buds 3 y los nuevos relojes, los Galaxy Watch 7 y Watch Ultra. Este último ha sido la estrella del día, al posicionarse como la mejor alternativa al Apple Watch Ultra 2 y complementando el accesorio estrella del evento, el anillo de Samsung.

Este último será el único accesorio que por el momento no podrán comprar los españoles, al menos sin importarlo, el Samsung Galaxy Ring que se dejó ver en el MWC 2024 de Barcelona y que se podrá a la venta sólo en mercados seleccionados entre los que no se encuentra el nuestro. Es posible que este nuevo dispositivo llegue más tarde a otros países, como ha pasado con las Apple Vision Pro, pero también es posible que Samsung espere a lanzar un anillo de forma masiva en la segunda iteración de esta familia, que parece que ya está en desarrollo.

Unos días antes de este evento pudimos pasar unas horas con los nuevos accesorios, los dos relojes y los dos auriculares. Esta es una primera toma de contacto, no un análisis extenso para lo que se necesitaría probar cuanto menos unos días cada producto, siendo lo más recomendable hacerlo durante unas semanas.

Samsung Galaxy Watch Ultra y Watch 7

Ante el éxito de los relojes Ultra de Apple estaba claro que Samsung iba a ofrecer una respuesta. La familia de smartwatches de la compañía coreana lleva varias generaciones con una doble propuesta, un reloj normal y uno Pro. Sin embargo, en esta ocasión el nombre ha cambiado, siendo el producto más exclusivo y potente el Galaxy Watch Ultra. Es llamativo que no hayan querido usar el número en el nombre, intentando alejarlo de los relojes convencionales.

Este reloj llama la atención nada más verlo por su diseño. Une en un cuerpo notable el círculo y el cuadrado, lo que le da un extra de resistencia al alejar la pantalla de golpes perimetrales accidentales. Y es que la resistencia es uno de los factores que más han tenido en cuenta en Samsung. No en vano este aparato se ha diseñado para deportes de aventura en exteriores, donde los golpes y caídas son mucho más probables que en otro tipo de escenarios.

Probamos el Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Buds 3, Galaxy Watch 7 Adrián Raya

Está fabricado en titanio de grado 4, y es capaz de aguantar inmersiones de hasta 10 ATM. En el otro sentido, literalmente, permite el uso en altitudes de hasta 9.000 metros, lo que le permite ser usado en cualquier punto del planeta, al menos en cuanto a altitud. También se ha diseñado para resistir temperaturas extremas, de hasta 20º bajo cero y 55º en el terreno positivo. Esto último es más probable sobrepasar, sobre todo si lo dejamos mucho tiempo al sol en determinadas latitudes, por lo que es conveniente tener cuidado.

La batería del reloj promete una autonomía de unas 48h con un uso normal y de hasta 100h con el modo de ahorro de energía, aunque en ambos casos hay que considerar el uso del reloj, el brillo de la pantalla, etc. Esto no es exclusivo de este reloj ya que es algo que afecta a cualquier modelo de cualquier empresa. La carga se realiza mediante un cargador inalámbrico magnético cuyo cable viene en la caja, aunque no así el adaptador de pared.

Samsung Galaxy Watch7 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las novedades de este reloj es el de disponer de una sirena para dar avisos de emergencia, algo que se agradece en actividades al aire libre, por si se sufre algún tipo de accidente o problema. Se activa de forma gradual, primero con un sonido controlado, por si se activa por error. En caso de no apagarla el volumen se incrementa de forma notable, para que sea audible a muchos metros de distancia.

Esta función se activa dejando pulsado el nuevo botón de acción, que está colocado entre los dos botones normales que tienen todos los relojes de Samsung. Además de activar la sirena sirve para comenzar los entrenamientos, incluyendo el nuevo modo multideporte, ideal para los que practican para un triatlón, por ejemplo. Pensado para este tipo de actividades en exteriores está el GPS Dual, algo que es común en los smartphones pero que Samsung trae por primera vez a sus relojes. Esto permite una mejor localización y una mayor precisión a la hora de trazar rutas.

Samsung Galaxy Watch7 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

La pantalla de este reloj es circular, con una diagonal de 1,47 pulgadas y un brillo máximo de nada menos que 3.000 nits, algo que valorarán sobre todo los que hagan ejercicio en exteriores con condiciones de luz muy fuertes. Esto en España es muy normal, sobre todo en la época estival. Pese a poder poner el brillo al máximo de forma manual, el reloj es capaz de adaptarlo al ambiente sin hacer nada.

Galaxy Watch 7

Además del modelo Ultra Samsung ha presentado dos relojes con un diseño más convencional, los Galaxy Watch 7, que sólo se diferencian en el tamaño de su corona, lo que cambia el tamaño de la pantalla. Uno de ellos tiene 1,31 pulgadas (40 mm) y el otro 1,47 pulgadas (44 mm).

Samsung Galaxy Watch 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto al software, cuentan con la última versión de WearOS, al igual que el Watch Ultra. Una de las novedades en este aspecto es el Energy Score, una función que recopila todas las mediciones relacionadas con la salud y las integra en una puntuación global. Por ejemplo, puede indicar si es necesario dormir mejor, hacer más ejercicio, etc.

Las correas de ambos modelos son One-Click, el sistema propietario de Samsung que permite cambiarlas de forma sencilla. También son compatibles con las correas convencionales de 20 mm, por lo que se podrá usar cualquiera de esa medida que tengamos o compremos. Esta es una de las principales diferencias del Watch Ultra, que también usa correas One-Click pero diferentes. Tienen tres puntos de anclaje, para evitar que un golpe las quite por error, lo que hace que no sean compatibles con otros modelos de otras marcas.

Samsung Galaxy Watch 7 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Tanto los Galaxy Watch 7 como el Watch Ultra utilizan un nuevo sensor Bioactive que ha pasado de 4 a 13 LEDs. Ese salto permite aumentar de forma notable la fiabilidad de las mediciones. Además, esos sensores miden varios parámetros para mejorar la precisión de las mediciones y habilitan la medición de AGE. El índice de AGE es un indicador del envejecimiento biológico, en el que influyen la dieta y el estilo de vida. Lo que se mide son compuestos que se desarrollan de forma natural en el organismo cuando las moléculas de proteínas y grasas son oxidadas por moléculas de azúcar. Los nuevos relojes pueden medir esto y aconsejar medidas para mejorar nuestra salud. Todos los relojes presentados usan la aplicación Galaxy Wearable para sincronizarse con los móviles por lo que cualquier smartphone compatible con esa aplicación podrá ser usado con uno de estos smartwatches. Se mantiene pues la incompatibilidad con los iPhone.

Galaxy Buds 3 y 3 Pro

Junto a los relojes y los móviles Samsung ha presentado dos nuevos auriculares TWS inalámbricos, que son muy diferentes a sus antecesores. Se ha cambiado el factor de forma de manera radical. Ya no son de botón, como los Pixel Buds, y se asemejan más a los AirPods de Apple.

Samsung Galaxy Buds 3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este cambio de diseño viene, además, con un cambio de enfoque en los auriculares. Los Samsung Galaxy Buds 3 se orientan al usuario que valora más la comodidad, al no tener almohadillas de silicona. Esto hace que el oído no se entaponar al ponerlos. Los Samsung Galaxy Buds 3 Pro sí que disponen de esas almohadillas, lo que mejora notablemente el aislamiento acústico.

Ambos cuentan con una avanzada cancelación de ruido activa, que además es capaz de adaptarse mediante IA al entorno, subiendo cuando detecta ciertos ruidos y bajando cuando entiende que estamos hablando. Además, los Buds 3 Pro mejoran el aislamiento de forma pasiva por su propio diseño por lo que son más aptos para entornos ruidosos. Los dos disponen de una tecnología de filtrado de ruido para llamadas que evita que los ruidos que se producen en nuestro entorno lleguen a nuestro interlocutor.

La caja de carga también ha sufrido muchos cambios. Ahora es más grande, con una tapa transparente que deja ver los auriculares y con un botón de emparejamiento en la zona inferior, junto al puerto de carga USB-C. También se pueden cargar los dos modelos de manera inalámbrica al ser compatibles con el estándar Qi. La autonomía de los Buds 3 es de 5 horas para música y 3,5 horas para llamada, siempre con la cancelación de ruido activa. En el caso de los Buds 3 Pro, con las mismas condiciones, las cifras suben a 6 y 4 horas respectivamente. Eso sí, esta autonomía varía en función de la calidad de la conexión, del volumen que se elija, etc. Las cajas de carga dan un extra de 24 y 30 horas respectivamente.

La conexión de los auriculares con el móvil se realiza con la última versión de bluetooth, la 5.4, que es compatible con Auracast. Esto posibilita el conectar dos pares de auriculares de forma simultánea a un mismo móvil, por lo que es posible escuchar la misma canción desde un terminal, simplemente conectado los dos auriculares. Ambos modelos son capaces de reproducir sonido de 24 bits, aunque sólo los Buds 3 Pro disponen de un doble amplificador, lo que hace que la calidad de la reproducción sea mayor.

¿Me los compro?

En las próximas semanas estaremos probando todos estos productos de manera más intensa, pero las primeras impresiones han sido bastante positivas. Este año hemos visto grandes cambios en el diseño y funciones de los auriculares, además de un nuevo modelos de reloj. Sólo el Watch 7 ha cambiado poco y, entre tanta novedad, casi que se perdona.

Los precios de los Galaxy Watch 7 en España son de 319 y 349 euros para las versiones de 40 y 44 mm con conectividad bluetooth y de 369 y 399 euros para los mismos tamaños pero con conectividad bluetooth y LTE. El Samsung Galaxy Watch Ultra se vende en una única versión de 47 mm con conectividad bluetooth y LTE a un precio de 699 euros. Los auriculares, que también llegan a España, cuestan 179 euros en el modelo Buds 3 y 249 euros en el modelo Buds 3 Pro.