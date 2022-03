Tener un trípode integrado es una de las ventajas inesperadas de los móviles plegables

Hemos pasado ya el primer cuarto del experimento de usar un móvil plegable durante un año, y en el día a día seguimos encontrando cosas más útiles de lo que pensamos en un primer momento. Un buen ejemplo de esto es el poder usar el móvil como trípode, algo que Samsung, por ejemplo, ha indicado en sus presentaciones y de lo que presume en sus anuncios, pero que en el día a día es práctico, no es una de esas funciones que jamás usas.

Algo puntual que resulta útil

Una videollamada en el Galaxy Z Flip 3 Manuel Ramírez El Androide Libre

He perdido la cuenta de las veces que he asistido a la presentación de un móvil en la que destacan una característica sobremanera, para luego darme cuenta de que nadie la usa. Un buen ejemplo es la cámara microscópica del OPPO Find X3 Pro, algo que todos veíamos que no iba a ver continuidad.

Cuando los fabricantes de móviles plegables empezaron a decir que podíamos usar el terminal como trípode he de reconocer que creía que era una de esas funciones que, en la práctica, no usaría nunca. Pero me equivoqué.

Fotografía con temporizador desde el Samsung Galaxy Z Flip 3 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Es cierto que no es algo que use todos los días, pero he de reconocer que es cómodo cuando queremos ver la pantalla del móvil pero no tenemos nada a mano para apoyarlo. O peor, podemos apoyarlo pero tenemos que se pueda resbalar y caer. Y romper.

Fotografía de larga exposición con el Samsung Galaxy Z Fold 3 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En el campo de la fotografía tenemos ventajas obvias ya que no siempre llevamos un trípode con nosotros para fotos de larga exposición, pintura con luz, etc.

Los plegables ofrecen esa versatilidad, aunque está en las marcas el apostar o no por ello.

Flex Mode de Samsung es el camino a seguir

Análisis Samsung Galaxy Z Flip 3 Alvarez del Vayo El Androide Libre

Samsung es la marca que más está apostando por los plegables, y eso se nota especialmente en el software. Las opciones que tenemos con estos terminales no sólo están en aplicaciones de vídeo, sino también en la app de cámara, o en la de videollamada, uno de eso usos que se ha disparado en los últimos años.

No sé si en un futuro tendremos nuevas funciones en este tipo de smartphones que hagan uso de la bisagra, pero es una gran forma de aportar algo diferenciador con respecto a los móviles normales.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan