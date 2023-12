Probamos el Redmagic 9 Pro: el móvil más potente disponible en España tiene una batería de escándalo

Redmagic lleva varias generaciones haciendo un gran trabajo con su móvil gaming de gama alta, y con cada nueva edición se han podido ver mejoras notables en los apartados que los usuarios más reclaman. La compañía presentó a finales de noviembre el Redmagic 9 Pro, su nuevo modelo que llega siendo el móvil Android más potente de la actualidad.

Ahora este modelo ya está disponible en España, y en EL ESPAÑOL - El Androide Libre hemos estado probándolo durante unas semanas para contar cómo ha sido nuestra experiencia. Esta, ya te lo adelantamos, ha sido bastante buena, y es positivo comprobar la buena evolución del móvil respecto a su antecesor.

En este caso, se trata de un móvil que ha mejorado sus cámaras y su batería, haciendo que este último punto, junto a la potencia que le brinda su hardware, sean dos de las mejores características de las que puede presumir. Todo ello, además, por un precio de salida de 649 euros para su versión base, que es la mitad de muchos de los dispositivos de gama alta a los que, ahora mismo, supera en potencia.

Diseño mejorado

Este RedMagic 9 Pro es una espléndida evolución respecto a su antecesor en el apartado del diseño. Se deja atrás el módulo de cámaras vertical situado en el centro para pasarlo al lateral izquierdo, haciendo la circunferencia de cada cámara más grande y alineándose perfectamente con el ventilador de la parte trasera. La única cámara que no se encuentra en este módulo es la macro. Este sensor, al ser bastante más pequeño que el resto, está situado justo debajo del flash, junto a las otras dos cámaras.

Una cosa que nos ha gustado mucho de este dispositivo es que sus cámaras no sobresalen de la parte trasera, algo que es poco común en el mercado actual y que hace que sea extremadamente cómodo utilizar el dispositivo sobre una mesa, puesto que toda la superficie trasera está apoyada al mismo nivel. Esto hace que el móvil no baile al tocarlo mientras está apoyado, y le da un aspecto que personalmente me ha gustado mucho.

Trasera transparente del Redmagic 9 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

Otro de los grandes cambios a mejor que ha habido respecto a la generación anterior, es la ubicación de los botones. Antes, los de volumen y el de encendido se encontraban en laterales distintos, lo que podía provocar tomar capturas de pantalla fantasma al apagar el dispositivo. Ahora, ambos están en el lateral derecho, encima del interruptor para activar el modo de juegos del dispositivo, mientras que sobre ellos se encuentra una de las aperturas para el ventilador. En la parte superior e inferior de este margen también encontramos los gatillos táctiles.

Sus bordes son completamente planos, siguiendo la tendencia imperante en el mercado actual, lo cual le dan aspecto bastante rectangular y agradable a la vista. En el modelo que hemos analizado, la parte trasera del dispositivo es transparente, dejando ver algunos indicadores como el del procesador o el del nombre de la marca. Algunas de las letras que en la parte trasera del dispositivo cuentan con retroiluminación RGB que se activará automáticamente cuando se encienda el ventilador para juegos, aunque es algo que se puede modificar desde la configuración.

Una muy buena pantalla

La pantalla del Redmagic 9 Pro es una de las mejores del mercado, y sin duda es una muy buena apuesta para jugar. Su panel OLED BOE Q9+ tiene un tamaño de 6,8 pulgadas a una resolución de 2.480 x 1.116 píxeles, ligeramente superior al Full HD. Los colores negros son puros, ya que se apagan los píxeles para representar el color, y el resto también resaltan bastante

Su pico de brillo máximo es de 1.600 nits, que es una cifra muy alta. Una cifra similar a la del Samsung Galaxy S23 Ultra, que tiene 1.750 nits. Como es de imaginar, los resultados son muy buenos, y la pantalla se ve a la perfección, aunque el día sea muy soleado y le dé la luz de forma directa en la pantalla.

Streaming en el Redmagic 9 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

A la hora de jugar, se mueve rápido y fluido gracias a sus 120 Hz de tasa de refresco, pero también gracias a su alta frecuencia de muestreo, de 960 Hz. Una cifra así de grande implica que la pantalla tenga una mayor velocidad de respuesta cuando la tocamos, y se nota en juegos online en los que hay que ser muy rápido.

La experiencia al ver contenido multimedia también es muy buena, y no hay problema en pasar horas en apps de streaming como Netflix, HBO Max u otras alternativas gratuitas. Gracias a su tecnología OLED es posible disfrutar de funciones como la pantalla siempre activa, que muestra la hora y las notificaciones cuando el móvil está bloqueado.

Potencia máxima

Solo atendiendo al hardware con el que cuenta el dispositivo es evidente que la compañía ha querido dotarle de lo mejor del mercado para poder mover cualquier tipo de juego o aplicación. Su procesador es el Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, que será el encargado de mover buena parte de la gama alta del año que viene, y que en este dispositivo está acompañado de 16 GB de memoria RAM LPDDR5X Y 512 GB de almacenamiento UFS 4.0.

No es que sea más que suficiente para un móvil, sino que sería una buena combinación incluso para un ordenador. Esto habla muy bien de la potencia con la que cuenta el dispositivo, de lo que es capaz de hacer y, lo más importante, de los años que puede durar de forma funcional, ya que con estas prestaciones será capaz de aguantar de forma muy decente el paso del tiempo.

Memoria RAM virtual en Redmagic Jacinto Araque El Androide Libre

En lo referente a la usabilidad diaria del Redmagic 9 Pro, hay que decir que funciona como un tiro, ya sea para descargar aplicaciones, subir archivos a la nube o descargar aplicaciones. No hay nada que se le resista al dispositivo, y eso es un punto muy a favor en un móvil cuyo objetivo principal es ofrecer la mejor experiencia jugando.

Y es que, en ese sentido, también da una excelente experiencia cada vez que se abre un juego, independientemente de que sea simple o que tenga un apartado de gráficos más complejo. Además, sus gatillos táctiles son capaces de brindar una mucho mejor experiencia en todos los juegos compatibles, especialmente en aquellos que incluyan la mecánica de disparar.

Batería y software centrado en juegos

Mezclando la eficiencia de su procesador y sus 6.500 mAh de batería, la autonomía de este dispositivo es simplemente increíble. Hemos podido pasar casi dos días utilizando el móvil de forma intensiva —aunque no a todas horas— sin que se agote. Haciendo uso de modos de ahorro de batería y con un uso algo más moderado, esta puede llegar fácilmente a tres días.

Sin embargo, esto es un móvil gaming, y está hecho para jugar, por lo que también hemos pasado largas sesiones probando juegos y cómo afectan a la batería. El rendimiento en este sentido sigue siendo muy bueno, y pese a que, lógicamente, así dura menos, se sigue pudiendo superar el día de uso. Su carga rápida tiene una potencia de 80 W, y el cargador viene incluido en la caja, por lo que el proceso tardará poco más de media hora.

Hub de juegos en Redmagic 9 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

Pasando al software, es muy positivo que el móvil llegue directamente con Android 14, la versión más reciente del sistema operativo de Google. Aquí, la marca ha hecho los deberes, ya que aún se siguen viendo salir al mercado algunos dispositivos, pero que traen una versión más antigua.

De cara a jugar, su interruptor lateral es capaz de activar el lanzador de juegos. Se trata de una plataforma en la que es posible configurar el sistema de ventilación del dispositivo, la iluminación de la parte trasera y la configuración del móvil al abrir juegos, de forma que se pueda optimizar su rendimiento al máximo cada vez que se acceda desde este apartado a los juegos. De esta manera, es posible activar el interruptor y abrir el título al que se quiera jugar de una forma muy rápida.

GTA San Andreas en Redmagic 9 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

Su configuración para el uso del ventilador es muy útil, ya que se puede activar tanto de forma automática al iniciar un juego como cuando el usuario pulse un botón, y no es necesario que una app abierta en concreto para poder utilizarlo, sino que se puede activar en cualquier momento en el que el móvil se encuentra una temperatura demasiado elevada. De hecho, al cargarlo utilizando la carga rápida se activará automáticamente para no perjudicar los componentes internos del móvil.

Una cámara sencilla

Los móviles gaming no se suelen caracterizar por contar con un apartado fotográfico a la altura de la gama alta. Al fin y al cabo, se trata de móviles que buscan ofrecer la mejor experiencia en los juegos, no en la fotografía. En este caso, el Redmagic 9 Pro ha mejorado considerablemente a su antecesor. Cuenta con una configuración de sensores básica, pero efectiva para poder disfrutar de algo de versatilidad. Su sensor principal tiene una resolución de 50 Mpx, igual que el gran angular, mientras que el macro es de 2 Mpx. La cámara selfie, que está ubicada bajo la pantalla, tiene una resolución de 16 Mpx.

La aplicación de cámara integra muchos más modos de fotografía, como el de estela de luces, y cuenta con características muy interesantes. Una de ellas es contar con un nivel en el botón de disparar, que hará que se pueda tener cierta orientación sobre si la imagen está recta. Los resultados siguen sin destacar respecto a otros móviles algo más caros de gama alta.

Las imágenes tomadas con el dispositivo ofrecen un buen nivel de detalle que, sin embargo, en ocasiones abusa de una alta nitidez artificial. La representación de los colores es correcta, aunque a veces peca de mostrar algunos colores con demasiada intensidad. El modo nocturno es capaz de hacer un buen trabajo siempre y cuando haya alguna fuente de luz que pueda aprovechar. La cámara selfie, si bien es mejor que en la generación anterior, sigue sin ofrecer los mismos resultados que si estuviera en un agujero en pantalla.

¿Me lo compro?

Hay que tener claro que este dispositivo no es igual que un móvil convencional, sino que está orientado al público que busca un gran rendimiento en los juegos, o simplemente un móvil que sea muy potente y que tenga mucha batería. Esto hace que ofrezca una experiencia en el apartado fotográfico ligeramente menor que algunos de los dispositivos de su competencia.

Si esto no es una prioridad, es imposible no recomendarlo. Cuenta con el mejor procesador del mercado junto con 16 GB de memoria RAM y una gran cantidad de almacenamiento, lo cual asegura que se vaya a seguir moviendo bien en unos años, puesto que esto le ayuda a envejecer mucho mejor. Su batería es de lo mejor del mercado, puesto que con un uso moderado se puede llegar a más de dos días de autonomía sin problema.

Cámaras y ventilador del Redmagic 9 Pro Jacinto Araque El Androide Libre

Cuenta con una pantalla que se ve muy bien en cualquier situación y que, además, oculta la cámara bajo ella para poder aprovechar el panel por completo y no tener ninguna interrupción. En el multimedia también se desenvuelve muy bien, y es uno de esos móviles que apetece utilizar por lo bien que funciona todo.

Además, lejos de tópicos con las marcas chinas, hemos encontrado un software muy limpio, con pocas apps instaladas más allá de los servicios de Google y algunas aplicaciones nativas, lo cual es un punto muy a favor del móvil, que llega con lo justo para que se pueda comenzar a utilizar.

Características Redmagic 9 Pro

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Chip Red Core 2 Pro.

Memoria RAM: 12 / 16 GB.

Almacenamiento interno: 256 / 512 GB.

Pantalla Tamaño: 6,8 pulgadas.

Resolución: píxeles.

Tecnología: OLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx.

Gran Angular: 50 Mpx.

Sensor macro: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

Bluetooth 5.3.

Wifi 6.

Sensor de huellas bajo la pantalla.

Autonomía Batería: 6.500 mAh.

Carga rápida: 80 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Sistema de refrigeración.

Medidor infrarrojo de ritmo cardiaco.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163,98 x 76,35 x 8,9 mm.

Peso: 229 g.

Sistema operativo Versión de Android: 14.

Interfaz del fabricante: Redmagic OS.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan