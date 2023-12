Adiós a Steam si usas estas versiones de Windows: haz esto si no te quieres quedar sin tus juegos

Se acercan meses difíciles si tenemos un ordenador viejo. El paso del tiempo no perdona, y poco a poco, los sistemas que llevan años con nosotros van a perder el soporte. Hace poco, Microsoft anunció el final de Windows 10, confirmando que los usuarios serán abandonados a menos que sean de empresas dispuestas a pagar.

Si aún usamos un sistema viejo como Windows 7 o Windows 8, la situación es incluso peor. Microsoft ya ha abandonado el soporte de esos sistemas, por lo que estamos en peligro potencial si se descubren fallos de seguridad; y lo peor es que los programas pueden dejar de funcionar o también ser abandonados a su vez.

Por ejemplo, el año pasado Google anunció el fin de soporte para millones de ordenadores, confirmando que Chrome sólo estará disponible para Windows 10 y Windows 11. Y ahora le toca el turno a otra de las grandes, Valve, y su plataforma Steam.

Fin de soporte de Steam

Steam perderá soporte de Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 a partir del 1 de enero de 2024; por lo tanto, tenemos apenas un par de semanas, aunque la verdad es que esta decisión ya dio a conocer a principios de año. El fin de soporte supone que muchos jugadores que aún usan ordenadores viejos para disfrutar de sus juegos tienen que pensar ya en una actualización si no quieren perder el acceso a sus juegos.

Hay que aclarar que el programa seguirá funcionando a partir del 1 de enero sin problemas. El fin de soporte de Steam sólo supone que el programa ya no recibirá actualizaciones si usamos uno de esos tres sistemas operativos; y aunque no lo parezca, eso puede tener consecuencias muy graves, e incluso podríamos perder acceso a nuestros juegos. Aunque el 1 de enero probablemente no notaremos ninguna diferencia, con el paso del tiempo podemos notar como algunas partes del programa dejan de funcionar.

Steam

En su página de soporte, Steam aclara que el programa y los juegos instalados deberían seguir funcionando “durante un tiempo” sin necesidad de recibir actualizaciones; pero conforme Steam vaya recibiendo actualizaciones y nuevas funciones, es muy posible que las versiones que no se han actualizado empiecen a fallar e incluso que los juegos dejen de funcionar aunque no hayamos cambiado nada. Steam no ofrecerá servicio técnico a los usuarios con estos sistemas obsoletos, así que, una vez que empiece a fallar, no habrá solución.

Por lo tanto, la única opción que tenemos para seguir usando Steam es actualizar a Windows 10 como mínimo; si no podemos hacer eso en el ordenador que estamos usando (por cuestión de compatibilidad o potencia, por ejemplo), entonces la única alternativa es comprar un ordenador más moderno que venga con Windows 10 o Windows 11 preinstalado.

Valve se ha defendido asegurando que el fin de soporte de Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 viene obligado por el mencionado fin de soporte de Chrome; Steam integra una versión del navegador Chrome para algunas funciones como el acceso a la tienda. Además, adelanta que futuras versiones de Steam usarán funciones y actualizaciones de Windows que sólo están presentes en Windows 10 y superior. Según las propias estadísticas de Steam, aproximadamente un 1% de los jugadores de Steam se verá afectado por este cambio; eso no parece mucho, pero teniendo en cuenta que la plataforma tiene más de 130 millones de usuarios activos mensuales, este cambio potencialmente podría afectar a más de un millón de equipos.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan