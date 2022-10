Cuidado si usas un ordenador viejo, Google te va a abandonar a tu suerte

Google Chrome es el navegador web más usado en todo el mundo, en todo tipo de dispositivos; por eso, cualquier mínima diferencia en su compatibilidad tiene el potencial de afectar a millones de usuarios.

Es justo lo que va a ocurrir el año que viene, cuando Google abandone el soporte de Google Chrome para sistemas Windows 7 y Windows 8.1, deshaciéndose de unas plataformas que ya tienen unos años encima.

Google Chrome ahora sólo para Windows 10 y 11

El cambio supone que Google ya sólo dará soporte para Windows 10 y Windows 11, las últimas versiones del sistema operativo. Por lo tanto, los usuarios con ordenadores viejos, o que simplemente hayan elegido no actualizar a los nuevos sistemas, serán abandonados. La única opción para mantener el soporte es actualizar a las nuevas versiones, pero eso no es posible en muchos casos, dependiendo de los requisitos de cada sistema.

Windows 7 sigue siendo popular para su edad Microsoft

Esto es algo más grave de lo que parece, ya que hay muchos usuarios que aún permanecen en Windows 7. Según Statcounter, nada menos que el 13,61% de los usuarios del sistema de Microsoft se ha quedado en Windows 7, y eso se puede traducir en decenas de millones de ordenadores. Según un estudio de principios de 2021, Windows 7 estaba presente en al menos 100 millones de ordenadores, aunque es una cifra cambiante.

Windows 7 es especialmente popular entre los jugadores, al ser un sistema más liviano y sin los añadidos innecesarios de versiones posteriores; también vino preinstalado en muchos ordenadores que no han sido actualizados desde entonces, en parte porque no pueden. Windows 11, por ejemplo, introduce nuevos requisitos en aspectos como la seguridad que la mayoría de los ordenadores viejos no tiene.

En cambio, Windows 8.1, el otro sistema abandonado, no fue tan popular por los cambios en la interfaz, y apenas representa un 2,17% del mercado de Windows.

Windows 8.1 fue un fracaso, pero aún hay gente que lo usa

El fin de soporte de Google Chrome supone que los usuarios con esas versiones ya no recibirán actualizaciones de seguridad. Si se descubre un ‘bug’ o un agujero, Google no lo arreglará. Además, Google Chrome ya no se podrá instalar en esos sistemas viejos, y deberemos tener como mínimo Windows 10 para que la instalación continúe. El programa seguirá funcionando si ya está instalado, pero como no recibirá actualizaciones no es recomendable seguir usándolo.

Esta decisión no se ha tomado a la ligera. Coincide con la decisión de Microsoft de abandonar el soporte extendido de Windows 7 y Windows 8.1, que se producirá el 10 de enero de 2023; de esta manera, Microsoft también dejará de lanzar actualizaciones de seguridad para estos ordenadores.

El cambio llegará con Chrome 110, cuyo lanzamiento se espera el 7 de febrero de 2023. Hasta entonces, tenemos un par de opciones: cambiarnos a otro navegador como Firefox, o intentar actualizar a Windows 10 de alguna manera.

