Google se acuerda de Chrome OS sólo para hacer uno de los cambios más ridículos de su historia

¿Cuándo fue la última vez que escuchaste hablar de Chrome OS? Incluso si lees El Androide Libre habitualmente, puede que hace mucho. Desde que Google implementó las apps de Android en Chrome OS, el sistema operativo no ha recibido muchas novedades, aunque todo indica que está a las puertas de un gran cambio.

Chrome OS nació inicialmente como un sistema para ordenadores portátiles de bajo coste, capaz de hacer literalmente lo mínimo: ejecutar un navegador y aplicaciones web. Con el tiempo, Google ha descubierto que los usuarios quieren hacer algo más que eso, y ha ido ampliando el sistema, hasta que finalmente respondió a las criticas con la mencionada compatibilidad con apps Android.

Desde entonces, los portátiles Chrome OS son mucho más recomendables, aunque siguen teniendo una seria competencia en Windows, que es el sistema más familiar y recomendable para usuarios que quieren sacar más partido a su inversión. Y no es que Google haya abandonado el desarrollo de Chrome OS, ni mucho menos; no hace mucho se supo que Material You, estrenado con Android 12, iba a convertirse en el nuevo lenguaje de diseño para Chrome OS.

Nuevo nombre para Chrome OS

Ese puede ser el mayor cambio de la historia del sistema, que en general aún mantiene las mismas líneas visuales desde su lanzamiento inicial. La adopción de Material You puede convertir a Chrome OS en un sistema más moderno y atractivo y, especialmente, puede encajar mejor con Android y dar una mejor sensación de que estamos usando sistemas relacionados.

En ese contexto hay que comprender la última "no noticia" de Chrome OS: un cambio de nombre, si es que se le puede llamar así. Como han descubierto en The Verge, las nuevas páginas de soporte para desarrolladores del sistema se han actualizado con el nombre "chromeOS". Es decir, que se pierde el espacio después de "chrome", y el nombre ahora empieza en minúsculas, una de las peores tendencias del sector tecnológico, pero eso es otro tema diferente.

Nuevo logotipo de chromeOS

Junto con el cambio de nombre llega un cambio de logo, que simplemente refleja las diferencias mencionadas.

El cambio ha sido confirmado por James croom, el director de marketing de chromeOS; pero Google, siendo Google, aún no ha cambiado todas las referencias en sus páginas web. En efecto, si entramos en la web oficial de los Chromebooks, aún veremos el viejo nombre y el viejo logo.

