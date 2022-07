Si sientes envidia del Nothing phone (1), ahora puedes copiar su estilo en tu móvil

El Nothing phone (1) es uno de los lanzamientos más importantes y originales del año, y lo llamativo es que lo ha conseguido obviando aspectos que creíamos importantes, como el hardware, la potencia bruta y la cantidad de megapíxeles en las cámaras.

Nothing ha provocado un terremoto

Nothing phone (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

En vez de centrarse en ofrecer las mejores cifras, Nothing ha seguido la misma filosofía que con los auriculares Nothing ear (1), apostando por un diseño único en el que destacan las luces LED y una trasera transparente que deja ver elementos del interior del dispositivo.

En un mercado carente de originalidad, este es un lanzamiento que puede provocar un gran terremoto en el mercado, y ya estamos viendo los primeros indicios, con el lanzamiento de productos que buscan copiar el estilo del Nothing phone.

Skins que copian a Nothing

La primera que se ha atrevido a hacerlo, al menos de manera fidedigna, es Dbrand, uno de los fabricantes más populares de productos de personalización de móviles. Es particularmente famosa por las 'skins', vinilos que podemos poner en nuestro dispositivo para cambiar el color y el estilo de la carcasa. También ofrece fundas, algunas centradas en una mayor protección y otras en conservar el diseño original del móvil.

Hoy, coincidiendo con el lanzamiento del Nothing phone (1), Dbrand ha lanzado la gama Something, un claro guiño a Nothing; está compuesta de skins y fundas que imitan el estilo del nuevo móvil. En otras palabras, podemos obtener un diseño muy parecido al Nothing phone (1) en nuestro móvil. Las 'skins' consiguen esto con un gráfico que representa la parte trasera de la carcasa del móvil en blanco, con un grosor de sólo 0,23 mm y resistencia a los arañazos, y la funda consigue lo mismo pero añadiendo protección a las caídas.

Dbrand también es famosa por sus 'troleos' a la industria y a sus propios usuarios, y Something no es una excepción. La compañía se ríe de Nothing y su estrategia de ventas, presumiendo de copiar el diseño; aunque aclaran que el "plagiarismo no es un crimen" y que sólo han "reinterpretado" el diseño para otros dispositivos.

En concreto, la lista de dispositivos compatibles con las 'skins' es la siguiente, aunque la compañía acepta sugerencias para futuros lanzamientos:

Apple iPhone 13

Apple MagSafe Charger

Google Pixel 6 Pro

Samsung Galaxy S22 Ultra

No está claro si semejante copia traerá problemas legales para Dbrand; esta no sería la primera vez que se ha peleado con los fabricantes, y más recientemente, luchó contra Sony por haberse adelantado para hacer 'skins' personalizadas para la consola PlayStation 5, sin mucho éxito; en venganza, Dbrand lanzó carcasas para la consola. Es poco probable que Nothing quiera meterse en esos líos legales, aunque todo depende de hasta qué punto quiere defender su marca y hacerla única.

