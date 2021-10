Buen diseño y gran precio: analizamos los auriculares Nothing Ear 1

Nothing Ear 1

Este verano Carl Pei, cofundador de OnePlus, presentaba el primer producto de su nueva compañía, los Nothing Ear 1. Estos auriculares estaban llamados a ser casi una revolución, pero la realidad ha sido algo más tranquila.

Pese a eso, nosotros hemos querido probarlos para comprobar si, con un precio bastante ajustado, la nueva marca podía hacer frente a las propuestas de Apple, Samsung y demás fabricantes.

Sobre todo ahora que sabemos que el futuro de la empresa pasa por crear un gran ecosistema, para lo cual se han aliado con la mismísima Qualcomm.

Características Nothing Ear (1)

Colores

Blanco y negro.

Drivers 11,6 mm.

Llamadas Cancelación de ruido activa (ANC).

Tecnología Cancelación de ruido activa (ANC).

Resistencia IPX4.

Conectividad Bluetooth 5.2.

Radio de conectividad de 10m.

Peso y tamaño Auricular: 28,9 x 21,5 x 23,5 mm.

Estuche: 58,6 x 58,6 x 23,7 mm.

Auricular: 4,7 gramos.

Estuche: 57,4 gramos.

Carga Carga rápida por USB-C.

Carga inalámbrica Qi.

Batería y autonomía Auricular: 31 mAh.

Estuche: 570 mAh.

Autonomía de hasta 5,7 horas (auricular).

Autonomía de hasta 34 horas (incluyendo el estuche).

El diseño es el elemento clave... y se nota

Nothing Ear (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

No cabe duda de que uno de los puntos fuertes de estos auriculares es el diseño. Carl Pei tenía claro que quería fundar una empresa de tecnología, pero con un fuerte componente estético, en la línea de lo que hace Apple.

Por ello el exterior de los Nothing Ear 1 tenia que ser tan importante como su exterior.

La realidad es que la imagen conceptual de estos auriculares difiere bastante de lo que finalmente ha llegado a nuestras manos, seguramente por problemas de fabricación.

Prototipo / Modelo final

Pese a eso, estos auriculares son claramente únicos, con elementos llamativos como la pieza transparente o el tener un color en cada uno (rojo y negro) para distinguir el izquierdo del derecho.

Seguro que has visto muchos auriculares blancos, o negros, o de un color... pero un diseño como este no se ve mucho. El motivo es que es muy complejo hacer piezas de tecnología con acabados transparentes que además tengan un buen diseño exterior.

Nothing Ear (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

También se aprecia este punto en la caja, que es casi transparente por completo, salvo por una pieza blanca que aloja la batería, circuitería, etc.

Eso sí, la caja tiene un tamaño excesivo si la comparamos con otras como la de los Pixel Buds A, con los que comparten precio. Y la autonomía que da tampoco está tan lejos de otras cajas como las de los Samsung Galaxy Buds Pro.

Un sonido en la línea de lo esperado

Nothing Ear (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sonido de estos auriculares es tan bueno como podemos esperar de un producto que cuesta 99 euros. Decimos esto porque la empresa hizo mucho hincapié en la cancelación de ruido activa, que esta presente, y también en el modo transparencia.

Ambos funcionan realmente bien, pero no como para eclipsar el de otros auriculares más caros.

Nothing Ear (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Podemos decir que hay motivos concretos para comprar los Ear 1, que no están relacionados con el sonido, pero que este no supone un problema.

Además, son cómodos de llevar y el peso está muy controlado. Eso sí, quizás la pieza blanca en forma de perla sea algo grande para algunas orejas, aunque esto es algo que vemos en la mayoría de auriculares TWS, que no encajan bien en todo el mundo.

Increíble precisión en los gestos

Nothing Ear (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

La mayor sorpresa usando estos auriculares ha venido cuando usamos los gestos. La doble o triple pulsación ha funcionado mucho mejor que en la mayoría de auriculares, dándonos la sensación de que nunca fallaba.

Con esta precisión hemos echado en falta el poder configurar un solo toque, algo que nos encantaría que estuviera disponible en la aplicación.

Además, si deslizamos arriba y abajo se controla el volumen del dispositivo que tengamos vinculado, algo que no siempre está presente, ni siquiera en auriculares mucho más caros.

La aplicación es sencilla en exceso

Nothing Ear (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Esta aplicación peca, de inicio, de excesiva sencillez. Nothing ha querido ser minimalista pero se echan en falta muchas funciones, como la que hemos mencionado de poder usar un toque para realizar acciones.

Hay dos secciones, una para los sonidos y otra para los controles.

En la primera podemos cambiar la forma en la que escuchamos el sonido, con la cancelación de ruido en modo agresivo o más suave, o desactivarla.

Además, podemos usar un ecualizador que se agradece que esté, pero que no nos ha convenido mucho. Hay un ajuste que es para Voces, e irónicamente no lo he usado en podcasts porque el que viene por defecto produce un sonido mucho más completo y agradable.

Nothing Ear (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

La otra sección de los ajustes es la que permite cambiar el triple toque en cada auricular (el doble siempre es pausa/reproducción) así como el mantener pulsado.

El problema es que el triple toque solo vale para hacer que avance la canción, retroceda... y ya está. La pulsación prolongada nos permite activar el modo de cancelación de ruido... y nada más.

Son muy pocas opciones, sin integración con los asistentes de voz, sin poder configurar más gestos...

Es una cuestión de software y se entiende que Nothing no haya tenido tiempo de poner todo lo que querría, pero pese a ser una empresa nueva debería haber ampliado las posibilidades de su aplicación.

Al menos tiene la posibilidad de encontrar los auriculares si los hemos perdido desde la app, haciéndolos sonar.

Una autonomía... pasable

Nothing Ear (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Estos auriculares no son los que más batería tienen, así que no son los que más autonomía nos dan.

Tendremos unas 4 horas con la cancelación de ruido activada y unas 5.5 horas sin ANC. Si sumanos la caja tendremos entre 24 y 34 horas más, aunque siempre depende del volumen, la calidad de la conexión, etc.

Eso sí, se agradece que junto al puerto USB C, algo que ya damos por descontado, tengamos carga inalámbrica, algo que no se ve en este rango de precios.

Conclusión: una buena apuesta, que no es perfecta

Nothing Ear (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Nothing ha creado un primer producto bastante notable. Se han esforzado en el diseño y en mantener el precio bajo (cuestan 99 euros) y eso es algo que se agradece.

A nosotros lo que más nos ha gustado es lo bien que funcionan los gestos, aunque por desgracia no podamos personalizarlos tanto como querríamos.

Estos auriculares son una opción para los que buscan algo intermedio entre los productos de 30 euros de otras marcas como realme o Xiaomi y lo que ofrecen firmas como Samsung o Apple.

Por 99 euros tenemos un diseño de primer nivel, unos gestos increíblemente precisos y un sonido muy válido.

Lo único malo para la empresa es que hay muchos rivales que han empezado a bajar precios de productos que antes estaban en otra categoría y que se acercan peligrosamente a estos 99 euros.

