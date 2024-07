He probado el robot aspirador que también patrulla tu casa: así es el Dreame L20 Ultra que quiere jubilar a tu Roomba

Las modas en el hogar no afectan sólo a mobiliario o formas de decorar las casas. También en la electrónica de consumo se ven tendencias que a veces llegan a buen puerto y otras veces no. Una de las más llamativas de los últimos años es la de las freidoras de aire, que casi han logrado colarse en cada piso en España. Con todo, hay formas de sacarles partido, e incluso un gigante como Xiaomi ha apostado por ello.

Otra de las tendencias que también pueden considerarse exitosas es la de las aspiradoras inteligentes. Esto tipo de accesorios empezó a darse a conocer con marcas como iRobot, que con Roomba lideró el mercado de la gama alta con propuestas potentes y muy costosas. De hecho ha presentado su último modelo en España, la Roomba Combo 10 Max con base AutoWash este martes. Y cuesta 1.499 euros.

Y cuando un producto es un éxito es cuestión de tiempo que otras marcas se suban al carro. La competencia de la Roomba ha apostado mayormente por unos precios más bajos y unas prestaciones mucho más ajustadas, pero también hemos visto propuestas de precio más elevado, pero que competían con modelos el doble de costosos. Uno de ellos es una de las aspiradoras de gama alta de Dreame, la L20 Ultra, que tiene actualmente un precio de 999 euros, rebajado desde los 1.199 que cuesta normalmente.

Grande, muy grande

Se trata de una aspiradora de tamaño considerable, que puede que no quepa por debajo de ciertos muebles, como el sofá, a no ser que esté muy elevado del suelo, lo que no suele ser normal. En las pruebas que hemos realizado no ha logrado pasar por ahí, pero sí por debajo de los muebles del salón y por debajo del canapé de la cama, que son ligeramente más altos.

La aspiradora tiene un saliente en forma de cilindro que es el encargado de mapear toda la habitación y crear un plano al detalle de las estancias que va limpiando. En la parte inferior están las dos mopas, el cepillo y el rodillo, además de todos los sensores que se necesitan para que detecte el tipo de material, si hay una escalera, etc.

Una aspiradora que barre, friega y vigila la casa Alvarez del Vayo

Pero lo verdaderamente llamativo es la estación de carga de la Dreame L20 Ultra. Es un cubo de proporciones considerables. Tanto es así que puede ser un problema ponerlo en ciertas viviendas con espacios pequeños. La instalación es la misma que en otros modelos, debiendo dejar 5 cm a cada lado y un espacio libre de 1,5 m delante. No obstante, es tan grande y alto que parece un cubo de basura de volumen amplio.

Esto es así porque dispone de dos depósitos de agua de más de 4 litros cada uno que permiten rellenar la aspiradora sin intervención humana. Lo mismo pasa con el depósito de polvo, que se acumula en una bolsa que podemos cambiar cada muchas semanas. Además, en el lateral se incluye otra bolsa extra, algo que no habíamos visto en otros modelos.

Base de carga de la Dreame L20 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la parte de los depósitos hay también un elemento blanco, una tapa, que al levantarla deja al descubierto el depósito de líquido detergente y el cepillo. Es muy útil que esté ahí, por si tenemos que limpiar algo de la aspiradora en un momento dado y no sabemos dónde está. También vale para darle a la base de recarga, que es donde se limpian las mopas.

Por último, destacar que tanto las mopas como la tapa superior de la aspiradora se ponen con unos fuertes imánes, no siendo necesario usar clips de plástico. Esto hace que el cambio de piezas sea mucho más cómodo, y denota que la marca ha cuidado el diseño de su aspiradora bastante. Recuerda a los detalles de marcas como Tesla cuando usa imanes y no clips para los parasoles de los coches.

Una cámara con ruedas

La Dreame L20 Ultra es un modelo de gama alta, como su diseño, prestaciones y precio atestiguan. Es capaz de barrer y fregar de forma autónoma, mediante una programación o activando la limpieza desde la aspiradora, desde la base o desde el móvil. En la parte trasera está la toma de corriente, pero también una toma y salida de agua, por si se quiere instalar en un cuarto de baño, de la colada o de otro tipo, haciendo que no sea necesario llenar el depósito de agua limpia o vaciar el de agua sucia.

En la parte central, entre ambos depósitos, está el líquido de limpieza, que según la marca no se puede sustituir por otro para que no se estropee el dispositivo. Esto, claro, obliga a usar los de la marca, teniendo que comprarlos cuando se acaben. No obstante, siempre se puede usar llenándolo de agua.

Dreame L20 Ultra con luces LED encendidas Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las funciones más llamativas es el uso de una cámara para identificar objetos. Esto hace que, mediante inteligencia artificial, la aspiradora sepa dónde no tiene que ir, o qué cable esquivar. Pero lo mejor es que una función de la aplicación permite usar esta cámara como un sistema de seguridad, activando la emisión en tiempo real y moviendo la aspiradora como si fuera una cámara de vigilancia con ruedas.Se pueden grabar vídeos, hacer fotos e incluso hablar mediante la aspiradora, como haríamos con una cámara de vigilancia.

Por supuesto, la aplicación de Dreame se integra con Siri, Alexa y el asistente de Google, por si queremos activar algunas de las funciones por voz o con los altavoces con pantalla táctil que tengamos en casa. Esto permite empezar la limpieza simplemente con un comando de voz.

Mopas motorizadas

Una de las cosas que más llama la atención es la potencia de aspirado. Se nota cómo los motores de la aspiradora absorben el aire y, si se pone la mano detrás, se nota salir el mismo. Esto favorece una limpieza más a fondo, interesante sobre todo si tenemos mascotas en casa.

Pero no es sólo el barrido. El fregado también es potente y, sobre todo, preciso. La Dreame L20 Ultra tiene unas mopas telescópicas que se mueven hacia el exterior para poder fregar las esquinas y los bordes de las paredes, algo que no es posible con otro tipo de aspiradoras. Estas mopas además se limpian y secan cuando se acaba la tarea, en la base de carga, lo que evita tener que limpiarlas a mano o arriesgarnos a que huelan mal y cojan moho. la aspiradora es capaz de ponerlas y quitarlas gracias al sistema de imanes.

Interfaz de la aplicación de Dreame El Androide Libre

Eso sí, no debemos cometer el error de empezar una limpieza sin haber escaneado previamente la casa, ya que es posible que la limpieza no sea de todas las estancias. Lo que hay que hacer es entrar en la aplicación y pulsar en escaneo. La aspiradora dejará las mopas en la base de carga y se irá a escanear la casa, sin hacer ruido y creando un mapa de todas las estancias, que se pueden ordenaor para que se limpien en una secuencia concreta. En el caso de ser necesario encenderá la luz LED del frontal.

¿Me la compro?

Esta aspiradora está pensada para casas de gran tamaño. Según la marca es capaz de limpiar hasta 300 metros con una sola carga. Es mucho más de lo que mide una vivienda media en España. Además, las funciones son de un producto de gama alta y, como pasa con otras cosas, el precio refleja eso.

Dreame L20 Ultra 2 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este modelo tiene un coste de 999 euros, aunque el pack que nos han cedido para el análisis cuesta 1.199 porque incluye un pack de accesorios como mopas, filtros, rodillos, etc. Ambos están rebajados actualmente en la web de la marca a 999 y 899 euros respectivamente, lo que acercan el precio a alternativas como la eufy X10 Pro Omni que cuesta algo menos pero también carece de funciones como el sistema de cámara de seguridad o las mopas retráctiles.