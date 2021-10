Nothing se prepara para nuevos productos: se alía con Qualcomm y logra más inversión

Nothing ear (1) Chema Flores Omicrono

Nothing presentó en julio sus esperados ear (1), unos auriculares con diseño rompedor que llegaron a España en agosto. Ahora, la compañía ha conseguido un nuevo logro en su joven trayectoria con la idea de ampliar su catálogo de productos: un acuerdo de colaboración con Qualcomm Technologies.

La empresa fundada por Carl Pei usará la plataforma Snapdragon para crear futuros productos con los que ampliar su oferta más allá de los ear (1), tal y como tenía en su hoja de ruta. Y es que la idea de Nothing no es centrarse en el sector del audio, sino que busca crear un ecosistema de productos que conecte a las personas con la tecnología de una forma más fácil que hasta ahora.

La alianza con Qualcomm para usar la plataforma Snapdragon permitirá a la compañía no sólo tener acceso a una variedad de chips de alto rendimiento y especificaciones, sino lograr conectividad 5G para sus nuevos dispositivos, algo fundamental si se busca un catálogo de productos conectados que puedan funcionar en sintonía.

La compañía explicaba en verano a EL ESPAÑOL - Omicrono que su ambición es centrarse en el hogar conectado, lograr una gama de productos para abarcar el espectro completo y hacerlo a un precio asequible sin perder su elemento diferencial del diseño. Tanto que aspiran a que la terminación transparente llegue a identificarse con la empresa.

Más inversión

Esta visión de tecnología fácil y con diseño rompedor ha cautivado al mercado, ya que en apenas dos meses ha vendido más de 100.000 unidades de sus auriculares inálambricos. Un respaldo que le ha valido para cerrar una extensión de la ronda de financiación de la Serie A con 50 millones de dólares a partir de inversores estratégicos y privados.

Cabe recordar que, a diferencia de la gran mayoría de empresas del sector tecnológico, Nothing se trata de una empresa independiente que no forma parte de ningún conglomerado. Cuenta entre sus inversores con GV (anteriormente Google Ventures), Tony Fadell (Future Shape y padre del iPod), Casey Neistat (uno de los youtubers más populares del mundo), Kevin Lin (cofundador de Twitch) o Steve Huffman (cofundador y CEO de Reddit). Todas personalidades importantes en el apartado tecnológico que ven en Nothing la posibilidad de hacer algo diferente.

Esta inversión adicional "se utilizará para la investigación, el desarrollo y la preparación de la marca para acceder a nuevas categorías de productos como parte de su ecosistema", ha explicado la compañía a través de un comunicado. La idea de la compañía es llevar los puntos clave de los ear (1) al resto de productos que irán llegando.

Siguiente fase

El acuerdo con Qualcomm y el respaldo de los inversores permite a Nothing avanzar en el próximo paso de crecimiento de la empresa, explica Carl Pei, CEO y cofundador de Nothing. "La conectividad es fundamental para lograr nuestra visión de un futuro sin barreras entre las personas y la tecnología. Esperamos trabajar junto a Qualcomm Technologies y nuestros inversores estratégicos para lograr la siguiente fase de crecimiento de Nothing".

"El exitoso lanzamiento de nuestro primer producto, los ear (1), ha demostrado que hay espacio para que surja una nueva marca que sea disruptiva y desafíe el mercado actual. Los usuarios merecen mejores productos que sean más accesibles y fáciles de usar, y que aun así tengan un diseño increíble", detalla Pei.

Qualcomm por su parte también se ha mostrado "entusiasmada" del acuerdo alcanzado con la compañía con sede en Londres. "Nos entusiasma la decisión de ayudar a Nothing a dar vida a un esperado ecosistema de productos tecnológicos. Combinando la potencia y la eficiencia de las plataformas Snapdragon con conectividad 5G en muchas categorías de diferentes dispositivos, fomentamos el desarrollo de productos innovadores que están destinados a beneficiar a los consumidores y ofrecer experiencias más ricas y envolventes", comenta Enrico Salvatori, vicepresidente senior y presidente de Qualcomm EMEA y Qualcomm Europa.

