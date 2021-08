Los Nothing ear (1) ya disponibles en España: así puedes comprarlos

Desde hace ya unos meses hemos estado pendientes de los Nothing ear (1), los primeros auriculares inalámbricos de Nothing, la empresa del cofundador de OnePlus Carl Pei. Unos dispositivos que hemos podido probar desde OMICRONO y que hoy se ponen a la venta oficialmente en España.

Los ear (1) de Nothing ya se pueden comprar oficialmente desde distribuidores como Amazon o desde la propia página de Nothing. Así concluyen unos meses de hype en los que Nothing ha querido destacar por su filosofía, para ofrecer tecnología que el usuario no acabe notando en su día a día pero que satisfaga sus necesidades.

Y tal y como atestigua nuestro análisis, los ear (1) se constituyen como unos de los auriculares más interesantes del momento, con una cancelación activa de ruido bastante buena, un sonido espectacular y una relación calidad-precio genial: 99 euros en España.

Ya podemos comprar los ear (1)

Nothing ear (1) Chema Flores Omicrono

Estamos ante unos auriculares que cuentan con un precio bastante inferior al de otras alternativas del mercado, como los AirPods Pro de Apple o los últimos auriculares de Sony con cancelación de ruido. Cuentan con un controlador dinámico de 11,6 milímetros, cancelación de ruido activa de hasta 40 decibelios y sobre todo una autonomía de hasta 34 horas si usamos el estuche transparente incluido (que además, cuenta con carga inalámbrica Qi).

Sin ANC, los auriculares pueden alcanzar 6 horas de reproducción de contenido y con ella, 4. Con el estuche, alcanzaremos las 24 horas de batería con el ANC, y sin él, hasta 34 horas. Además de contar con su propia aplicación, los auriculares cuentan con carga inalámbrica, resistencia a salpicaduras, Fast Pairing y conexión USB-C. Todo, recordemos, por 99 euros.

Además, en nuestro análisis destacamos la calidad de audio, que es bastante superior a la de otras alternativas del mercado. No por nada este audio está calibrado por la firma Teenage Engineering, lo que promete un buen equilibrio entre frecuencias medias, graves y agudas.

¿Cómo los compro?

Nothing ear (1) Chema Flores Omicrono

Para comprar los Nothing ear (1) tendremos varias opciones. Podremos comprarlos desde la página web de la compañía Nothing y además podremos comprarlos desde Amazon. Se pondrán a la venta desde hoy en 45 países de todo el mundo, incluyendo. España, a partir de las 13:00 (hora peninsular española). También se pondrá a la venta en otros distribuidores autorizados.

