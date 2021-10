Nuevos OnePlus Buds Z2: auriculares económicos con cancelación de ruido

Los auriculares TWS se han convertido en un producto tan exitoso que todos los fabricantes de móviles quieren tener los suyos. OnePlus no es la excepción y ya ha presentado varios. El último ha llegado hoy junto con el OnePlus 9RT. Son los OnePlus Buds Z2

Son los sucesores de los OnePlus Buds Z, unos auriculares de gama media están en el catálogo de la marca por debajo de los OnePlus Buds Pro.

OnePlus Buds Z2

Características OnePlus Buds Z2

Colores

Negro, blanco.

Control por gestos Doble pulsación.

Reproducir/ pausar música; contestar/ terminar llamada.

Pulsación triple.

Ir a la próxima canción.

Rechazar llamada.

Pulsación prolongada en ambos laterales.

Llamadas Cancelación de ruido ANC.

Tecnología Triple micrófono.

Resistencia al agua IP55.

Conectividad Bluetooth 5.2.

Radio de conectividad de 10m.

Carga USB-C.

Peso y dimensiones

Funda de carga: 73.2 x 36.8 x 29.1 mm

Peso: 42 gramos (los 2 buds y la funda de carga). 4,6 gramos 1 bud.

Autonomía De 5 a 7 horas para los buds.

De 27 a 35 horas con funda de carga.

Cancelación de ruido activa en auriculares económicos

OnePlus Buds Z2

OnePlus ha ido sobre seguro en estos auriculares y ha usado un diseño realmente similar al de los OnePlus Buds Z.

El mayor cambio viene dentro, con la inclusión de un driver de audio de 11 mm y la posibilidad de usar ANC, cancelación de ruido ambiente avanzada, similar a la que tienen otros productos más caros, como los OnePlus Buds Pro.

OnePlus Buds Z2

La cancelación de ruido promete llegar a los 40 dB, una de las más altas del sector.

La carga se realiza por un cable USB C pero no mediante un cargador inalámbrico. La autonomía va de las 5 a las 7 horas, según si tenemos o no activada la cancelación de ruido. Con la caja de carga vamos de las 27 a las 35 horas totales.

Tendremos resistencia al agua pero será IP55, es decir, que podremos usarlos mientras hacemos deporte. No se estropearán con el sudor, pero no podemos mojarlos.

OnePlus Buds Z2

Precio y disponibilidad

Se han anunciado en dos colores, blanco y negro, y el precio será de 499 yuanes, unos 67 euros al cambio, al menos en China.

No sabemos si saldrán de este mercado o si por ahora se quedará allí, como el OnePlus 9 RT.

