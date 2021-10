Xiaomi Pad 5, análisis: esta es la referencia en tablets Android en 2021

Xiaomi copia a Apple. Esa frase ha acompañado a la empresa dirigida por Leí Jun casi desde sus inicios. No en vano, el que es el máximo directivo de la empresa china incluso solía vestir como Steve Jobs en algunas de sus presentaciones, por lo que la afirmación está lejos de ser falsa.

Sin embargo, muchos siempre hemos defendido que si una empresa copia a otra para ofrecer mejores productos, o más baratos, eso es bueno para los consumidores.

El análisis de hoy nos da un buen ejemplo de eso. Vemos cómo Xiaomi ha puesto a la venta en España una tablet que se inspira muy claramente en los modelos de Apple, pero lo hace casi a mitad de precio.

Hemos estado casi dos semanas usando la Xiaomi Pad 5 como dispositivo complementario a nuestro ordenador, televisor y móvil, y esta es nuestra impresión.

Características Xiaomi Mi Pad 5

Procesador y memoria

Qualcomm Snapragon 860.

Memoria RAM: 6 GB LPDDR4x .

. Almacenamiento interno: 128/ 256 GB UFS 3.1.

Pantalla Tamaño: 11 pulgadas.

Resolución: 2560 x 1600 píxeles.

Tecnología: LCD - 10 Bit TrueTone HDR10 275 PPP Dolby Vision

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 13 Mpx.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Autonomía Batería: 8.720 mAh.

Carga rápida: 22,5 W.

Conectividad WiFi 5.

Bluetooth 5.0.

Otros 4 altavoces.

Sonido Dolby Atmos.

Soporte a Pencil.

Dimensiones y peso Dimensiones: 254,69 x 166,25 x 6,85 mm.

Peso: 511 gr.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: MIUI for Pad.

Calidad de materiales y diseño acertado

A finales del año pasado mi pareja se compró un iPad Air porque quería poder dibujar con la versatilidad que da el dispositivo de Apple. Fue más por el software que por el hardware, pero eso me ha permitido poder tener cerca una de las tablets más icónicas del mercado.

Hago esta reflexión porque cuando abrí la Xiaomi Pad 5 me recordó muchísimo al modelo de Apple, por el diseño, los materiales, e incluso el sistema de carga del lápiz óptico, que también tienen firmas como Huawei.

La nueva tablet de Xiaomi destila calidad por los cuatro lados, y su construcción es soberbia.

Si la cogemos en vertical tenemos la cámara delantera en la parte superior, el botón de encendido en el marco de esa zona, los de volumen en la parte derecha, junto con el cargador del lápiz, y los pines de conexión a un teclado en la izquierda. Debajo tenemos el puerto USB C.

En los dos marcos menores hay dos altavoces en cada uno, haciendo que la experiencia sonora de este aparato sea simplemente soberbia.

Eso sí, no hay ningún tipo de ranura ya que no hay espacio para una SIM o para tarjetas de ampliación de memoria.

Mucha potencia y buen desempeño, pero...

La Xiaomi Pad 5 es una tablet de gama alta, aunque eso no quiere decir que tengamos las mismas prestaciones que en los móviles de la misma categoría. Y se nota.

El Snapdragon 860 es un gran procesador, pero no está a la altura del Snapdragon 888. También vemos recortes en la memoria RAM, de 6 GB.

He notado que la sensación que tenemos a la hora de usar juegos muy exigentes no es la misma que en los móviles de 800 o 900 euros, pareciéndose más a la que tenemos en un terminal de unos 400 euros.

Es decir, el rendimiento de esta tablet es bueno, muy bueno. Es en los juegos más potentes donde vemos que las especificaciones técnicas no se han llevado todo lo lejos que se podía.

¿Es ese el sacrificio que tenemos que hacer para tener un precio ajustado? Si es así, que no lo sabemos, nos parece bien. Podemos jugar sin problemas, y el que no estemos ante un aparato de 600 o 700 euros se agradece.

Tenemos Bluetooth y Wifi, como no podía ser de otra forma, pero no jack de auriculares, NFC, radio FM ni nada parecido.

Sí que hemos echado en falta un sensor de huellas ya que sin él sólo podemos desbloquear la tablet con la cara o con las opciones del sistema, pin, contraseña o patrón.

Disfrutando la pantalla y el sonido

La pantalla es posiblemente la pieza clave de cualquier tablet. En este caso Xiaomi ha querido hacerlo muy bien y ha apostado por un panel de 11 pulgadas con resolución 2K, de 2560 x 1600 píxeles.

Eso sí, es un panel LCD, no OLED, pero con un comportamiento de color muy bueno. Los reflejos son algo altos cuando nos acercamos a las ventanas, pero no es tan problemático como en un móvil por el propio uso del aparato. Lo mismo pasa con el brillo, de solo 500 nits, pero suficiente para el uso esperado de la tablet.

La tasa de refresco puede llegar a los 120 Hz y tenemos compatibilidad con las tecnologías 10 Bit TrueTone, HDR10 y Dolby Vision.

En cuanto al sonido, estamos ante un dispositivo pensado para el consumo multimedia, y vaya si se nota. Los vídeos, las videollamadas, la música, todo se escucha muy bien y con una potencia más que suficiente.

Por poner una pega (insignificante) decir que los botones de volumen no cambian en función de la orientación por lo que si ponemos la cámara hacia abajo y pulsamos en los botones de volumen realizarán las acciones inversas a las esperadas por su posición.

Dos cámaras que están para lo que están

El módulo trasero de cámara del Xiaomi Pad 5 solo tiene un sensor, aunque parezcan dos Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hacer fotos con las tablets nunca ha sido (por suerte) algo normal. Se usan para algunas aplicaciones que necesitan una cámara, quizás realidad aumentada pero, sobre todo, para videollamadas.

Fotografía exterior con cámara trasera

Fotografía interior con cámara trasera

Para esto último la Mi Pad funciona perfectamente, con un sensor delantero de 8 Mpx y trasero de 13 Mpx.

Fotografía exterior con cámara delantera

Fotografía interior con cámara delantera

Sí, podemos usarlas para hacer fotos, pero no esperéis nada del otro mundo. De día son fotos normales, como las que tenemos en los móviles más baratos de la marca, pero con poca luz el detalle se pierde.

Una autonomía de infarto

Las tablets son aparatos que tienen una gran autonomía, en parte porque no las usamos todo el día y en parte porque tienen mucho más espacio para alojar las baterías.

La Xiaomi Pad 5 dispone de una batería de 8720 mAh que nos ha dado una autonomía increíble de una semana en total, con unas tres horas de pantalla.

Es importante destacar el buen hacer del consumo en reposo, que hace que no nos preocupemos por apagarla cuando no la usamos.

Además, ese consumo es con la pantalla a 120 Hz, por lo que si queremos mejorarlo sólo hemos de desactivarlo y ponerlo en 60 Hz.

El cargador que se incluye es de 22 W, pero la tablet soporta hasta carga de 33 W.

La interfaz de Android no ayuda, la de MIUI sí

Pantalla dividida en la Xiaomi Pad 5

Hace algo menos de dos meses Xiaomi anunció MIUI for Pad, una reinterpretación de su popular interfaz para Android, pero pensada para tablets.

En ese momento no lo sabíamos, pero había sido diseñada para dispositivos como el que analizamos hoy.

Entre los cambios que hemos visto con respecto a otras interfaces está la presencia de un cajón de aplicaciones, algo que no siempre está presente, y que se agradece.

Como es lógico, podemos usar la pantalla dividida, tanto en dos mitades como en 1/3 y 2/3, según las aplicaciones que usemos y nuestras preferencias.

Xiaomi Pad 5, interfaz

También es posible usar una ventana flotante encima de todo esto, que se minimiza, pero no cierra, en la parte superior derecha si así lo queremos.

En los ajustes vemos el uso de dos columnas, algo que también se aprovecha en aplicaciones como Gmail o Flamingo, porque sus desarrolladores se han tomado la molestia de modificarlas.

Por otro lado, cuando analizamos el Xiaomi 11T Pro os contamos que MIUI traía de serie la doble opción de deslizamiento de notificaciones. Si deslizábamos de arriba a abajo en la parte derecha aparecían los ajustes rápidos.

Notificaciones de la Xiaomi Pad 5 si deslizamos desde la zona superior derecha

Si hacíamos lo mismo en la parte derecha aparecían las notificaciones. En la Pad 5 es igual pero se hace más sencillo el uso que en una pantalla más pequeña.

Notificaciones de la Xiaomi Pad 5 si deslizamos desde la zona superior izquierda

La parte negativa es que no hay Google Discover en el escritorio, se ve que Google no obliga a ello en las tablets como sí lo demanda en los smartphones.

Los accesorios la complementan

No podemos cerrar el análisis sin hablar de los dos accesorios que se anunciaron con esta tablet.

Por un lado tenemos el teclado, que no hemos podido probar y que se conecta a la tablet mediante los pines magnéticos de uno de los lados.

El que sí hemos podido probar es el lápiz óptico, el Xiaomi Pen, que nos permite tomar notas y dibujar en la tablet.

La respuesta del lápiz es buena aunque no llega a lo visto en otros fabricantes y su precio es algo elevado, de unos 100 euros.

Se agradece la velocidad de carga, eso sí, y lo cómodo que es ponerlo en uno de los laterales. No obstante, se agradecería que el imán de sujeción fuera algo más potente.

Además, uno de los botones permite crear una captura de pantalla de la sección que queramos, algo que da mucha versatilidad si es algo que hacemos a menudo.

Conclusión: la mejor tablet Android

Podemos discutir si esta es la mejor propuesta que puede hacer Xiaomi. Mi opinión es que no, pero que sí es la mejor que puede hacer conteniendo el precio. Y eso es clave.

Si os fijáis en el mercado actual de tablets, las que más se venden, además de las de Apple, son los modelos muy baratos, de 150 o 200 euros.

Xiaomi está peleando por subir un poco el nivel, pero no puede arriesgarse a pedir 600 o 700 euros de golpe. No sin saber si hay o no un mercado para ello.

Poder comprar un dispositivo de esta calidad por entre 300 y 400 euros nos parece adecuado, pero sigue siendo una cantidad considerable para que todo el mundo, por defecto, se compre una.

Eso sí, si buscáis una tablet y los iPad no son para vosotros, si queréis ajustar el precio pero no ir a por lo más barato, La Xiaomi Pad 5 es una gran opción.

