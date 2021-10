Google Nest Doorbell, análisis: el timbre inteligente con batería que también puedes usar de cámara

Google presentó este verano dos nuevos dispositivos Nest con batería, la Google Nest Cam y el Google Nest Doorbell, su cámara y timbre de videovigilancia con los que pretende hacer que sus usuarios sean conscientes de todo lo que pasa en su hogar, aunque no estén allí físicamente.

La compañía estadounidense está apostando por la domótica y por crear un ecosistema cada vez más completo, y estos dispositivos son una clara prueba de ello, ya que además de contar con el sello de identidad de Google, se complementa a la perfección con otros dispositivos de domótica de la compañía.

Ciertos requisitos en la instalación

Detalle en el marco del Google Nest Doorbell Jacinto Araque El Androide Libre

El Google Nest Doorbell trae en su caja el sistema de anclaje, que consiste en una placa metálica que debes atornillar a la pared, y sobre la cual se coloca posteriormente el timbre inteligente. Incluso trae un pequeño accesorio que permite modificar los ángulos de visión de este 20º.

A nivel de diseño, está en la línea del resto de dispositivos Nest de Google, con una estética minimalista en la que impera el color blanco. Además, cuenta con una pequeña inscripción que dice "Hola" en diferentes idiomas.

Instrucciones Google Nest Doorbell El Androide Libre

A la hora de colocarlo, Google ofrece una serie de avisos para asegurar su correcto funcionamiento, y el primero es el de no dejarlo en un sitio en el que pueda mojarse, ya que se trata de un dispositivo que no es resistente al agua.

Más allá de eso, no se debe cubrir ni pintar, y solo puede ser conectado a un transformador de timbre de entre 8 y 24 V CA, mientras que aguanta unas temperaturas que oscilen entre los -20ºC y los 40ºC.

Google Nest Doorbell trasera Jacinto Araque El Androide Libre

La carga de este timbre inteligente se realiza mediante una conexión USB Tipo C que se encuentra ubicada en su parte trasera y debes tener en cuenta que Google Nest Doorbell no funcionará si no está puesto sobre su soporte metálico —el plano, no el modificador de ángulo—, ya que Google bloquea su funcionamiento para asegurar la privacidad del usuario.

Una cámara ideal para lo que promete

Google Nest Doorbell camara frontal Jacinto Araque El Androide Libre

Al igual que sucede con las Google Nest Cam, a pesar de que tenga funciones de detección de movimiento, y en este caso un timbre, podrás acceder a las imágenes en directo del timbre de Google en cualquier momento.

Este cuenta con un formato de 3:4 y un ángulo de visión de 145º que permite que veas todo lo que hay alrededor del timbre. Para que te hagas a la idea, si viene una persona a llamar, según donde lo coloques podrías ver desde su cara hasta el suelo. Aunque lógicamente hay algún ángulo muerto.

Google Nest Doorbell logo Jacinto Araque El Androide Libre

Se trata de una cámara para un timbre, y su sensor ultrapanorámico cuenta con una resolución de 1,3 megapíxeles capaz de grabar a una resolución de 960x1280 píxeles a 30 fotogramas por segundo.

Cuenta con un zoom digital de 6 aumentos con el que podrás aumentar algunas zonas de la imagen. Por otra parte, integra un LED bajo el sensor que se activará cuando la cámara esté retransmitiendo en directo, y cuenta con un botón de timbre que se iluminará cuando alguien lo pulse.

No se le puede poner un pero a su funcionamiento

Grabación en Google Nest Doorbell El Androide Libre

Debes tener en cuenta que una vez configures el Google Nest Doorbell, este no se pondrá en funcionamiento hasta que no detecte la placa trasera instalada. Se trata de un método de seguridad para asegurar que nadie accede mientras esta se está cargando.

Una vez esté colocado su funcionamiento es de lo más simple, ya que por una parte podrás acceder siempre que quieras a las imágenes en directo de esta cámara para ver qué es lo que sucede en el exterior de tu casa aunque nadie llame al timbre.

Por otra parte, cuando alguien llame al timbre recibirás un aviso en tu smartphone o tablet que te notificará que alguien ha llamado a tu puerta, además, grabará el fragmento de vídeo para poder reproducir te lo luego y mostrarte quién ha llamado a tu puerta, algo de lo más útil cuando no estás en casa.

Google Nest Doorbell soporte Jacinto Araque El Androide Libre

En definitiva, con este dispositivo no solo tienes un timbre, sino también una cámara de vigilancia para el exterior de tu hogar que puedes controlar desde el móvil y que te enviará avisos inteligentes que te vendrán muy bien cuando te encuentres fuera de tu hogar, aunque se trata de un dispositivo que también puede tener sitio en una oficina o en un local.

En este dispositivo también existe la posibilidad de contratar Google Nest Aware, que promete almacenamiento de imágenes en la nube, así como un reconocimiento facial de personas conocidas, aunque esto depende de las leyes del lugar en el que vivas.

Google Nest Doorbell con batería: conclusión

Google Nest Doorbell camara Jacinto Araque El Androide Libre

Este Google Nest Doorbell es un gran dispositivo de domótica que cuenta con un buen número de funcionalidades disponibles, que además permiten utilizarlo como cámara de seguridad, ya que se puede acceder a las imágenes en directo en cualquier momento.

Por otra parte, cuenta con avisos de detección de personas, por lo que no necesitarás que alguien llame al timbre para saber que está en la parte exterior de tu hogar. Además, recibirás un aviso cuando esto pase.

La aplicación de Google Home también te enviará una notificación cuando alguien llame a tu timbre, por lo que no habrá pérdida cada vez que esto suceda. Además, te enviará las imágenes para que veas quién ha sido.

Al contar con batería, debes tener en cuenta que cada cierto tiempo —en función del uso— deberás retirar el dispositivo con la herramienta de extracción que viene en la caja para cargarlo con su USB Tipo C. En mi uso personal, me ha parecido un dispositivo de lo más interesante y versátil que hace de la entrada de tu casa un espacio vigilado.

