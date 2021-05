Fuchsia OS es oficial: el nuevo sistema operativo de Google llega a la domótica

Android es sin duda el presente de Google en cuanto a sistemas operativos para todo tipo de dispositivos. Sin embargo, su futuro podría pasar por otro, llamado Fuchsia OS.

En los últimos años, desde 2017, se lleva hablando de este nuevo proyecto de la compañía, que en un principio se conocía como Proyecto Andromeda.

La intención de Google era crear un sistema operativo desde cero, no basado en Linux, que no tuviera las debilidades que tiene Android por cómo se creó y evolucionó.

En este vídeo tenéis un resumen de lo que se sabía hasta no hace mucho.

El Google Nest Hub se actualiza a Fuchsia OS

La gran noticia es que Google habría terminado el desarrollo de este sistema, al menos en una de sus versiones, y lo está enviando a un producto muy concreto, el Nest Hub de primera generación.

La idea de la empresa es que Fuchsia OS empiece a sustituir a Cast OS, el sistema operativo que usan los altavoces y pantallas inteligentes de Google.

Eso sí, por ahora será un proceso extremadamente gradual y se habla de que a lo largo de los próximos meses los usuarios recibirían esta actualización. Es normal que Google tome toda clase de medidas de precaución, como lo es la distribución escalonada de la OTA, porque un cambio de sistema operativo no es trivial.

No habrá grandes cambios de diseño

Google Nest Hub Chema Flores Omicrono Omicrono

No obstante, el usuario final no debería apreciar mucha diferencia entre la estética de Cast OS y la de Fuchsia OS ya que la intención de Google es que el cambio sea transparente, al menos en esta primera fase. Al usar Flutter en la interfaz de los Nest Hub la estética podría ser idéntica.

Lo que sí esperamos es que el salto no cause problemas de incompatibilidades. Y, de paso, que acelere el comportamiento de estas pantallas, que no tienen lo que se dice una interfaz muy fluida.

Más adelante esperamos ver este sistema también en smartphones ya que hemos visto que Fuchsia OS es capaz de mover aplicaciones Android.