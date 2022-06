Nothing quiere que pongas el móvil boca abajo en la mesa y eso no tiene mucho sentido

Nothing es una marca peculiar. Fundada por el cofundador de OnePlus y con una estrategia muy centrada en el diseño y en la imagen de marca, en menos de un mes presentará oficialmente su primer smartphone, el Nothing phone (1). No obstante, el popular youtuber MKBHD ha tenido acceso a una unidad y nos ha mostrado cómo será el peculiar sistema de LEDs de la parte trasera del teléfono. ¿El problema? Que tendremos que dejarlo siempre boca abajo.

Nothing quiera cambiar la forma en la que usamos el móvil

Está claro que la marca inglesa quiere diferenciarse de sus rivales, algo necesario si quieres hacerte un hueco en un mercado tan competitivo como este. Para ello han apostado por el diseño transparente que tan bien ha funcionado en los Nothing ear (1), unos auriculares que han gustado mucho.

En el caso del teléfono uno de los factores diferenciales será el sistema de LEDs trasero que permitirá recibir notificaciones de diferentes formas, e incluso ver el estado de la carga sin encender la pantalla.

Las luces del Nothing Phone 1 serán las protagonistas El Androide Libre

El problema es que, para usar ese sistema, debemos poner el móvil boca abajo en la mesa, cama, escritorio o donde lo solamos tener. Esto es un inconveniente por varios motivos.

Para empezar hacemos que la pantalla esté en contacto en todo momento con superficies normalmente duras. Esto hará que sea mucho más fácil que se arañe. Sí, los cristales actuales son mucho más resistentes a los impactos, pero no a los arañados.

Además, no podremos usar el móvil en la mesa para mirar rápidamente un mensaje haciendo, por ejemplo, un doble toque en la pantalla. Nos obligará a cogerlo, lo cual no es buena idea si estamos cociando, tenemos las manos mojadas, etc.

Sí que tiene sentido que se usen como un flash de relleno, algo que siempre hace que las fotos con baja luz queden algo mejor.

Está por ver que en el día a día este sistema de LEDs acabe mereciendo tanto la pena como para que los usuarios salten a este modelo. O quizás este es solo uno de los motivos por los que el Nothing phone (1) será diferente. Aún quedan unas semanas para poder confirmarlo, pero desde luego se agradece que no hayan ido por el camino seguro.

