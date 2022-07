Hemos probado el Nothing phone (1), y su idea no tiene competencia

Cuando los teléfonos móviles empezaron su andadura había muy pocas compañías capaces de ofrecer un producto de ese tipo. Las grandes ventas y la economía de escala hicieron posible que, a través de unas pocas fábricas en el mundo, surgieran más de 1000 fabricantes de móviles diferentes.

[El primer móvil de Nothing debería inspirarse en los inicios de OnePlus]

Esa época ya quedó atrás, y lanzar un nuevo fabricante en la tercera década del siglo XXI es una aventura realmente complicada. Pero no imposible al parecer.

Nothing es una empresa que ya conocemos por su primer y, hasta la fecha, único producto, los auriculares Nothing ear (1). Y en ellos ya vimos muchas de las ideas de producto que tenía esta empresa, que ahora se aplican al Nothing phone (1), cuyo análisis publicaremos en unos días.

Nothing no quiere ser como las demás

Esta marca tiene claro que va a distanciarse de la mayoría de los rivales del mercado. Su fundador, Carl Pei, salió de OnePlus cuando dicha empresa empezó a alejarse de la idea inicial de crear pocos productos y centrarse en hacerlos lo mejor posible.

La idea está fija al parecer en la mente del ejecutivo, porque en Nothing hemos visto repetir ciertas estrategias, como la de usar invitaciones para vender sus productos.

Toma de contacto con el Nothing phone (1)

Esta intención de diferenciación no siempre va por el buen cambio, al menos a nuestro entender. La vinculación con los NFT nos parece un intento más de seguir una moda que algo que tenga sentido en una nueva compañía como esta.

Otros acercamientos, como el tener funciones pensadas para empresas concretas como Tesla, sí que entren dentro de lo que puede ser útil, al menos para una parte de sus usuarios.

La diferenciación mayor está en la estética

Toma de contacto con el Nothing phone (1)

Nothing es una firma londinense con un fuerte componente de diseño, como hemos visto en sus auriculares. El lenguaje industrial está muy logrado y consigue una armonía, en lo que a hardware se refiere, muy consistente.

La idea de usar animales en contraposición con ese lenguaje (cucujoideas en los auriculares y periquitos en el teléfono) es algo más discutible, pero tampoco nos parece un error.

El Nothing phone (1) es un terminal que llama la atención cuando lo cogemos, por el acabado que tiene el marco metálico perimetral. Su parte trasera es especialmente llamativa, sobre todo en el modelo blanco. Las horas que habrán tenido que echar para cuadrar todos los elementos en esta parte no habrán sido pocas nos imaginamos.

Además, los más de 900 LEDs hacen que el dispositivo brille, literalmente, en ocasiones. Eso sí, aún no hemos pasado el tiempo suficiente con él como para comprobar si el usarlo a veces boca abajo tiene sentido.

El frontal no es tan diferente de los demás teléfonos, pero incluso aquí vemos algo que suele quedar para los iPhone: cuatro marcos idénticos. Es cierto que podrían ser más finos, pero la apuesta de la marca por la simetría en este caso muchos lo agradecerán. Para ello han tenido que usar una pantalla OLED flexible que lograra doblarse en la parte inferior para que la misma no fuera más gruesa que el resto.

Esto ha duplicado el precio de la pantalla con respecto a una de similar tecnología pero más rígida, lo que nos demuestra que la apuesta por el diseño de la marca va más allá de una declaración de intenciones.

El interior es extremadamente fluido

Toma de contacto con el Nothing phone (1

Cuando empezamos a usar el dispositivo vemos el buen hacer del equipo de ingenieros de la empresa. Este terminal va más fluido que un Pixel de hardware equivalente. Literalmente.

Las animaciones, los movimientos y el comportamiento de los elementos son algo que ni siquiera tienen muchos móviles de gama alta.

Toma de contacto con el Nothing phone (1)

Eso sí, aquí hay una queja. El lenguaje de diseño de la empresa permea por todo el software, desde que lo arrancamos hasta que lo configuramos. Incluso la animación de actualización es propia.

El problema es que Google tiene una idea de diseño muy concreta con Material You, y Nothing la deja visible. Es decir, tenemos en una misma pantalla elementos con la estética de Nothing y otros con la estética de Google. Es algo raro, pero no hemos decidido aún si nos parece correcto o un error.

Hasta las cámaras son singulares

Toma de contacto con el Nothing phone (1)

Aunque aún no hemos podido poner a prueba las cámaras, el hecho de que la marca haya apostado por poner sólo dos en la parte posterior ya nos dice algo.

El propio Carl Pei ha dicho que prefiere dos cámaras buenas que cuatro con solo una reseñable. Nosotros llevamos pidiendo eso desde hace años. Lo ideal hubiera sido poner tres, incluyendo un telefoto, pero dado que es un sensor que no todo el mundo usa, que es caro y que empeora el peso y el tamaño, nos alegramos de que la firma haya optado por dos sensores de 50 Mpx.

Y lo bueno no es la resolución, lo bueno es que la compañía tiene claro que no por poner más cámaras el terminal es mejor, ni las fotos serán mejores. Y eso es cierto. En el análisis veremos cómo responden estas cámaras.

La carga inalámbrica lo hace único

Ni recuerdo la de veces que he soñado con que la carga inalámbrica llegara a la gama media. Ha tenido que nacer una nueva empresa de móviles para que esto sucediera.

Los Nothing ear (1) cargando en el Nothing phone (1)

El que los Nothing ear (1) estuvieran a la venta y contaran con carga inalámbrica seguro que ha tenido que ver, pero aún así esta es una prestación que ningún otro móvil de este rango de precios tiene.

El Nothing phone (1) busca no tener competencia

Si miramos terminales de precios similares veremos algunos que ofrecen unas mejores prestaciones en cosas como la velocidad de carga, otros a igualdad de prestaciones un precio algo inferior y otros un tamaño mayor.

Pero ninguno de ellos hace una apuesta tan decidida por el diseño, tanto dentro como fuera.

Toma de contacto con el Nothing phone (1)

Tampoco ninguno de ellos ofrece carga inalámbrica y un sensor gran angular de esta categoría en la gama media.

El Nothing phone (1) no es perfecto, y el no ofrecer el cargador en la caja juega en su contra, aunque el mayor vendedor de móviles en España tampoco los incluye. Pese a eso, se trata de un primer paso muy bien dado, con muchos más aciertos que decisiones cuestionables, y eso es muy bueno para una marca que se encuentra en expansión y que busca un hueco en uno de los sectores más competitivos de la economía moderna.

Características Nothing phone (1)

Procesador y memoria Qualcomm Snapdragon 778G+.

Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,55 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx.

Gran Angular: 50 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 16 Mpx.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth 5.

Wifi 6.

Sensor de huellas lateral.

Autonomía Batería: 4500 mAh.

Carga rápida: 33 W.

Carga inalámbrica: 10 W.

Carga reversible: 5 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 159.2 x 75.8 x 8.3 mm.

Peso: 193.5 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: Nothing OS.

