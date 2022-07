4 cosas del Nothing phone (1) que tendrían que tener todos los móviles (y no son los LEDs)

Nothing phone (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Hace ya mucho tiempo que no asistíamos a una presentación de un teléfono con tantas expectativas como las vertidas en el Nothing phone (1). Este modelo ha sido finalmente anunciado hace pocas horas, y nosotros ya os hemos contado algunas de las ideas que lo hacen único, aunque aún no hemos finalizado su análisis.

Lo que sí podemos deciros es que hay cuatro cosas que deberían ser obligatorias en todos los móviles. Y ojo, no nos referimos a los de gama alta, sino a, literalmente, todos los modelos.

Las cámaras justas

Este modelo tiene dos cámaras traseras, un angular convencional y un ultra gran angular. La compañía ha decidido que no va a gastar dinero en cámaras inútiles, como el macro de 2 Mpx o un sensor de profundidad que, a día de hoy, no sirve para nada.

Nosotros preferimos que haya tres cámaras, incluyendo un teleobjetivo, e incluso más, si hay varios sensores con zoom óptico y algún ToF, pero el acercamiento de Nothing es el adecuado. No por poner dos cámaras, sino por poner sólo cámaras que se van a usar.

La importancia de la experiencia de usuario

Siempre que hablamos de móviles y se enfrentan los iPhone con los modelos que usan Android sale a la palestra lo bien que funciona iOS, lo fluido que es. En parte es porque Apple controla software y hardware, pero incluso si no lo haces las marcas tienen herramientas para hacer que sus móviles vayan más o menos fluidos.

El Nothing phone (1) demuestra que puedes tener una experiencia de usuario, una fluidez en el sistema y unas animaciones increíbles sin tener que gastar muchísimo dinero.

Todas las marcas deberían priorizar esto. No es obligatorio que se use Android puro, pero si tu capa lo que hace es perjudicar la experiencia final, deberías hacértelo mirar.

Nada de aplicaciones preinstaladas

Launcher de Nothing OS

Grabadora y Cámara. Esas son las dos únicas aplicaciones que Nothing ha metido en el que es su primer móvil además de las que ya tiene Android como sistema o están en los GMS de Google.

Esto se agradece mucho porque no hay espacio ocupado en la memoria, ni APIs y llamadas extrañas que te obliguen a desinstalar aplicaciones o inhabilitarlas si es que no puedes desinstalarlas.

Hemos visto móviles que tienen decenas (no es una exageración) de aplicaciones preinstaladas, algunas incluso recopilando datos aunque no se hayan usado con una cuenta de usuario en concreto. Eso debería erradicarse.

El diseño importa

Por último, quería hacer hincapié en el diseño. Es lógico pensar que los móviles más baratos no pueden tener un buen diseño, pero claro, luego ves lo que hace Nokia con móviles que no son ni inteligentes, y dices "oye, quizás sí que se pueda".

El Nothing phone (1) es un terminal que apuesta por el cristal y el metal sin tener un peso excesivo. Es de alabar.

Pero aunque se use el plástico, las marcas deberían ser conscientes de que diferenciarse por diseño es algo que importa a mucha gente (en serio, mucha gente) y que incluso usando materiales económicos es posible esforzarse.

