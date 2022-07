Nothing trabaja en unos nuevos auriculares, más o menos

Nothing OS: lo que sabemos del nuevo sistema operativo basado en Android

Pocas marcas han logrado causar tanta expectación con su primer teléfono como Nothing con el (1), un terminal que se ha ido filtrando poco a poco y que en unos dais se mostrará de forma pública y completa. Lo que no esperábamos es que la empresa estuviera trabajando de forma simultánea en otro producto.

Diríamos que son unos nuevos auriculares, pero la realidad es que es posible que sean los mismos que los Nothing ear (1) pero con un nuevo estuche de carga.

Nothing ear (1) Stick

Se ha filtrado la fotografía de unos Nothing ear (1) que tienen ua caja de carga alargada, en vez de la caja cuadrada característica del modelo original. Además, se aprecia dentro de los auriculares la palabra Stick, que hace mención de esa forma alargada del estuche.

Nothing ear (1) Stick

No hay información más allá de esa imagen por lo que no sabemos si los auriculares serán los mismos y sólo cambia el estuche de carga o si hay algún cambio en las almohadillas, que es la única parte que no se ve. La única diferencia dentro de los auriculares es la presencia de dos elementos cromados en cada bastón de los auriculares

Se especula con que podrían ser un modelo sin almohadillas y sin cancelación de ruido, más económico que los auriculares de la empresa que ya están a la venta, pero no hay nada que así lo indique.

Caja original de los Nothing Ear (1) Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aunque solo fuera un cambio en la caja la ventaja es obvia: menos espacio ocupado a la hora de llevarlos encima. Una de las pocas quejas que tenemos de los auriculares de Nothing es que su caja es especialmente grande, sobre todo comparada con la de sus rivales.

No se sabe cuándo se presentará este producto, pero podría ser un añadido en el evento del día 12 de julio, que es cuando se presentará el teléfono.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan