Los permisos de las apps desaparecen de la Play Store: en esto te tienes que fijar ahora

¿Qué es lo que pueden hacer las apps que tienes instaladas en tu móvil Android? Gracias a funciones relacionadas con la privacidad implementadas por Google, no tienes que imaginártelo; cada app tiene que pedir el acceso a permisos que pueden ser abusados, como la localización, y la Play Store nos indica exactamente qué es lo que pide cada app. Sin embargo, eso va a cambiar, y no está claro que sea a mejor.

[Aunque parezca lo contrario, el icono de la Play Store está cambiando]

Nueva sección de seguridad de datos

La clave está en la nueva sección llamada "Seguridad de los datos", que fue introducida el pasado mes de abril como una nueva sección para privacidad. Se trata de una novedad claramente inspirada por la sección "Privacidad de la app" implementada por Apple en la App Store, y su función es similar: informar al usuario de cómo las apps usan sus datos.

En forma de una ficha técnica, podemos ver si la app recopila datos y qué tipo de información puede obtener; además, las apps están obligadas a indicar si comparten datos con terceros, si los protegen de manera segura y si se pueden eliminar una vez que dejamos de usar la app. Hay que aclarar que los desarrolladores no están obligados a adoptar esas medidas de seguridad, sólo deben informar al usuario si no las están adoptando; la esperanza de Google es que, de esta manera, la presión de los usuarios y el mercado obligue a los desarrolladores a implementar más medidas de privacidad con los datos.

A partir de la semana que viene, todas las apps estarán obligadas a incluir esta ficha técnica en su página de la Play Store. Sin embargo, ahora el experto Mishaal Rahman ha descubierto que esta novedad también supone una pérdida importante en la Play Store.

¿Dónde están los permisos de las apps?

Las páginas de las apps de la Play Store ya no muestran la lista de los permisos que piden las apps; simplemente, ya no está disponible. El cambio ya se ha implementado en algunas apps como Telegram, que ya no muestran la lista de permisos que necesitan para funcionar.

Ojo, esto no significa que las apps ya no tengan que pedir permisos para acceder a funciones de nuestro móvil; lo único que ha cambiado es que ya no podemos ver la lista de permisos, pero la obligación de declararlos sigue vigente. Por lo tanto, en la práctica no cambiará mucho, pero eso no significa que este sea un cambio sin consecuencias.

Es evidente que Google prefiere que los usuarios se fijen en la nueva ficha de seguridad de los datos y no tanto en los permisos; en otras palabras, prefiere que comprendamos qué datos se obtienen y cómo se usan, y no cómo se consiguen. Eso tiene sentido y es más fácil de comprender para el usuario medio. Da igual cómo una app ha conseguido un dato, lo importante es qué está haciendo con este.

En ese sentido, este cambio se puede interpretar de manera positiva: ahora es más fácil que nunca saber qué datos obtienen nuestras apps y cómo los usan.

Pero, como comenta Rahman, este cambio también tiene una consecuencia negativa: ahora es más fácil que las apps nos engañen. La ficha de seguridad de los datos es rellenada por el propio desarrollador y por lo tanto, nos tenemos que fiar de su honestidad; por supuesto, tendrán consecuencias si mienten y pueden ser expulsados de la Play Store, pero la historia nos enseña que hay muchos desarrolladores con pocos escrúpulos que no tienen miedo de mentir para sonsacar más datos de nuestro móvil, o incluso para meternos virus. Pero como ya hemos comentado, que los permisos no se puedan ver no significa que ya no existan, y las apps tendrán que seguir pidiéndonos el acceso a nuestros archivos y a la cámara, por ejemplo.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan