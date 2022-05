Casi 1 millón de aplicaciones podrían desaparecer de Google Play pronto

Las aplicaciones Android han subido de calidad con el paso de los años, sin embargo, aún hay muchas en Google Play que llevan un tiempo sin ser actualizadas por parte de los desarrolladores, y podrían desaparecer pronto.

Google estaría pensando en hacer desaparecer todas estas aplicaciones de la tienda, que quedarían ocultas hasta recibir novedades por parte de sus desarrolladores.

Se trata de una decisión por parte de la compañía con la que podría mejorar —forzadamente— la calidad de la oferta de apps de Android, pero que también provocaría la desaparición de muchas otras.

Más de 800.000 aplicaciones desaparecerán de Google Play

Google habría comentado algunas de las medidas que tiene en mente para hacer frente a las más de 869.000 aplicaciones que hay "abandonadas" en Google Play. Y con abandonadas, la compañía se refiere a que no han recibido soporte ni actualizaciones en un tiempo.

Esta medida, como recoge CNET, tendría como objetivo contribuir a mejorar la calidad de estas aplicaciones, ya que no quedarían eliminadas totalmente, simplemente estarían ocultas. Esta situación duraría hasta que fueran actualizadas, momento en el que estarían disponibles para los usuarios otra vez.

El tiempo sin actualizaciones que tendría que pasar una app para llegar a esta situación sería de 2 años, algo que ha provocado quejas de muchos desarrolladores. Tras esto, la app dejaría de aparecer en los resultados de búsqueda y en las recomendaciones.

En este sentido, la medida afectaría a los desarrolladores que, simplemente, han abandonado el desarrollo de la app, pero no la han eliminado de Google Play. Pero también a los desarrolladores que no han actualizado sus apps o juegos porque no requieren de estas, debido a tener un funcionamiento simple.

Sin duda, se trata de una medida controvertida, y que puede afectar a un gran número de aplicaciones y juegos de la tienda, cuyos desarrolladores ahora deberán pensar en actualizar si quieren seguir en Android.

