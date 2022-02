14 aplicaciones para tu tablet Android que te permitirán aprovecharla al máximo

Las tablets Android son dispositivos a los que se les puede sacar mucho partido gracias a su gran tamaño, y hay algunas aplicaciones adaptadas que pueden hacer que tu experiencia con estos dispositivos sea notablemente mejor. Hoy no te vamos a hablar de aplicaciones tan conocidas como YouTube o Netflix, sino que vamos a intentar mostrarte algunas apps imprescindibles para tu tablet que quizá no conozcas.

Notion

Notion tablet El Androide Libre

Una aplicación de notas que es mucho más que una aplicación de notas, ya que permite crear complejas estructuras con páginas dentro de cada página y que además pueden ser de diferentes tipos y formatos.

Puedes utilizar desde hojas de cálculo hasta un editor de texto, listas, desplegables, anotaciones y mucho más. Se trata de una app en la que puedes crear tus borradores, guardar tus apuntes o anotar tus tareas. Tiene muchas posibilidades.

Descarga en Google Play.

gReader

gReader El Androide Libre

El mítico lector de noticias que, tras años sin actualizarse, ha vuelto a la carga en Android, y cuenta con una interfaz muy personalizable que te va a permitir escoger los medios de los que quieres que aparezcan artículos, así como clasificarlos en diferentes carpetas en función de su temática o del criterio que tú quieras.

También podrás acceder a una vista de web dentro de cada post, elegir el tamaño de las previsualizaciones o incluso importar tu propio archivo OPML si lo exportas desde otro lector en el que tengas creadas tus carpetas y tus grupos.

Descarga en Google Play.

Pocket

Pocket El Androide Libre

Pocket es una plataforma que lleva en Android mucho tiempo, y tiene la función de guardar contenido de internet para que lo leas más tarde, lo que en una tablet es extremadamente útil gracias a su mayor tamaño de pantalla respecto al smartphone.

La app tiene un sistema de etiquetas personalizadas que te permite clasificar el contenido que guardas en función de su temática. Para añadir una web, solo tienes que copiar su URL, o directamente darle al botón de compartir y seleccionar Pocket. Una app imprescindible, no solo para leer sin conexión, sino también para juntar todas las lecturas que no has podido hacer en el momento en el que las has visto por primera vez.

Descarga en Google Play.

GeForce NOW

Nvidia GeForce NOW El Androide Libre

Si tu tablet es medianamente potente y tienes algún juego de PC, el servicio de Nvidia puede ser un gran aliado en tus momentos de ocio. Se trata de una plataforma que te permite jugar en streaming a tus juegos preferidos para ordenador, aunque tendrás que ver si los que quieres jugar están en su catálogo de compatibles.

Personalmente, utilizo el servicio, que tiene una modalidad gratuita —y con ciertas limitaciones—, para jugar a juegos como Death Stranding o Assassin's Creed Valhalla, y los resultados son muy buenos.

Descarga en Google Play.

Microsoft Office

Microsoft Office El Androide Libre

Esta app es una navaja suiza de ofimática, y quizá pueda ser más útil que descargar Word, Excel y PowerPoint por separado, aunque eso depende de las necesidades que tengas a la hora de usar la app.

Con Office podrás crear un archivo de los programas citados anteriormente, además de abrir, editar y firmar archivos PDF, crear formularios, extraer imágenes de diferentes tipos de archivo e incluso convertir documentos de texto o de imagen a este formato.

Descarga en Google Play.

Adobe PDF

Adobe PDF El Androide Libre

Teniendo Office, descargar Adobe PDF puede ser algo redundante, pero esta aplicación, al estar especializada en el formato PDF, cuenta con algunas ventajas, como poder subrayar y hacer anotaciones en cada uno de los archivos que abras con el lector.

También puedes disfrutar de espacio de almacenamiento para tus archivos en la nube de Adobe, e incluso compartir archivos e integrar la app con Drive, Dropbox, OneDrive o Gmail. También podrás disfrutar de las ventajas asociadas a tu cuenta de Adobe.

Descarga en Google Play.

Krita

Krita El Androide Libre

Un programa de pintura digital de código abierto con el que puedes elaborar complejas ilustraciones y que ahora tiene su propia app en Android para que puedas aprovechar sus posibilidades en una gran pantalla táctil.

Es de esas apps para tablet a las que se le puede sacar mucho partido al utilizar un stylus. Como verás, cuenta con una enorme cantidad de opciones, pinceles y parámetros que ajustar para poder hacer tus diseños de la mejor manera.

Descarga en Google Play.

Super Display

Super Display El Androide Libre

Este servicio te permite utilizar tu tablet como segunda pantalla para tu ordenador e incluso como tableta gráfica para que puedas sacarle partido a la pantalla táctil en combinación con tu ordenador, siendo mucho más preciso a la hora de diseñar.

Cuenta con una prueba gratuita de 3 días con la que podrás ver si la app te merece la pena como para comprar su versión completa. Desde luego, aporta mucho si la necesitas para trabajar.

Descarga en Google Play.

Team Viewer

Esta popular aplicación permite ver y controlar tu ordenador, o el de cualquier persona que instale la aplicación en el PC. Con solo poner el usuario y el código que te de otra persona, podrás controlas su ordenador, algo muy útil para solucionar problemas de forma remota, o incluso para controlar tu ordenador cuando no estés en casa.

Descarga en Google Play.

Pluto TV

Pluto TV

Se trata de una plataforma que ofrece contenido audiovisual de manera totalmente gratuita distribuido en más de 40 canales en directo y que ofrecen más de 1000 películas y series. Una gran alternativa para disfrutar de contenido de forma gratuita, sin tener que pagar una suscripción como en Netflix, Disney+ y otros servicios similares.

Descarga en Google Play.

Tayasui Sketches

Sketches El Androide Libre

Una aplicación de dibujo con bastantes características gratuitas y en la que podrás utilizar diferentes tipos de pinceles y de herramientas para elaborar tus creaciones. Además, podrás elegir el grosor y la opacidad del trazo. En la versión completa podrás crear varias capas diferentes, introducir texto e incluso utilizar diferentes pinceles con nuevos efectos, como el de acuarela. Puede ser una buena opción, en sus dos modalidades, si te gusta dibujar.

Descarga en Google Play.

Groovepad

Groovepad El Androide Libre

Convierte tu tablet en un sintetizador con diferentes tipos de sonido con los que vas a poder jugar bastante y hacer ritmos realmente interesantes. Cuenta con varios tipos de ritmos y de paquetes de sonido en función del estilo de música, por lo que puedes elegir directamente lo que más te guste y ponerte con ello.

Descarga en Google Play.

Unified Remote

Unified Remote es una aplicación similar a TeamViewer, pero que en este caso —tras instalar el software en los dos dispositivos— te permitirá controlar tu ordenador cuando estéis conectados a la misma red WiFi, pudiendo controlar el ratón, el teclado, la reproducción multimedia y prácticamente todo lo que se te ocurra. De hecho, incluso puedes encender el ordenador desde la tablet o utilizar esta de pantalla inalámbrico para ver lo que pasa en tu PC, pero desde otro lugar de la casa.

Descarga en Google Play.

Boost for Reddit

Si eres usuario habitual de Reddit sabrás que hay ocasiones en las que puede ser algo confuso navegar por la app. Boost soluciona ese problema estructurando la navegación en varias partes. Esto permite que puedas ver los diferentes post sin tener que salir de la vista principal, aprovechando el tamaño de la pantalla de la tablet.

Descarga en Google Play.

