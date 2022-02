Controlar tu Xiaomi Band o tu Amazfit con la aplicación Notify

Si tienes una Xiaomi Band o una pulsera o reloj de Amazfit, habrás tenido que instalar en tu móvil o tablet la aplicación Mi Fit o Zepp, que son las apps oficiales de Xiaomi para gestionar sus pulseras inteligentes. Hoy te vamos a hablar de Notify, una aplicación alternativa a las oficiales que ofrece una enorme cantidad de opciones y datos recopilados por tu wearable.

Datos completos

Sueño en Notify El Androide Libre

Esta aplicación es capaz de ofrecerte datos detallados sobre tu actividad física diaria y tu calidad del sueño, así como tu nivel de estrés y de oxígeno en sangre si la pulsera o el reloj que tienes es compatible.

Los datos se te mostrarán a modo de resumen en la pantalla principal y de forma algo más detallada en el segundo apartado, pudiendo ampliar la información de cada una de las variables.

Entrenamiento en Notify El Androide Libre

En la de los pasos, puedes ver un resumen semanal, mensual o anual, además de la estadística diaria, que te enseña a qué horas has andado y cuánto has recorrido, además de una aproximación de las calorías que has quemado en cada momento.

Pulsaciones en Notify El Androide Libre

La parte en la que se muestran datos del sueño también ofrece un resumen temporal, además de datos detallados de la última noche, incluyendo el tiempo de sueño ligero y profundo, así como las veces que te has levantado a lo largo de la noche.

Las pulsaciones y las calorías son, entre otras, algunas variables a las que también puedes acceder en esta pantalla central, así como a un registro de tu peso, de tu nivel de estrés o de tus niveles de oxígeno en sangre.

Personalización a raudales

Notify recordatorios El Androide Libre

Por otra parte, se trata de una aplicación en la que desde la configuración de la pulsera puedes ajustar un gran número de elementos. Tantos que lo mejor es que los comiences a leer tranquilamente.

Esta configuración incide sobre muchos apartados del reloj o la pulsera, como el intervalo de tiempo para sincronizar automáticamente los datos, así como las unidades de medida.

Opciones Notify El Androide Libre

Pero no solo eso, sino que también se puede modificar la alerta de inactividad, el modo ducha o incluso configurar alertas de desconexión. Por otra parte, se pueden modificar los watchfaces para poner uno, oficial o diseñado por la comunidad, que se adapte a tus gustos.

Cómo descargar en Google Play

Puedes descargar esta aplicación de forma totalmente gratuita en Google Play, pero si quieres disfrutar de todas sus características deberás comprar la versión de pago de la app.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan