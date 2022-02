Nuevos Nokia C21, C21 Plus y C2 2nd Edition: baratos y con Android GO

Nokia ha sido una de las pocas empresas que ha decidido esperar al MWC para presentar sus nuevos móviles, aunque estemos hablando de terminales muy básicos, pensados para necesidades muy específicas. No es que no se vayan a poner a la venta en Europa, algo que tenemos confirmado por su disponibilidad y precios en euros, pero no están diseñados, ni de lejos para ser rivales de las marcas más potentes en la gama de entrada o media en España, como Samsung y Xiaomi.

Características Nokia C21

Nokia C21

Procesador y memoria Unisoc SC9863A.

Memoria RAM: 2/3 GB.

Almacenamiento interno: 32/64 GB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: HD+ (1600 x 720 píxeles).

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Principal: 8 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 5 Mpx.

Conectividad 4G.

Bluetooth 4.2.

WiFi 4.

Radio FM.

Autonomía Batería: 3.000 mAh.

Carga rápida: no.

Otros Puerto micro USB.

Minijack 3.5 mm.

Sensor de huellas trasero.

Dimensiones y peso Dimensiones: 169.9 x 77.9 x 8.8 mm.

Peso: 195 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11 Go Edition.

Características Nokia C21 Plus

Procesador y memoria Unisoc SC9863A.

Memoria RAM: 3/4 GB.

Almacenamiento interno: 32/64 GB.

Pantalla Tamaño: 6,5 pulgadas.

Resolución: HD+ (1600 x 720 píxeles).

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Principal: 13 Mpx.

Sensor de desenfoque: 2 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 5 Mpx.

Conectividad 4G.

Bluetooth 4.2.

WiFi 4.

Radio FM.

Autonomía Batería: 4.000 mAh.

Carga rápida: 10 W.

Otros Puerto micro USB.

Minijack 3.5 mm.

Sensor de huellas trasero.

Dimensiones y peso Dimensiones: 164.8 x 75.9 x 8.55 mm.

Peso: 178 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11 Go Edition.

Los Nokia C21 y C21 Plus son casi idénticos

Nokia C21 Plus

Los dos primeros modelos usan el mismo nombre, aunque uno de ellos tiene el sufijo Plus. No es por la potencia o por el tamaño de pantalla, sino por la batería y la memoria RAM.

Ambos usan el procesador Unisoc SC9863A pero mientras que el Nokia C21 se queda en 2 y 3 GB de RAM el Plus llega a los 3 y 4 GB. Ambos tienen opciones de 32 y 64 GB de memora interna y cuentan con una pantalla de 6.5 pulgadas, con tecnología LCD; resolución HD+ y tasa de refresco de 60 Hz.

La cámara frontal en ambos es de 5 Mpx, pero la del C21 en la parte trasera es de 8 Mpx mientras que la del C21 Plus es de 13 Mpx, contando con una auxiliar de 2 Mpx.

La batería del Nokia C21 es de 3000 mAh y tiene carga de 5 W. La del C21 Plus es de 4000 mAh y tiene carga de 10 W.

Ambos usan Android 11 en su versión GO, lo que explica las prestaciones y los precios.

Características Nokia C2 2nd Edition

Nokia C2 2nd Edition

Procesador y memoria Unisoc SC9863A.

Memoria RAM: 1/2 GB.

Almacenamiento interno: 32 GB.

Pantalla Tamaño: 5.7 pulgadas.

Resolución: FWVGA+ (960 x 480 píxeles).

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Principal: 8 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 5 Mpx.

Conectividad 4G.

Bluetooth 4.2.

WiFi 4.

Radio FM.

Autonomía Batería: 2.400 mAh.

Carga rápida: no.

Otros Puerto micro USB.

Minijack 3.5 mm.

Sensor de huellas trasero.

Dimensiones y peso Dimensiones: 153.95 x 75.9 x 9.55 mm.

Peso: 180 g.

Sistema operativo Versión de Android: 11 Go Edition.

El Nokia C2 2nd Edition es de otra era

El tercer móvil anunciado es incluso más básico. Usa el mismo procesador pero su RAM es de 1 o 2 GB. La memoria interna solo puede ser de 32 GB y la pantalla es de 5.7 pulgadas, con una resolución que no veíamos desde hace años, 960 x 480 px.

El sistema de cámaras es el mismo que el del Nokia C21, con 8 Mpx detrás y 5 delante, y su batería es de 24000 mAh, con la peculiaridad de que es extraíble.

El sistema operativo es el mismo, y dispone de 4G, jack de auriculares, micro SD, puerto micro USB, etc.

Precio y disponibilidad

Nokia C21 Plus

Aún no hay precio de todas las versiones, pero sabemos que el Nokia C21 partirá de los 99 euros mientras que el Nokia C21 Plus empieza en los 119 euros.

El Nokia C2 2nd Edition no tiene precio de partida, pero podemos dar por descontado que será inferior a los 100 euros, dado que el Nokia C21 empieza justo por debajo de esa cifra y es mejor.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan