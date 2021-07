Nuevo Nokia XR20: un gama media ultra resistente

Son muchas las veces que me piden consejo para cambiar de móvil. A veces la prioridad es la cámara, otras el precio y otras el diseño. Pero también en alguna ocasión me han preguntando por un móvil que sea resistente, que aguante en ciertas condiciones de trabajo.

En ese momento debía saltar de las marcas más conocidas a las firmas chinas de segundo nivel.

Hoy Nokia ha presentado un terminal de gama media o media baja que puede ser la referencia para los que, sobre todo, quieren resistencia. Es el Nokia XR20.

Características Nokia XR20

Procesador y memoria

Procesador: Snapdragon 480.

Memoria RAM: 4/6 GB.

Almacenamiento interno: 64 / 128 GB.

Micro SD: sí, hasta 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,67 pulgadas.

Resolución: FHD+ 2340 x 1080 píxeles.

Tecnología: LCD.

Camara trasera Principal: 48 Mpx.

Gran Angular: 13 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad 5G/LTE.

Dual SIM.

Bluetooth 5.1.

WiFi ac.

Altavoces estéreo.

Sensor de huellas lateral.

Autonomía Batería: 4.630 mAh.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: -

Peso: -

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Un móvil convencional, pero resistente

Nokia XR20

Nokia ha querido probar suerte en un mercado de nicho que, no obstante, tiene su público. No se ha lanzado con un modelo de prestaciones increíbles porque sabe que, en realidad, los usuarios de este tipo de smartphones no buscan eso.

El procesador elegido es el Snapdragon 480 y habrá dos modelos, uno con 4 y 64 GB de memoria y otro con 6 y 128 GB. Ambos serán compatibles con redes 5G.

La pantalla es grande, de 6.67 pulgadas, con resolución FHD y panel LCD, no OLED.

La cámara frontal es de 8 Mpx y la trasera principal de 48 Mpx. También hay detrás un gran angular de 8 Mpx. Ambas lentes posteriores se han diseñado en colaboración con ZEISS.

Detalles que se agradecen

Además de las conexiones esperadas, como el jack de auriculares o el puerto USB C, tenemos un botón para lanzar el asistente de Google, especialmente útil si estamos trabajando con guantes, por ejemplo. También hay otro botón programable en la parte superior.

El Nokia XR20 dispone de un doble altavoz y de un sensor de huellas en el lateral del teléfono.

Obviamente es un móvil con resistencia al agua IP68, y también tiene certificación militar MIL-STD 810H. Soporta caídas de casi 2 metros sin sufrir daños, algo que a muchos les parecerá más que importante.

Por si todo esto fuera poco, Nokia ha dicho que lanzará tres actualizaciones mayores para este modelo, con lo que en teoría llegaría a usar Android 14.

Precio y disponibilidad

Nokia XR20

Este terminal se ha hecho oficial, pero aún no se ha confirmado el precio de las dos versiones. Se pondrá a la venta el 3 de agosto.

