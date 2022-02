Lenovo Tab M10 Plus 2022: características y precios de la nueva tablet

Hace casi un año Lenovo presentó la Lenovo Tab M10 Plus, un modelo de tablet pensado para el gran público, aunque al anunciarse para China su disponibilidad no fue global en su lanzamiento. Hoy ha presentado un modelo con el mismo nombre, aunque en su versión 2022. Es la Lenovo Tab M10 Plus 2022, pensada para el consumo multimedia, como la realme Pad o la Xiaomi Pad 5, ambos modelos disponibles en España.

Características Lenovo Tab M10 Plus 2022

Procesador y memoria

Mediatek G80 / Snapdragon 680.

Memoria RAM: 6 GB.

Almacenamiento interno: 128 GB.

Pantalla Tamaño: 10.61 pulgadas.

Resolución: QHD+ (2000 x 1200 píxeles).

Tecnología: LCD.

Tasa de refresco: 60 Hz.

Camara trasera Principal: 8 Mpx

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad 4G.

Bluetooth.

WiFi ac.

Autonomía Batería: 7700 mAh.

Carga rápida: 20 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Cuatro altavoces.

Dimensiones y peso Dimensiones: -.

Peso: 465 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Pensada para lo multimedia

Lenovo ha anunciado esta tablet con un enfoque muy claro: consumo de vídeos y otras actividades multimedia. No en vano la pantalla, LCD, tiene una diagonal de 10.6 pulgadas y una resolución de 2000 x 1200 px Esta resolución es mayor que FHD, pero es esta la resolución a la que se mostrarán los vídeos en plataformas de streaming según Lenovo ya que el siguiente salto requiere una cantidad de pixels que no tiene esta tablet.

A que los vídeos se disfruten más ayudará un sistema de cuatro altavoces alojados en los cantos de la tablet.

El procesador varía entre la versión con Wifi, que tiene un Helio G80 de MediaTek, y la que tiene 4G, que incluye un Snapdragon 680. La memoria RAM es de 6 GB, y la interna es de 128 GB.

Dispone de dos cámaras, ambas de 8 Mpx, una delante y una detrás, y las dos tiene autofocus. La batería, de 7700 mAh, se puede cargar de manera rápida gracias a la compatibilidad con la carga de 20 W.

Usa Android 12 de serie, pero Lenovo ya ha confirmado que el año que viene se actualizará a Android 13. Será compatible con un lápiz óptico de la propia marca, lo que la convertirá en un dispositivo adecuado para el diseño.

Precio y disponibilidad

La Lenovo Tab M10 Plus 2022 se pondrá a la venta en abril de este año a un precio que partirá de los 249 euros en su versión Wifi.

