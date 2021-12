realme Pad, análisis: la nueva tablet barata de referencia

La pandemia ha aumentado el tiempo de uso de muchos dispositivos electrónicos, pero salvo en entornos de trabajo o estudio no han sido los PCs los que más demanda han tenido. Las tablets están teniendo un resurgir del que hemos hablado en ocasiones, y las marcas no quieren dejar pasar la ocasión. Una de las que ha traído a España una nueva propuesta en este ámbito es realme, que con la realme Pad ofrece un aparato no tan potente como la apuesta de Xiaomi, pero tampoco tan costoso.

Características realme Pad

Procesador y memoria

Procesador: MediaTek Helio G80.

Memoria RAM: 3 / 4 / 6 GB.

Almacenamiento interno: 32 / 64 / 128 GB.

Micro SD: sí, hasta 1 TB.

Pantalla Tamaño: 10,4 pulgadas.

Resolución: WUXGA 2000 x 1200 píxeles.

Tecnología: LCD.

Camara trasera Principal: 8 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad 4G/LTE.

Bluetooth 5.0.

WiFi 5.

Autonomía Batería: 7.100 mAh.

Carga rápida: 18 W.

Otros Puerto USB-C.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: 246,1 x 155,9 x 6,9 mm.

Peso: 440g.

Sistema operativo Versión de Android: 11.

Interfaz del fabricante: realme UI for Pad.

Un diseño de gran nivel

Una de las cosas que más llama la atención en esta tablet es su diseño. Siendo una tablet económica podríamos esperar unos marcos demasiado grandes o unos materiales plasticosos. Ni lo uno ni lo otro.

La realme Pad usa un diseño industrial con bordes rectos, marcos contenidos y una trasera de aluminio que da una sensación de calidad bastante agradable. Además, no atrapa las huellas, algo que siempre se agradece.

Tenemos un cargador USB C y un jack de auriculares en uno de los laterales menores, junto con dos de los cuatro altavoces. En el otro lateral tenemos otros dos.

El botón de encendido está en una esquina, junto a los de volumen, y funcionan bien, aunque se esa en falta un sensor de huellas en el primero. Sí, tenemos desbloqueo facial, pero aun así hubiera sido un bonito añadido.

En cuanto a las cámaras, tenemos una delante y una detrás, ambas con 8 Mpx y con un comportamiento adecuado para lo que es una tablet. No vamos a irnos a hacer fotos con ella por la calle, ¿no?

Genial para juegos ligeros y consumo multimedia

Realme ha presumido del procesador que ha usado en esta tablet, el Helio P80. No es un mal chipset, pero no está diseñado para mover juegos muy exigentes. No en vano es un procesador de gama media. Los 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna del modelo que hemos probado nos parecen suficientes para este tipo de aparatos, y a la hora de usar apps o juegos lo corroboramos.

Hemos probado títulos como Honkai Impact Third, pero la sensación no es todo lo buena que nos gustaría. Se puede usar, sí, pero en algunos momentos hemos vuelto al móvil porque la fluidez no era la adecuada.

Eso sí, en otros títulos como HearthStone hemos difrutado mucho más porque es un juego más pausado y que saca mucho partido de la pantalla.

Se agradece la inclusión del jack de auriculares, aunque sea en un lugar tan peculiar como lo es una esquina de los laterales. El modelo que hemos probado también tiene 4G, algo que en ocasiones puede ser muy atractivo.

No obstante, lo mejor es el sistema de sonido de 4 altavoces, dos en cada lado menor. El sonido es limpio y alto, aunque en el primer 50% parece que se va a quedar escaso de volumen. Cuando subimoa de ahí vemos que no es así, aunque engaña en ocasiones.

No hemos trabajado con esta tablet porque no es un aparato destinado a ello, aunque con algunos periféricos podría sacarnos de un apuro, sobre todo cuando estamos en movilidad y contamos con algo parecido a un portátil.

Una pantalla de gama media, bastante buena

La realme Pad apuesta por un panel LCD con resolución FHD+, con unos colores bastante buenos para no ser un OLED. No es una pantalla comparable a la de las tablets de gama alta, pero para el precio que tiene es más que decente.

Además, podemos usar los gestos para controlar las aplicaciones, además de modificar algunas funciones como los tonos de la interfaz para descansar la vista si leemos durante mucho tiempo.

Eso sí, hay algo extraño en el comportamiento de la tablet con Youtube. Cuando abrimos la aplicación y reproducimos un video aparece automáticamente en resolución 720p. Es posible cambiarlo manualmente a 1080p, para exprimir el panel, que como hemos dicho tiene resolución FHD+. Pero lo adecuado seria que, por defecto, apareciera a esa resolución siempre que el vídeo esté en ella.

Dos cámaras, suficiente

Como hemos mencionado antes, la realme Pad tiene dos cámaras de 8 Mpx. Ambas se comportan bien con luz, y sirven de sobra para hacer videollamadas o alguna fotografía ocasional.

Eso sí, con baja luz la calidad y el detalle bajan, algo que es comprensible ya que no hay modo noche, HDR o un sistema de estabilización avanzado. Para ser una tablet, este apartado cumple, sinceramente.

Una gran batería con una autonomía media

Las tablets tardan mucho más que los móviles en cargar, debido a que sus pilas son mucho mayores. En este caso superamos los 7000 mAh, lo que nos da entre 10 y 12 horas de uso, en función de lo que hagamos.

Nos referimos a tareas como navegación, redes sociales o reproducción de vídeos. Si jugamos o usamos apps más intensas obviamente la autonomía disminuye.

El tiempo de carga roza las tres horas, y eso que tenemos carga rápida de 18 W, pero al tener una batería tan grande necesitamos mucho tiempo de conexión al cargador.

La interfaz es bastante minimalista

Realme ha nombrado la interfaz de esta tablet como realme UI for Pad. La realidad es que no tenemos muchas de las funciones que sí están disponibles en los móviles, pero eso es comprensible.

Lo decimos porque el procesador que tiene no es el mejor para ejecutar funciones exigentes así que la marca ha decidido, con gran criterio, aligerar la interfaz lo máximo posible.

Tenemos así pues una interfaz basada en Android 11 con pocos añadidos, lo ideal para tener un uso fluido en el día a día, con alguna función menor añadida, como el desbloqueo facial, algo que agradecemos, la verdad.

Conclusión

La realme Pad está a la venta en España, aunque en el momento de publicar este análisis sólo en su variante de 4+64 GB con Wifi, no con 4G. El precio es algo superior a los 250 euros, aunque en oferta ha llegado a verse a menos de 200 euros.

En las próximas semanas tendremos más opciones:

Realme Pad WiFi 3+32 GB: 239 euros

Realme Pad WiFi 4+64 GB: 259 euros

Realme Pad WiFi 6+128 GB: 289 euros

Realme Pad LTE 6+128 GB: 309 euros

Comprar una tablet a día de hoy en España es casi seguro comprar un dispositivo para el consumo multimedia, para ver vídeos, hacer alguna videollamada, etc. Y ahí la realme Pad acierta bastante, por la pantalla, por el sonido y la batería.

Y obviamente por poder contar con los servicios y aplicaciones de Google, que garantizan el acceso a servicios como Netflix, Disney+ o Filmin, por mencionar algunos.

