Lenovo anticipa subidas de precios por los problemas de suministro y logística

Los persistentes problemas que existen desde el inicio de la pandemia de la Covid-19 en la cadena de suministro y en el transporte y la logística, así como un elevado nivel de demanda, llevarán a Lenovo y al resto de empresas del sector tecnológico a subir los precios de sus productos.

Así, lo ha señalado Alberto Ruano, director general de Lenovo Iberia, en un encuentro con los medios de comunicación para presentar los resultados del tercer trimestre fiscal de la compañía china, en el que ha registrado niveles máximos históricos tanto en beneficios como en ingresos a nivel mundial.

"Subida de precios va a haber, está claro", ha afirmado el director general de Lenovo Iberia, quien ha señalado que la evolución de los precios es algo "cíclico" y ha remarcado que en esta ocasión hay "muchos motivos" que están provocando este escenario alcista.

En concreto, ha detallado que persisten algunos problemas en el suministro de componentes que siguen impactando en los costes, así como de transporte y logística, sobre todo en el ámbito aéreo, por los nuevos brotes de la pandemia debido a la aparición de las nuevas variantes.

Asimismo, en el caso concreto de España se suma un factor que no afecta a otros países. Y es que desde el trimestre pasado, un decreto ley obliga a las empresas a asegurar que tienen piezas de sustitución para todos sus productos durante diez años, lo que conlleva un aumento de los costes.

Pese a todo, también ha apuntado que, aunque ya no es tan grande como en el pico de la Covid-19, la demanda sigue siendo alta, en parte por el impacto de nuevos sectores como el de la automoción. Y lo seguirá siendo porque hay por delante proyectos importantes, sobre todo gracias por el empuje de los fondos europeos.

En este contexto, ha apuntado que la actividad y la evolución del negocio en España siguen enfrentándose al "hándicap" que suponen los problemas en la cadena de suministro, aunque también ha agregado que la situación se está empezando a regularizar. Además, ha recordado que llevan más de un año avisando a sus clientes de la necesidad de planificar sus pedidos con más tiempo por los mayores plazos de entrega.

Resultados récord

Por otro lado, Ruano ha hecho un repaso también de los resultados financieros obtenidos por la empresa tecnológica china en su tercer trimestre fiscal. En concreto, el beneficio neto aumentó un 62%, hasta los 640 millones de dólares (564 millones de euros), lo que representa el sexto trimestre consecutivo en el que registra un incremento superior al 50%.

En esta línea, la cifra de negocio se elevó un 17% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, hasta los 20.100 millones de dólares (17.710 millones de euros), superando así por primera vez en la historia de la compañía la barrera de los 20.000 millones de dólares (17.622 millones de euros).

Por regiones, las ventas subieron 6% en Asía Pacífico, un 15% en América, un 20% en EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y un 23% en China. En cuanto a divisiones, destaca el incremento del 16% registrado por el negocio de dispositivos inteligentes.

A este respecto, Ruano ha remacado que aunque los PCs y los portátiles son todavía "el arroz que nos da de comer", están registrando importantes crecimientos en otros negocios como los smartphones (+46%), las estaciones de trabajo (+40%) y los dispositivos de gaming (+27%).

El director general de Lenovo Iberia ha calificado estos resultados de "históricos y muy buenos" y, aunque la compañía no desglosa datos por países, ha afirmado que la filial de Iberia contribuye "sustancialmente" a este crecimiento. "No vamos a ser la oveja negra, crecemos como los resultados mundiales", ha afirmado.

En cuanto a desempeño comercial, ha apuntado que por primera vez Lenovo lideró el pasado trimestre el mercado de tablets en España con una cuota del 30%. En PC, la cuota ha sido del 22,2%, lastrada por los problemas mundiales en la cadena de suministro, lo que convierten a la empresa en número dos muy cerca del primero.

Sin embargo, Ruano ha apuntado que hace tiempo que la compañía la presta menos atención a crecer en cuota de mercado y apuesta por crecer en facturación y en beneficio para seguir invirtiendo en marketing, infraestructuras o RSC. "Si no tienes cuota de mercado porque has bajado precios y no tienes beneficios la empresa se va al garete", ha remarcado.

