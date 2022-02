El castigo a sus hijos que salió mal: dejó a todo un pueblo sin internet

"Problemas modernos requieren soluciones modernas", dicen algunos. La paternidad en la era de Internet se ha vuelto todo un desafío, con nuestros hijos cada vez más enganchados al móvil y a las apps más usadas en España como son TikTok, Twitter o Instagram. Un padre de la región de Messanges, Francia, quiso ser imaginativo a la hora de castigar a su hijo, y a consecuencia de ello, le quitó el Internet a todo el pueblo.

Según recoge la Agencia Nacional de Frecuencias de Francia (ANFR), la curiosa historia comienza con una situación de lo más normal: un padre que quería evitar que sus hijos usaran Internet durante la noche, para que descansaran. Pero en vez de retirarle el acceso a Internet o de desenchufar el router como habría hecho cualquiera, decidió comprar un bloqueador de señal y así desconectarles Internet en el intervalo de la medianoche hasta la madrugada.

Este dispositivo se encarga de interferir entre las ondas de radio que los smartphones y las antenas de telecomunicaciones usan para comunicarse. El problema fue que el bloqueador de señal que compró el usuario era demasiado potente, llegando a dejar a la pequeña población de Messanges sin Internet.

Un pueblo entero sin Internet

La repercusión del uso de estos aparatos era algo con lo que no contó el padre de los jóvenes. Y es que tal y como explica la propia ANFR en su página web, esta detectó que la infraestructura de Internet de Messanges estaba sufriendo problemas gracias a que la operadora de la zona le pidió que hicieran sus propias pesquisas.

Bloqueador de señal similar al que usó el usuario. Made In China Omicrono

No era para menos, ya que los problemas en la red estaban ocurriendo de forma repetida en el mismo horario; a partir de la media noche todo empezaba a fallar, y a las 3 de la mañana, volvía a funcionar. La ANFR descubrió que el padre en cuestión estaba usando estos bloqueadores de señal y dada la potencia del dispositivo que estaba usando, dejó sin Internet a sus vecinos y a toda la zona de Messanges.

Lo que además no sabía este hombre era que el uso de estos aparatos es ilegal en Francia. Se pueden llegar a recibir multas de hasta 30.000 euros y pasar hasta 6 meses en la cárcel, debido a que los bloqueadores de señal solo están permitidos para fuerzas y cuerpos de seguridad que necesiten usarlos en ciertos momentos. Un recordatorio de por qué no hay que usar esta clase de aparatos si no se tiene un conocimiento real sobre ellos.

