El 5G, fuera de los aeropuertos de EEUU: se cancelan vuelos ante el riesgo de interferencias

Las principales operadoras estadounidenses han pausado el despliegue de las redes 5G cerca de los aeropuertos, ante la preocupación de las compañías aéreas por el impacto que esta tecnología puede tener en sus sistemas de seguridad. Un enfrentamiento que en España no se está produciendo, pero que allí ha provocado la cancelación de vuelos.

AT&T y Verizon, dos de las grandes operadores de telecomunicaciones del país, han acordado limitar las señales de 5G a más de 3 kilómetros de distancia de las pistas de los aeropuertos. Con esta medida se pretende solventar de forma temporal la guerra abierta entre ambos sectores, en la que incluso ha intervenido el gobierno de Biden.

El enfrentamiento nace del uso del espectro conocido como C-Band (o Banda C) en el que las operadoras planeaban desplegar la nueva generación de redes inalámbricas el pasado 5 de enero. Sin embargo, horas antes del lanzamiento decidían retrasarlo varias semanas para llegar a un acuerdo con las aerolíneas que usan esta misma frecuencia para la navegación de sus aviones.

Lejos de las pistas

Este ha sido el segundo aplazamiento que hacen frente las operadoras, después de que la Administración Federal de Aviación (FAA) asegurara que las frecuencias en la banda 3,7 y 3,98 GHz o C-Band, en las que AT&T y Verizon planeaban usar para transportar las nuevas señales 5G, podrían interferir en los altímetros de radar. Un instrumento que sirve a las aeronaves para medir su altura respecto al suelo y realizar aterrizajes seguros en condiciones de baja visibilidad. Afirmación que ponen en duda las operadoras y que no se ha dado en otros países donde la tecnología 5G ya es una realidad.

Torre 5G. Reuters

Transcurrido ese nuevo aplazamiento, los operadores han aceptado esta semana seguir desplegando el 5G por el país, pero mantener el despliegue alejado de las pistas de aterrizaje y despegue. El presidente Biden ha agradecido este martes el acuerdo: "evitará interrupciones potencialmente devastadoras en los viajes (...), al tiempo que permitirá que más del 90% del despliegue de torres inalámbricas se realice según lo programado”.

El martes por la noche, AT&T se comprometía a diferir temporalmente el encendido de un número limitado de torres de telecomunicaciones cercanas a algunas pistas de aterrizaje del aeropuerto, pero mantendrá el lanzamiento de servicios 5G en el resto del país según lo planeado. Lo mismo hará Verizon, que celebra que este acuerdo permitirá llevar el servicio de alta velocidad a más de 90 millones de estadounidenses cuando se ponga en funcionamiento el miércoles.

Siguen las cancelaciones

Sin embargo, la FAA no se muestra tan positiva. The Wall Street Journal comparte las declaraciones de los funcionarios de seguridad de la administración, quienes afirman que el acuerdo evitará muchas cancelaciones y demoras, "pero probablemente no todas". A última hora del martes, la FAA comenzó a actualizar sus recomendaciones sobre qué aeropuertos y modelos de aviones se ven afectados por el despliegue, a raíz del acuerdo.

La medida debería reducir drásticamente el número de vuelos cancelados en comparación con los 1.500 avisos de restricciones que había emitido el regulador. No obstante, las cancelaciones se mantienen, Japan Airlines y All Nippon Airways (ANA) indicaron el martes que Boeing les había aconsejado no operar el 777 en los EEUU con motivo del despliegue de 5G.

Avión despegando

También la aerolínea Emirates de Dubái anunció el martes la suspensión de vuelos a partir del 19 de enero. Otras como Delta Air Lines describe el acuerdo como "un desarrollo positivo para evitar interrupciones generalizadas en las operaciones de vuelo", pero no descarta que se "mantengan algunas restricciones de vuelo".

Las operadoras, por su parte, no han dado una fecha límite para este acuerdo, pero es una solución temporal para seguir tratando el problema. Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Jen Psaki, ha afirmado estar trabajando para encontrar una solución para ambas industrias, aunque "minimizar las interrupciones de los vuelos y garantizar la seguridad en los viajes es una de las principales prioridades”. Declaraciones que contrastan con las de la presidenta de la FCC, Jessica Rosenworcel, que asegura que las señales de banda C pueden coexistir de manera segura con la tecnología de aviación.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan