Los amuletos que aseguraban proteger contra el 5G en realidad son radioactivos

El despliegue de las redes 5G sigue avanzando, en España representa menos del 1% del tráfico todavía, aunque no todo el mundo lo percibe como algo seguro. A pesar de las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunas personas siguen creyendo que esta tecnología inalámbrica es peligrosa para su salud y tratan de protegerse con amuletos, pulseras y antifaces que se venden contra el 5G en internet.

Sin embargo, las autoridades holandesas han prohibido hasta 10 de estos productos por emitir radiación ionizante dañina. Curiosamente este es uno de los males que se le atribuyen al 5G y por el que las personas creen que deben protegerse, sin saber que esos productos que usan son los que podrían causarles daño.

La autoridad nuclear y protección radiológica de Países Bajos (ANVS) ha realizado un comunicado detallando los 10 productos catalogados como radiactivos y que se están retirando del mercado. Aconsejan a los posibles compradores que guarden el producto y avisen a las autoridades para que se hagan cargo.

Pulseras radiactivas

Los 10 productos van desde pulseras de silicona, colgantes, antifaces para dormir y brazaletes que se venden como dispositivos de protección anti-5g con iones negativos, incluso para niños. La ANVS ha realizado una investigación en la que ha comprobado que esos productos emiten radiaciones ionizantes: "puede dañar los tejidos y el ADN", indica.

Pulsera radiactiva para niños "anti-5G" ANVS Omicrono

La cantidad de radiación detectada en estos productos es baja, pero aclaran las autoridades que "esto no descarta que no exista riesgo para la salud a largo plazo" si se utiliza el dispositivo durante un largo periodo de tiempo, de forma constante y pegado a la piel o el cuerpo.

La marca Magnetix Wellness es la responsable de estas pulseras y amuletos que vende con propiedades de iones negativos. La ANVS ya se ha puesto en contacto con la empresa para prohibir su venta y la empresa está obligada a informar a sus compradores.

Iones negativos

Son muchos los productos que se ofrecen a través de internet con iones negativos, asegurando beneficios para la salud. Sin embargo, actualmente las evidencias científicas sobre lo que aportan los iones negativos son muy débiles. Entre otras cosas, se les atribuye la capacidad de emitir partículas con cargas negativas hacia el exterior, mediante las cuales reducirían la contaminación del aire.

El 5G, por el contrario, está en el espectro de radiación no ionizante, por lo que no es el tipo de radiación que podría dañar el ADN o causar cáncer. Lo que sí puede hacer es un aumento de temperatura del tejido, que puede ser perjudicial en caso de sobreexposición.

Apunta esta institución que no se trata de los ambientadores de iones, los cuales no incluyen sustancias radiactivas. Pero aconseja a cualquier persona que tenga en su casa alguno de estos productos radiactivos que lo guarde: No lo use más, guárdelo de manera segura y espere las instrucciones de devolución".

