TikTok lanza un servicio de comida a domicilio con los platos más virales

TikTok comenzó siendo una red social plagada de gente bailando, pero actualmente esta plataforma acoge una gran variedad de contenidos como recetas rápidas y sugerentes. Tras presentar un programa para crear emisiones en directo, TikTok lanza servicio de comida a domicilio con los platos virales de su red social, aunque por el momento no se podrán probar en España.

Pasta con queso feta horneada, costillas de maíz y chips de pasta, estas son algunas de las recetas para hacer la boca agua que saltan de la pantalla a la mesa con la nueva iniciativa, TikTok Kitchens. Más de 300 locales en Estados Unidos formarán parte de la red de restaurantes que ofrecerán el menú de la red social china.

TikTok se ha asociado con Virtual Dinning Concepts (VDC), un servicio de comida a domicilio que utiliza las cocinas de restaurantes de la zona para distribuir los platos más populares de la red. Una forma de conseguir probar lo que se ve en el móvil sin tener que replicarlo en casa.

Ver y probar

Ya se sabe que la comida entra primero por los ojos y en el caso de TikTok más todavía a falta de poder oler el plato. La aplicación es una gran plataforma para viralizar una receta como la pasta feta al horno que incluso figura entre las más buscadas del año en Google.

Esta comida junto a otras igual de atrayentes formarán parte de ese primer menú virtual que TikTok lanza en Estados Unidos para poder a domicilio.Los platos saldrán de 300 locales que funcionarán como cocinas fantasmas, aunque no estrictamente.

La red social no va a contratar cocinas creadas en almacenes y dedicadas únicamente a este propósito. Según han explicado, aprovechará las cocinas y cocineros de restaurantes como Buca di Beppo y Bertucci's para dar servicio.

De esta forma, la iniciativa pretende beneficiar tanto a la red social, como a los restaurantes de la zona y los creadores de las recetas virales. Aquellos que consigan viralizar sus innovaciones culinarias también recibirán parte de las ganancias por haber sido una fuente de inspiración para el menú, aunque a veces la autoría de las recetas es dudosa y no corresponde a quién consigue hacer viral el vídeo.

Menú en constante cambio

El menú irá rotando según cambien las modas en TikTok, un día estás en lo más alto y al día siguiente nadie se acuerda de ti. Las nuevas recetas más populares se integrarán en el menú, sustituyendo a otras que hayan perdido fuerza con el paso del tiempo.

Elena Saavedra, portavoz de TikTok, explica a The Verge que "esta es una campaña para llevar los alimentos de TikTok a los fans, no una aventura en el negocio de los restaurantes". Aún así, los primeros 300 locales se convertirán en 1.000 para finales de 2022, aunque no indican si esta iniciativa podría dar el salto a Europa más adelante.

Su social, Virtual Dining Concepts (VDC), ya ha tenido éxito con la MrBeast Burger, una selección de hamburguesas creadas por el youtuber MrBeast, quién recientemente ha conseguido crear una versión de El juego del calamar para la plataforma de streaming de Google. Llegó a vender un millón de hamburguesas en solo tres meses y ya acumula 1.500 cocinas entre Estados Unidos, Canadá y Reino Unido.

