La vida de tres negocios tras viralizarse en TikTok: "Las ventas del taller han aumentado un 1.000%"

TikTok es un fenómeno mundial que tiene en España uno de sus mayores comunidades de creadores de contenido. La red social ha conseguido cautivar a niños y mayores que la colocan mes a mes como una de las aplicaciones más descargadas y usadas.

Este rotundo éxito ha traído consigo vídeos virales con grandes cuentas de youtubers, streamers o influencers que recalaron en la red social como un escaparate más. Pero también otras historias que han nacido y se han desarrollado dentro de las fronteras de la propia plataforma y que ya abarcan mucho más.

Una pequeña tienda de electrodomésticos de un pueblo catalán, un taller mecánico de Aranjuez y un negocio que revisa coches de segunda mano son tan solo 3 de los ejemplos que se han viralizado al compartir su día a día en la plataforma. En EL ESPAÑOL - Omicrono hablamos con Navarrete Online, Ángel Gaitán y Need car help sobre su repentino éxito en la plataforma y sobre cómo les ha afectado en su día a día. Pese a sus diferencias, los tres coinciden en algo: "He multiplicado mis ventas".

Acierta con tu nevera

Desde Santa Margarida i els Monjos (Barcelona) nos atiende Álvaro Navarrete (@navarreteonline), con la sonrisa y el buen humor que caracterizan sus vídeos. Navarrete recibió hace más de una década el negocio de electrodomésticos que arrancaron sus padres en esta población catalana que ronda los 7.500 habitantes.

"Comenzamos la venta online en noviembre de 2012", comenta. Todavía quedaban 4 años para que TikTok levantara la persiana de su aplicación -tras adquirir la por entonces popular Musical.ly- y Navarrete ya se había aventurado a poner a la venta sus productos en Internet. "La tienda [física] es como nuestro laboratorio de i+D" y tiene como objetivo trasladar a la red la confianza y el espíritu que siempre ofrece un pequeño negocio a pie de calle.

"Navarrete, con lo bien que lo hacemos tienes que hacer tiktoks y vídeos de YouTube". Esa frase la mencionó su empleado -por aquel entonces de prácticas- Bernard en abril de 2021. "Comenzamos a subir vídeos con mucha ilusión y muy pocos medios", comenta el dueño del negocio. Y pronto las interacciones subieron como la espuma.

En estos pocos meses de periplo tiktoker Navarreteonline ha conseguido la cifra de 190.000 seguidores y roza el millón de me gusta a sus vídeos al cierre del artículo. "Me llaman empresas para que les lleve sus redes sociales", ríe. "Dicen que tienen un grupo de 4 o 5 personas y nada más que 1.000 seguidores".

La clave de Navarrete es la espontaneidad. "No sé lo que es Hootsuite [una herramienta para gestionar redes sociales], lo hacemos todo sobre la marcha". También apunta a que han encontrado un nicho muy interesante que trata sobre los temas del día a día de la gente con los electrodomésticos. "Hoy por hoy no está muy explorado en la red social".

"Me llaman desde México, Bogotá, Lorca o Zafra", comenta. "O familias que se hacen 500 kilómetros para verme en persona". En TikTok, la cuenta Navarreteonline se ha convertido en una especie de consultorio sobre el mejor electrodoméstico que se puede comprar de cada necesidad y sobre dudas que le surgen a los usuarios de la red social. Esas que probablemente se quedan sin preguntar por vergüenza o simplemente que no hay a quién preguntárselas por ser casos muy concretos.

"TikTok es como el WhatsApp de la tribu, nos permite transformar la vida de las personas a través de los electrodomésticos", prosigue. Navarrete saca su vena más profesional y apunta a que la plataforma consigue "acelerar el engagement [interacciones y compromiso de sus seguidores] de forma exponencial". Lo que inevitablemente se traduce en más ventas, tanto en el plano online como de clientes que acuden a su tienda.

Desde su desembarco en TikTok, Instagram y YouTube, Navarreteonline ha multiplicado por 12 el tráfico en su página web y por 8 las ventas. "A efectos de inversión no hay nada más rentable que exponerse a las redes sociales. Y TikTok es la más accesible para todos, permite trabajar de una forma más espontánea".

Una de las consecuencias directas de la exposición pública es que a Navarrete le salen pretendientes continuamente. "Yo, que soy un hombre casado con mi mujer desde los 19 años, todos los días recibo proposiciones de hombres y mujeres". En cuanto a la parte menos amable de la red social, no apunta a grandes problemas más allá de los clásicos haters que pueblan cada rincón de Internet. "No me han partido la cara todavía, aunque espero no morirme sin que me den un guantazo por este tema", bromea.

Qué pasa en el taller

Poco más de 6 horas en coche separan a Álvaro Navarrete de Ángel Gaitán (@angel_gaitan_oficial). Este último ha experimentado un crecimiento meteórico desde que abrió la cuenta hace tan solo 3 meses. "Me lesioné trabajando y mis hijos me animaron a abrir la cuenta en la red social", comenta por videollamada. Gaitán se ha convertido en el mecánico oficial de TikTok con sus explicaciones sobre averías y prácticamente todos los sistemas que rodean al mundo del motor.

Gaitán abre su taller en el 2016, haciendo referencia a que "toda la vida me he dedicado al mundo de la automoción", recalca. "Lo que me gustó de TikTok es que no me lleva tiempo. Hago un vídeo y automáticamente lo subo; no edito ni hago nada". La misma espontaneidad que apuntaba Navarrete como clave es lo que lleva a este mecánico madrileño a hablar sobre los coches que pasan por su taller y las diferentes problemas o curiosidades de cada modelo.

"Los primeros vídeos llegaron a los 3 millones de visitas en pocos días, algo alucinante", continúa. También apunta al variado -y casi errático- funcionamiento del algoritmo de la red social, que igual impulsa un contenido "súper chorra" que no da tantas visualizaciones a otro más complejo de elaborar en el que se presupone más calidad.

Desde el día 2 de septiembre y hasta el cierre del artículo, Gaitán ha conseguido 300.000 seguidores, llegar a la barrera de los 5 millones de me gustas y más de 100 millones de reproducciones en sus vídeos. Esa avalancha de resultados positivos también se han reflejado en el negocio de su taller: "En ocasiones tenemos que desconectar la centralita", asegura haciendo referencia a la cantidad de llamadas que recibe durante todo el día.

La gente quiere que Ángel Gaitán o cualquiera de los mecánicos de su equipo arregle o lleve a cabo labores de mantenimiento a sus coches. La lista de espera -previa reserva de 200 euros- es de meses. "Vamos por marzo, pero porque no he abierto todavía la reserva más allá. Cuando lo haga probablemente nos iremos a junio", apunta.

Esto le ha llevado a darle una segunda vuelta de tuerca a su negocio. Además de abrir una tienda online con camisetas y demás merchandising, Ángel Gaitán ha lanzado un par de tarifas extras a las de su taller. La primera de ellas es una llamada personal con Gaitán por un precio de 250 euros, en la que el usuario puede plantearle problemas urgentes que le han surgido en su coche y se intenta llegar a una solución o diagnóstico. "Mi compromiso es llamar en menos de una hora", afirma.

La segunda un pase prioritario para que los mecánicos atiendan el coche en un plazo máximo de 15 días por 500 euros. Originalmente la llamada se tarificaba en 100 euros y el pase prioritario en 250, pero hace un tiempo lo ha cambiado para incrementar las tarifas. "Y aun así tenemos problemas para tener hueco para las llamadas y para los coches con prioridad".

"Las ventas en el taller han aumentando un 1.000% desde que estamos en TikToK", asegura Gaitán, quien nos cuenta que ha pasado la noche en el taller gestionando todo. La plantilla de la empresa, en estos 3 meses, ha aumentado en 7 personas; "ahora somos 22 y porque no encuentro más mecánicos de primera que realmente sepan lo que quiero".

Tal ha sido la acogida en la comunidad tiktoker que ha abierto una academia donde imparte cursos sobre mecánica y administración de talleres. "Quiero que sea mejor que la educación pública que se imparte en España. Crear un referente", continúa. Según comenta Gaitán, está en conversaciones para grabar un programa de televisión. "Algo así como Pesadilla en la cocina, pero con talleres. Intentar rescatar a negocios que lo estén pasando mal".

Que no te cuelen un mal coche

Además de la espontaneidad que caracteriza los vídeos de Ángel Gaitán y Álvaro Navarrete, tienen en común que sus negocios abrieron puertas mucho antes de su etapa tiktoker. Pero hay otros casos donde la clave del éxito, al menos aparentemente, se ha encontrado en la propia red social china. Un después con un antes casi inexistente.

Marta y Sergey, los artífices de @needcarhelp, están al frente de una de las cuentas que más rápido han crecido al calor de la plataforma y basan su trabajo en el análisis pormenorizado de coches de segunda mano para evitar timos, estafas y daños ocultos. Atiende a EL ESPAÑOL - Omicrono Marta Sol, quien se dio cuenta de que necesitaba ayuda cuando ella misma fue a comprarse un coche de segunda mano allá por el 2018.

"Estaba muy perdida, no sabía de mecánica", reconoce. Finalmente Sergey le echó una mano en la elección de automóvil y así arrancó su relación que cristalizó en una página web con unos recursos muy limitados. "Realmente no teníamos clientes en la web, era un servicio muy desconocido". Hasta que llegó TikTok.

Marta Sol subió el primer vídeo a la red social el 3 de enero del 2021. Menos de un año en el que Needcarhlep ya ha ayudado a cientos de personas en toda España. "Lo subí a espaldas de Sergey", reconoce. "Tras media hora nadie había visto el vídeo y ese día me fui a la cama algo desanimada". A la mañana siguiente ese vídeo tenía muchas reproducciones, comentarios y me gustas, al tiempo que la cuenta acumulaba 5.000 seguidores.

El primer vídeo se hizo viral y acumuló 1 millón de visualizaciones en 24 horas. La fórmula de Needcarhelp ayuda a ello: vídeos cortos grabados ocasionalmente con cámara oculta que revelan los secretos más oscuros de los coches de segunda mano. Porque los clásicos reclamos de los anuncios en pocas ocasiones se cumplen. Ni el kilometraje es el real ni nunca han tenido un golpe ni duermen en garaje. Todo conforma una especie de show que realmente 'engancha'.

Al cierre del artículo, la cuenta de Needcarhelp acumula 345.000 seguidores y 2 millones de me gusta con vídeos que superan las 7 millones de visualizaciones. Unos datos realmente buenos que han servido para impulsar definitivamente su negocio. Y con intención de hacerlo a nivel nacional.

Actualmente en Needcarhelp trabajan 9 personas entre revisores de coches (dispuestos en Madrid Barcelona y Valencia), personal de atención al público y administrativos. "Y esperamos contratar más gente próximamente. Hemos tenido varias inversiones de business angels y planeamos extendernos por toda España pronto", recalca.

"Para finales del año que viene, si todo sale según lo previsto tendremos 33 revisores a nivel nacional". Según Marta Sol, la demanda de los servicios de Needcarhelp es "alucinante". "TikTok ha marcado la diferencia entre tener clientes y no tenerlos". Ahora recurren a su ayuda unos 40 usuarios a la semana con precios que van desde los 200 euros por análisis y revisión de un turismo a 299 si se trata de un deportivo.

Uno de los problemas a los que se ha tenido que enfrentar Needcarhelp es a los vendedores insatisfechos o cabreados por cómo demuestran el engaño en TikTok y acumulan millones de visualizaciones. "Es uno de los temas que más miedo me da. Tapamos cualquier dato del coche, las matrículas no se ven, se distorsiona la voz... Pero siempre queda ese miedo a las denuncias".

Hay una anécdota que la recuerdan como especialmente reveladora. Un cliente de Needcarhelp se desplazó desde el País Vasco hasta Barcelona para comprar un coche en la ciudad condal y que Sergey lo revisara. En cuanto el vendedor vio que le estaba esperando el revisor del coche, "pegó un pisotón al acelerador y se fue de allí".

