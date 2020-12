Un niño de 6 años arruina sin querer a su madre al gastar 16.000 dólares en un juego móvil

Tanto en España como en el resto del mundo, existen ciertos vacíos legales que no regulan correctamente los pagos in-app de los juegos móviles actuales, especialmente cuando se usan de forma indebida. Es lo que le ha pasado a Jessica Johnson, de 41 años, que se ha visto arruinada de la noche a la mañana por culpa de su hijo de 6 años.

El menor, de forma inconsciente, ha gastado más de 16.000 dólares en un juego móvil. La madre en un primer momento pensó que estos cargos que vio en sus facturas eran la prueba de un fraude, pero no; resultó que su hijo había estado obteniendo mejoras en el juego usando dinero real.

Johnson ha usado este caso para poner de manifiesto la falta de control que en ocasiones tienen las empresas responsables para estos casos, en los que menores tienen acceso a pagos en aplicaciones móviles incentivados por el diseño de estos. Johnson asegura que esta clase de juegos son "depredadores".

16.000 dólares en un juego

Bebés jugando con una tablet. @ilumire en Unsplash

Johnson se sorprendió sobremanera cuando vio en sus facturas cargos desconocidos cuyo valor ascendían a 16.923 dólares. Debido a que se trataban de cargos no documentados, su primer pensamiento fue que había sufrido un fraude bancario y presentó una denuncia en su entidad bancaria, tal y como podemos leer en el The Times.

Le informaron que todos los cargos recogidos eran de ella, y que tenía que contactar con Apple ya que los cargos se habían realizado en su ecosistema. La empresa le dio la lista de cargos y fue ahí cuando descubrió que todos estos cargos tenían su origen en un juego de Sonic para iPad. Un juego al que su hijo George estaba muy enganchado.

Apple se negó a darle una solución a Johnson explicando que no había contactado con la compañía en los 60 días posteriores a los cargos. "La razón por la que no llamé en 60 días es porque Chase me dijo que probablemente era un fraude, que PayPal y Apple.com eran los principales sitios de los fraudes".

Como era de esperar, Johnson pidió ayuda alegando que después de este suceso no podría pagar su hipoteca. "Me dijeron: 'hay un escenario, debería haberlo sabido'". La mujer de 41 años es broker, y debido a que trabaja a comisión no ha cobrado dinero de marzo a septiembre. La pandemia ha reducido sus ingresos en un 80%.

"Estos juegos son depredadores"

Johnson denuncia varios aspectos críticos de su caso, como por ejemplo la incapacidad de averiguar la procedencia de estos cargos, lo que hace que sean más difíciles de captar. "La forma en que se agrupan los cargos hizo que fuera casi imposible [saber que] eran de un juego. No sabrías cómo encontrarlos sin que alguien te guíe". Asegura que la sospecha de fraude debido al desconocimiento de estos cargos provocó que no pudiera contactar con Apple a tiempo.

Pero su crítica más dura va dirigida a los juegos y a los sistemas de verificación de Apple. Obviamente es consciente de que George, de 6 años de edad, no sabía que ese dinero era dinero real, y que gastó esta suma de dinero sin saber las consecuencias. "Me horroriza que esto sea posible en estos juegos y que los dispositivos Apple no estén preestablecidos para evitarlo". Aconseja a los padres verificar "su configuración de seguridad".

iPad @rmrdnl en Unsplash

Entiende que es imposible que su hijo comprendiera que eso era dinero real. "Está jugando a un videojuego de dibujos animados en un mundo que no es real. ¿Por qué el dinero sería real para él? Eso requeriría un gran salto cognitivo". No obstante, cree que estos juegos "están diseñados para ser completamente depredadores" y conseguir que los niños "compren cosas. ¿Qué adulto se gastaría 100 dólares en un cofre de monedas de oro virtuales?".