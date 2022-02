Samsung Galaxy S22 Ultra, análisis: la resurrección de los Galaxy Note

Es un Note. No en nombre, pero sí en todo lo demás. He querido empezar con la frase anterior este análisis porque en la misma está el resumen de lo bueno y lo malo de un Samsung Galaxy S22 Ultra que se ha posicionado como el mejor móvil del catálogo de Samsung en un formato convencional. La evolución de los Galaxy Note de Samsung parecía que se había parado en el modelo de 2020, pero resulta que simplemente había cambiado de nombre.

Durante varios días hemos estado haciendo uso de este terminal de las formas más variopintas, intentando exprimir todos los casos de uso que se nos han ocurrido, algo complicado en un móvil que, según Samsung, se ha diseñado para jugar, trabajar, hacer fotos, comunicarnos...

Características Samsung Galaxy S22 Ultra

Procesador y memoria Exynos 2200

Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 / 512 / 1024 GB.

Pantalla Tamaño: 6,8 pulgadas.

Resolución: QHD+ (3200 x 1440 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 108 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 12 Mpx f/2.2.

Sensor teleobjetivo 3x: 10 Mpx f/2.4.

Sensor teleobjetivo 10x: 10 Mpx f/4.9.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 40 Mpx f/2.2.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth.

WiFi 6E.

Autonomía Batería: 5000 mAh.

Carga rápida: 45 W.

Carga inalámbrica: 15 W.

Carga reversible: 10 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163 x 77.9 x 8.9 mm.

Peso: 229 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: One UI 4.1.

Un Note en todo salvo en nombre

Seguro que si seguís la actualidad tecnológica habréis visto comentarios en artículos y vídeos que posicionan al Samsung Galaxy S22 Ultra como el sucesor de la familia Note de forma bastante literal.

La realidad es que eso es incluso más obvio cuando sostienes el dispositivo. Este modelo bien podría haberse llamado Samsung Galaxy S22 Note, Galaxy Note 21 o Galaxy Note 22. Daría igual. La propia Samsung ha potenciado esta sensación.

Los cambios no sólo vienen de la mano de la presencia de un lápiz óptico, del que hablaremos luego, sino sobre todo de un diseño que recuerda mucho más a los Galaxy Note que a los Galaxy S. Y eso no es siempre bueno.

Mejor usarlo a dos manos

Los mejores móviles de Samsung lo son por muchos motivos, como la calidad de los materiales, el tamaño de las baterías, la gran cantidad de sensores usados... y todo eso afecta al peso.

El Samsung Galaxy S22 Ultra es un dispositivo que pesa mucho. No tanto como su antecesor, ojo, y la distribución del peso es soberbia, pero no deja de ser algo muy llamativo.

En el S21 Ultra esto se disimulaba parcialmente por la curvatura de las esquinas, que permitían un agarre a una mano aceptablemente cómodo. En el S22 Ultra esto no es así, al apostarse por unas líneas mucho más duras y rectas. Eso sí, si lo usamos a dos manos, con o sin el lápiz, este problema no se presenta, lo que denota el enfoque del terminal hacia su uso de esta manera.

En cuanto a la construcción, nada malo podemos decir, habiéndose optado por un aluminio de gran resistencia, Corning Gorilla Victus+ tanto delante como detrás, y por eliminar el módulo de cámara.

Esto ha sido criticado por hacer que el móvil pierda carácter, lo que es cierto, pero mejora mucho la distribución del peso, y eso hace que sea más fácil evitar que se caiga.

Una de las pocas pegas que le ponemos a los móviles de Samsung es que sigan sin apostar por dos altavoces de similar potencia, y es que esta es una de las pocas pegas que le podemos poner.

No podemos obviar que resiste accidentes con agua y polvo mediante la certificación IP68, algo que muchas veces damos por descontado pero no siempre está presente.

Un rendimiento con claroscuros

Este es el primer móvil que analizamos con el Exynos 2200, el primer procesador de 4 nm de Samsung y también el primero con integración de una GPU diseñada de la mano de AMD.

Curiosamente en los juegos no hemos visto un gran salto, pero seguramente esto es así porque aún no hemos tenido la oportunidad de ver juegos que expriman las nuevas capacidades de Ray Tracing de este chip.

Es más, en ocasiones la calidad gráfica de los juegos ha sido más baja de lo esperado, al menos de forma automática, pero hemos podido configurar manualmente los parámetros para exprimir el procesador. Esto es algo que siempre nos pasa cuando usamos un móvil con un procesador de Exynos y es que parece que los desarrolladores no los tienen muy en cuenta a la hora de exprimir las capacidades de los mismos, porque potencia no falta.

La unidad que nos han cedido es la que tiene 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna, cifras adecuadas para la categoría de este móvil y que nos dan una experiencia más que satisfactoria. Eso sí, no optaría yo por la versión de 8 y 128 GB en un móvil como este que, en teoría, va a ser objeto de un uso intenso.

El sensor de huellas funciona bien, pero no es tan rápido como los sensores ópticos que hemos usado en otros modelos, muy inferiores en precio.

El S Pen ofrece lo que se espera de Samsung

No podíamos menos que dedicarle un apartado a la función estrella de este modelo, al menos por lo novedoso. El año pasado el Galaxy S21 Ultra presumía de poder usar el S Pen, pero necesitábamos una funda para guardarlo.

Con buen criterio eso ha cambiado este año y tenemos una ranura para guardarlo en la zona inferior izquierda. Lo curioso es que eso no ha impedido poner una batería de gran capacidad, lo que siempre se agradece.

La principal diferencia de este lápiz con respecto a los anteriores es la latencia. Samsung la ha bajado de unos 9 ms en modelos previos a 2.8 ms, sobre todo al aplicar algoritmos de inteligencia artificial que predicen dónde estará el lápiz en el futuro para mostrar lo antes posible el trazo.

Como yo no soy el usuario al que se enfoca esta característica he querido dejárselo unas horas a mi pareja, que dibuja y pinta de forma tradicional. Su impresión ha sido muy buena, tanto por la sensación que le ha transmitido el S Pen, como por el software integrado.

Salvo porque el precio de este móvil es muy alto, sin duda sería el smartphone perfecto para ella.

A la pantalla sólo le falta resolución 4K y ni siquiera eso nos parece un fallo

Samsung ha sido la empresa líder en fabricación de pantallas para smartphones. Los mejores paneles los hacen ellos, sea para sus móviles o para los de la competencia.

En este caso el S22 Ultra marca todas las peticiones que podemos hacerle, con un panel con un tamaño de 6.8 pulgadas, una resolución QHD+ de 3200 x 1440 píxeles y una tasa de refresco máxima de 120 Hz.

Además, este panel es LTPO de segunda generación, lo que permite variar la tasa de refresco de 1 a 120 Hz, manteniendo la sensación de fluidez sin penalizar la batería.

Por supuesto, es una pantalla AMOLED con unos colores increíbles y unos reflejos muy controlados. Los tonos verdosos cuando inclinamos el panel se mantienen, como pasa en todas las pantallas OLED, pero no son un problema.

Destacar el brillo máximo, de 1750 nits cuando el sol le da de lleno, lo que hace esta pantalla la más luminosa que hemos probado nunca.

De hecho, en alguna ocasión he estado usando el móvil con más gente y me han mencionado lo bien que se veía la pantalla, tanto en calidad como en brillo. La verdad es que es algo notable.

Una app de cámara muy buena, complementada con otra externa

Una de las cosas que más ha pulido Samsung en el apartado fotográfico es su aplicación de cámara. Con el paso del tiempo ha perfeccionado los menús, la integración con la interfaz y detalles, como el visor que aparece cuando hacemos mucho zoom.

Esto último lo podéis ver en la imagen superior, y ya os digo que lo más espectacular es la estabilización que se logra, mezcla de hardware y software. La fotografía resultante la tenéis en la galería, junto con varias decenas más.

Entrando ya en la calidad fotográfica, hemos de reconocer que, si bien el hardware es similar al del año pasado, como os contamos en la toma de contacto, hay diferencias importantes más allá de los números.

Para empezar el sensor principal ha mejorado la toma de luminosidad y el detalle cuando queremos hacer fotos a 108 Mpx. Ahora es posible tomar la foto de 108 Mpx y usar un mapa de detalle y color de una imagen de 12 Mpx para mejorar la calidad.

Si os fijáis en las dos fotos en la imagen superior veréis que son similares, y que hay diferencias de tono simplemente.

Pero si ampliamos vemos cómo la de la izquierda tiene más detalle. Eso es gracias a la tecnología de optimización de detalle de la que carecía el S21 Ultra. En las dos imágenes superiores vemos en la parte izquierda la imagen con la mejora de definición y en la derecha la toma a 108 Mpx normal. La diferencia de nitidez es llamativa.

Además, la fotografía nocturna también ha mejorado gracias a un sensor principal con mayor tamaño de pixel, aunque la diferencia con respecto a generaciones anteriores no es tan notoria como en otras ocasiones.

También hay un nuevo sistema de medición de retratos, que crea unos mapas de profundidad muy detallados, con restratos perfectamente separados del fondo, a un nivel que pocos pueden igualar. No es perfecto, eso sí, pero está lejos, para bien, de la competencia.

El bokeh no es el mejor del mundo, pero hace tiempo que One UI permite modificarlo a nuestro gusto.

Si entramos en el zoom tenemos que resaltar que el Galaxy S22 Ultra es el mejor móvil fotográfico del mercado. No sólo tenemos dos sistemas de zoom óptico, con 3 y 10 aumentos, sino que el zoom digital ha mejorado hasta hacer las tomas a 30 aumentos usables. Obviamente no tienen la nitidez de imágenes más cercanas, pero es sorprendente.

Eso sí, el zoom a 100 aumentos sigue siendo algo curioso y útil solo si queremos leer un cartel que esté muy lejos.

También tenemos que alabar el modo macro, que con buen criterio usa un sensor ya existente en vez de optar por uno propio. Además, la calidad de la imagen es impresionante, sobre todo si la comparamos con fotos de móviles más baratos, como es lógico.

En el titular de esta sección hacemos mención a una aplicación externa y es que Samsung ha hecho compatible Expert RAW con el S22 Ultra. Esa aplicación, que podemos descargar desde la Galaxy Store (la tienda de apps Android e SAmsung) permite editar tomas en formato RAW, algo perfecto para los más aficionados a la fotografía, e incluso podremos exportarlas a Lightroom Mobile directamente.

Si pasamos al vídeo, podemos hablar de una mejora de calidad que, por desgracia, no hace que Samsung alcance a Vivo y a Apple, en nuestra opinión los dos mejores representantes de este apartado.

Hay novedades, como el cambio automático en la tasa de cuadros por segundo para mantener la calidad, o la posibilidad de que el móvil mantenga a una persona siempre dentro de la zona de grabación, cambiando entre cámaras y usando el zoom. El problema es que eso activa el zoom digital de manera no controlada y la calidad es muy variable en la toma.

También sigue presenta la vista del directos, que permite grabar de forma simultánea con la cámar delantera y cualquiera de las traseras.

La cámara delantera, de 40 Mpx, nos ha gustado para fotos, pero no para vídeo. De hecho, de noche la calidad es la que nos daría una cámara de un móvil mucho más barato. Samsung tiene aún mucho margen de mejora en este apartado.

La autonomía es buena sin ser excelente

En el apartado del diseño mencionábamos que una de las pocas pegas que tenía este móvil era la ausencia de dos altavoces de similar potencia. La otra es el sistema de carga rápida.

Samsung sigue siendo extremadamente conservadora (sólo por delante de Apple) y nos ofrece una velocidad máxima de 45 W por cable y de 15 W de forma inalámbrica. Para obtener ambos casos necesitamos comprar cargadores compatibles, no habiendo ninguno en la caja de venta.

Esto último es ya una guerra perdida, pero con marcas como Xiaomi, OPPO, OnePlus o realme dando 60 W en la gama media y hasta 120 W en la gama alta, los 45 W de Samsung se antojan escasos. Pese a todo, al menos tenemos la sensación de que la batería no se degradará tan rápido.

En la primera prueba de uso hemos estado jugando, pero también haciendo fotos, vídeos, usando el GPS y apps de redes sociales. Todo ello con la pantalla en resolución FHD+ y la tasa de refresco en 120 Hz. Hemos llegado a las 6 horas de pantalla y 30 horas totales de autonomía.

En la segunda prueba de uso hemos estado escuchando podcasts, jugando bastante a HearthStone y hablando por teléfono, además de usando Tik Tok y Twitter. Hemos llegado a las 6 horas de pantalla y 12 horas totales de autonomía.

En la tercera prueba de uso hemos jugado bastante, hecho alguna foto y usado el GPS, y se ha notado. Hemos llegado a las 5 horas y media de pantalla y 18 horas totales de autonomía.

One UI es más fluida que nunca

Samsung ha presentado junto con los Galaxy S22 Series una nueva versión de One UI, su interfaz para Android 12. Entre las muchas novedades de One UI 4.1 hay una que gusta especialmente, la de la gestión de la memoria RAM virtual. Pese a eso, los cambios más notables de la interfaz se dieron en One UI 4, que analizamos en el siguiente vídeo:

Hay detalles como el uso por defecto de la aplicación de Mensajes de Google como la app por efecto para la mensajería, algo que ojalá veamos en todos los móviles del mercado.

Otra función que nos ha gustado es la remasterización de imágenes, disponible en la aplicación de Galería de Samsung y que permite mejorar la definición de cualquier imagen, aunque no la hayamos tomado con el móvil. He usado esa función para mejorar la nitidez de algunas imágenes que quería usar en artículos, y me ha encantado.

También hay que resaltar las mejoras en el borrador de objetos, que ahora permite eliminar reflejos y sombras.

Pero no todo es bueno. Samsung sigue dejando de lado las actualizaciones continuas en los Galaxy S22, por lo que tendremos que reiniciar el sistema tras las actualizaciones y eso podría ser de otro modo, si la marca hubiera aprovechado las funciones de las últimas versiones de Android.

Por otro lado, el desbloqueo facial nos ha parecido especialmente lento. No es que Samsung brillara en este apartado, pero nos da la sensación de que es posible que ahora conceda más relevancia a la seguridad y el sistema tarde más en autenticarnos.

Para finalizar, hablemos de la política de actualizaciones de Samsung, que ha mejorado la de la mismísima Google. Este Samsung Galaxy S22 Ultra se actualizará, si no hay cambios, hasta Android 16, dentro de 4 años, y luego tendrá actualizaciones de seguridad un año más.

Conclusión: increíble, pero no para todos

Este móvil me ha dejado una sensación parecida a la que tuve con el Nokia N95 cuando salió a la venta "¿Qué más le pueden poner?". Obviamente no es un móvil perfecto, y aspectos como la ergonomía o la carga rápida son manifiestamente mejorables, pero podemos decir sin dudar que este es el mejor móvil que ha hecho Samsung.

La cuestión es que, por la presencia del lápiz, por la forma y el tamaño, parece más pensado para contentar a los usuarios de un Galaxy Note que a los de un Galaxy S.

Llevo varios días pensando en que lo mejor que podría haber hecho Samsung es llamar a este modelo Galaxy S22 Note y crear uno idéntico en todo, llamado S22 Ultra, pero con el diseño del S21 Ultra (como han mantenido el diseño en los S22 y S22+) y sin el lápiz. Ese modelo por 40 o 50 euros menos hubiera tenido hueco sin dudarlo.

