Samsung sigue dejando de lado las actualizaciones continuas en los Galaxy S22

Después de la semana pasada con el anuncio de los nuevos Samsung Galaxy S22 y esas pruebas que hicimos a los tres modelos, ahora tenemos constancia de que la compañía coreana sigue dejando de lado una tecnología que propicia que podamos actualizar un móvil Android sin tener que dejar de usarlo.

Los Galaxy S22 todavía con instalaciones lentas porque sí

Cuando Samsung ya tiene un plan para organizar de mejor forma todos los recursos que invierte en actualizar su catálogo de teléfonos en Europa y otras regiones, sabemos, vía 9to5Google, que la compañía no ha adoptado la característica de actualizaciones continuas de Android que, aparte de ser bien rápidas, son bien seguras.

Samsung Galaxy S22 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los Galaxy S22 se quedan de lado ante esta tecnología de Android que utiliza las particiones A/B para las actualizaciones del sistema que permite instalar una cuando se está usando el teléfono. Solamente requiere un reinicio rápido para volver donde estábamos sin apenas notar que realmente hemos actualizado el móvil a la última versión.

Y mientras Google no está forzando a que esta característica sea usada, al revés de lo que pasa con el tema dinámico en Android 12, parece que la marca coreana no tiene muchas prisas, ya que en los Galaxy S22 no se ha podido encontrar por ninguna parte las particiones virtuales A/B necesarias para traerla a la vida.

Samsung Galaxy S22 Series Álvarez del Vayo El Androide Libre

Las actualizaciones continuas de Android se lanzaron en 2016, lo que significa que vamos ya por el sexto año sin que se haya visto por parte de Samsung su implementación en sus teléfonos, e ignorando por completo una capacidad bastante interesante para que las actualizaciones no sean tan pesadas como lo son a veces; sobre todo como se tenga muchas apps instaladas.

