Probamos los Samsung Galaxy S22 Ultra, S22 Plus y S22: opinión y toma de contacto

Samsung llegó hace tiempo a ser el fabricante más importante de móviles Android en el mundo. La estrategia desde entonces ha ido cambiando, al adaptarse sobre todo a la extrema competencia que viene desde oriente, con marcas como Xiaomi y OPPO, que cada vez aspiran más a quitarle ese puesto no sólo en la gama de entrada y media, sino también en la gama alta.

Ahora la empresa coreana acaba de presentar los nuevos Galaxy S22 Series, tres modelos que hemos podido probar de forma breve y que ya os avanzamos nos han dejado un buen sabor de boca, a falta de poderlos probar en profundidad.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Hace dos años Samsung cambió la denominación de sus modelos para introducir los Ultra, terminales que estaban llamados a ser su referencia en la gama alta. El Samsung Galaxy S20 Ultra fue el primero de ellos, pero no alcanzó las cotas que los usuarios demandaban, sobre todo por un diseño algo soso y algunos problemas en su cámara.

El año pasado el Galaxy S21 subió tanto el nivel que, pese a haber sido presentado en febrero, se postuló como uno de los mejores móviles del año.

En 2022 Samsung vuelve a arriesgarse al mantener todo lo que teníamos en el S21 y además ofrecernos lo que nos daba en la familia Note. El Samsung Galaxy S22 Ultra es el primer Galaxy S con S pen integrado.

Este modelo se aleja de la estética de sus hermanos menores con un diseño mucho más angular que recuerda a los Galaxy Note. Además, el módulo de cámara desaparece haciendo que el diseño sea menos icónico, pero mucho más cómodo en mano.

La distribución del peso está más lograda, lo que hace que tengamos la sensación de que el gramaje es menor, cuando la realidad es que es casi el mismo que en el modelo del año pasado.

La integración del S-Pen, que funciona como en los Galaxy Note, no perjudica el tamaño de la batería, lo que a muchos les ha hecho pensar que el motivo de eliminar el jack de audio hace unas generaciones no estaba tan relacionado con esta limitación tanto como por las ganas de la industria de apostar por el sonido inalámbrico.

Pese a esos grandes cambios, diseño y S-Pen, el resto del dispositivo no es muy diferente al S21 Ultra, con una pantalla de 6.8 pulgadas que recuerda a la del año pasado, un conjunto de cámaras que mejora mucho en software pero no tanto en hardware y una batería y sistemas de carga muy parecidos.

Esto no ha de sonar como una crítica, porque siempre decimos que si algo es muy bueno, mejor no tocarlo. No obstante, el que un móvil de más de 1000 euros tenga una velocidad de carga de 45 W parece al menos llamativo, sobre todo cuando hay modelos de la competencia que cargan casi tres veces más rápido. Así pues, parece que empezamos a llegar a un límite tecnológico en el que no tiene sentido que un móvil use un panel 4K, o una cámara de 200 Mpx, o una batería de 10.000 mAh.

Con la inclusión del S-Pen parece que Samsung ha llevado al extremo lo que puede dar de si su familia más clásica, y empezamos a mirar hacia los plegables como dispositivos realmente innovadores y diferentes.

Samsung Galaxy S22 y S22 Plus

Los Galaxy S22 y S22 Plus parece que no han cambiado mucho, al menos esa sensación dan en las fotografías de prensa y en los vídeos. La realidad es que sí que tienen más cambios de los que vemos a simple vista.

Para empezar, son más pequeños, 6.1 y 6.6 pulgadas respectivamente. Los marcos de las pantallas se han reducido aún más y están a nada de ser perfectamente simétricos. No lo son porque el inferior mide 0.2 mm más que los otros tres, pero a la vista parecen iguales.

Además, la parte trasera de los dos modelos tiene un acabado en cristal, dejando ya de lado el plástico en esta categoría, algo que se agradece.

En cuanto al rendimiento, la diferencia con su hermano mayor se centra en la RAM, al tener sólo opciones de 8 GB de RAM, y en la pantalla, al no tener que mover nunca resoluciones QHD. Es cierto que mucha gente opta por la resolución FHD en los modelos Ultra, pero alguno aún quiere ese extra de definición, para lo cual se agradecen los 12 GB de la mayoría de versiones del Ultra.

En cuanto a las cámaras, vemos cambios en la principal, con un sensor de 50 Mpx que nos ha dejado buenas sensaciones, pero es de esas cosas que tenemos que probar más a fondo.

También hay cambios en el zoom óptico, optando por un sensor de 10 Mpx con 3 aumentos ópticos, los mismos que vimos en el Samsung Galaxy S21 FE

En esencia, son dos terminales incluso más redondos que sus antecesores, con precios elevados pero que no superan las cuatro cifras, al menos de partida.

Ambos modelos son los rivales directos de terminales como el Pixel 6, Pixel 6 Pro, realme GT 2 o Xiaomi 12, por decir algunos.

Precio y disponibilidad

Estos tres modelos han sido presentados a la vez y se podrán reservar desde el 9 de febrero. Se pondrán a la venta el 25 de este mes en el caso del Ultra y el 11 de marzo en el caso de los S22 y S22 Plus.

Teneís todos los precios y las versiones en nuestro artículo de lanzamiento de los Galaxy S22 Series.

Características Samsung Galaxy S22

Procesador y memoria

Exynos 2200

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,1 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 12 Mpx f/2.2.

Sensor teleobjetivo 3x: 10 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 10 Mpx f/2.2.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth.

WiFi 6.

Autonomía Batería: 3700 mAh.

Carga rápida: 25 W.

Carga inalámbrica: 15 W.

Carga reversible: 10 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 146 x 70.6 x 7.6 mm.

Peso: 168 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: One UI 4.1.

Características Samsung Galaxy S22 Plus

Procesador y memoria

Exynos 2200

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,6 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 12 Mpx f/2.2.

Sensor teleobjetivo 3x: 10 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 10 Mpx f/2.2.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth.

WiFi 6E.

Autonomía Batería: 4500 mAh.

Carga rápida: 45 W.

Carga inalámbrica: 15 W.

Carga reversible: 10 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 157.4 x 75.8 x 7.6 mm.

Peso: 196 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: One UI 4.1.

Características Samsung Galaxy S22 Ultra

Procesador y memoria

Exynos 2200

Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 / 512 / 1024 GB.

Pantalla Tamaño: 6,8 pulgadas.

Resolución: QHD+ (3200 x 1440 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 108 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 12 Mpx f/2.2.

Sensor teleobjetivo 3x: 10 Mpx f/2.4.

Sensor teleobjetivo 10x: 10 Mpx f/4.9.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 40 Mpx f/2.2.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth.

WiFi 6E.

Autonomía Batería: 5000 mAh.

Carga rápida: 45 W.

Carga inalámbrica: 15 W.

Carga reversible: 10 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163 x 77.9 x 8.9 mm.

Peso: 229 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: One UI 4.1.

