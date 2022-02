Nuevos Samsung Galaxy S22 Ultra, S22 Plus y S22: características, precios...

Samsung es una de las primeras marcas en mostrar sus cartas cada año, en forma de Unpacked o presentación de dispositivos. Este año no es una excepción y, tras meses de rumores, la empresa ha anunciado sus nuevos Galaxy S22 Series que ya hemos probado, tres smartphones que vienen acompañados también por una familia nueva de tablets Android de gama alta, las Galaxy Tas S8 Series.

Los Samsung Galaxy S22 se dividen en tres modelos, uno de los cuales es el estandarte, y este año se encarga también de intentar capturar a todos aquellos que echan de menos a los Galaxy Note. El motivo es simple: por primera vez un Galaxy S incluye el S-Pen de serie integrado en el cuerpo.

Samsung Galaxy S22

Características Samsung Galaxy S22

Procesador y memoria

Exynos 2200

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,1 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 12 Mpx f/2.2.

Sensor teleobjetivo 3x: 10 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 10 Mpx f/2.2.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth.

WiFi 6.

Autonomía Batería: 3700 mAh.

Carga rápida: 25 W.

Carga inalámbrica: 15 W.

Carga reversible: 10 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 146 x 70.6 x 7.6 mm.

Peso: 168 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: One UI 4.1.

Samsung Galaxy S22 Plus

Características Samsung Galaxy S22 Plus

Procesador y memoria

Exynos 2200

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Pantalla Tamaño: 6,6 pulgadas.

Resolución: FHD+ (2400 x 1080 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 12 Mpx f/2.2.

Sensor teleobjetivo 3x: 10 Mpx f/2.4.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 10 Mpx f/2.2.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth.

WiFi 6E.

Autonomía Batería: 4500 mAh.

Carga rápida: 45 W.

Carga inalámbrica: 15 W.

Carga reversible: 10 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 157.4 x 75.8 x 7.6 mm.

Peso: 196 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: One UI 4.1.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Características Samsung Galaxy S22 Ultra

Procesador y memoria

Exynos 2200

Memoria RAM: 8 / 12 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 / 512 / 1024 GB.

Pantalla Tamaño: 6,8 pulgadas.

Resolución: QHD+ (3200 x 1440 píxeles).

Tecnología: AMOLED.

Tasa de refresco: 120 Hz.

Camara trasera Principal: 108 Mpx f/1.8.

Gran Angular: 12 Mpx f/2.2.

Sensor teleobjetivo 3x: 10 Mpx f/2.4.

Sensor teleobjetivo 10x: 10 Mpx f/4.9.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 40 Mpx f/2.2.

Conectividad 5G.

4G

Bluetooth.

WiFi 6E.

Autonomía Batería: 5000 mAh.

Carga rápida: 45 W.

Carga inalámbrica: 15 W.

Carga reversible: 10 W.

Otros Puerto USB-C.

Doble altavoz.

Dimensiones y peso Dimensiones: 163 x 77.9 x 8.9 mm.

Peso: 229 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Interfaz del fabricante: One UI 4.1.

Un diseño similar pero refinado

Samsung Galaxy S22

Este año parece que Samsung no ha cambiado mucho el diseño de los modelos inferiores, con una estética que recuerda mucho a la de los Galaxy S21, aunque en el caso del Ultra no es así.

Este modelo es mucho más anguloso y recuerda a los Galaxy Note, algo que no nos pasa desapercibido. También cambia con respecto a sus hermanos pequeños en el hueco en la parte inferior que sirve para guardar el lápiz óptico. Este nuevo S-Pen tiene una latencia de 2.8 segundos, mucho menos que la vista hasta ahora, lo que debería darnos una peor experiencia a la hora de dibujar y escribir con él.

Los tres modelos tienen doble altavoz (siendo uno de ellos el auricular de las llamadas), así como protección con cristal Corning Gorilla Glass Victus+, dejando de lado el plástico como ya se había filtrado.

Se mantiene la resistencia al agua con la protección IP68, certificación que tendrán los tres modelos.

Estrenando el Exynos 2200

Samsung Galaxy S22

Aunque hubo algunos rumores de que este año Samsung no estrenaría nuevo procesador, finalmente no ha sido así, y los tres Galaxy S llevan el nuevo Exynos 2200, un chipset que se ha diseñado de la mano de AMD para poder exprimir al máximo los juegos móviles. No en vano es el primer procesador móvil capaz de usar el Ray Tracing.

En algunos mercados, como Estados Unidos, sí que se ha optado por el Snapdragon 8 Gen 1.

Samsung Exynos 2200 con GPU de AMD

Donde sí hay diferencias en es las memorias, teniendo los Galaxy S22 y S22 Plus opciones de 8+128 GB y 8+256 GB y el Ultra optando por 8+128, 12+256, 12+512 y 12+1024 GB, aunque esta última no estará disponible en todos los países.

Todos tienen puerto USB C, aunque la carga rápida del S22 está limitada a 25 W, mientras que los otros dos modelos llegan a los 45 W. La carga inalámbrica, de 15 W, y la reversible, de 10 W, sí que es la misma. Eso sí, de nuevo vemos que Samsung apuesta por no incluir ni cargador ni auriculares en la caja de venta.

Otra diferencia entre los modelos es que, mientras que el Ultra y el Plus tienen Wifi 6E, el S22 normal se queda con Wifi 6.

Pantallas de primer nivel

Samsung ha llegado a tener una calidad de pantallas tan alta que es difícil ver saltos cualitativos de año a año. En 2022 las mayores diferencias con lo visto el año pasado es la disminución de diagonal en los S22 y S22 Plus, al tener 0.1" menos cada modelo.

El Galaxy S22 y S22 Plus usan una pantalla de 1080 px AMOLED de 6.1 y 6.6 pulgadas respectivamente, con tasa de refresco máxima de 120 Hz, pudiendo llegar como mínimo a los 10 Hz.

Samsung Galaxy S22 Ultra

En el caso del Galaxy S22 Ultra tenemos un panel QHD+ AMOLED con tasa de refresco de 120 Hz pero con tecnología LTPO de última generación, que permite tener una tasa mínima de 1 Hz, lo que beneficiará a la batería. Además, el brillo máximo es de 1750 nits, algo nunca visto en un smartphone.

Una gran novedad es Vision Booster, que permite al sistema cambiar automáticamente parámetros como el contraste, la temperatura de color y otros ajustes para que el contenido de la pantalla siempre se muestre de la mejor forma posible a nuestros ojos.

Los tres tienen sensores de huella ultrasónicos bajo el panel, así como recubrimiento Corning Gorilla Glass Victus+.

Cambia más el software que el hardware en las cámaras

Samsung Galaxy S22 Ultra

Si os fijáis en la ficha del S22 Ultra podréis comprobar que el sistema de cámaras no es muy diferente a las del S21 Ultra. Delante tiene un sensor de 40 Mpx y detrás cuatro cámaras, dos teleobjetivos (de 3 y 10 aumentos), un gran angular y un sensor principal de 108 Mpx.

Samsung presume de haber mejorado mucho la capacidad de procesamiento de las cámaras, así como la intervención de la inteligencia artificial gracias a su nuevo procesador.

En el caso de los Galaxy S22 y S22 Plus sí que hay cambios dado que el sensor principal es de 50 Mpx en vez del de 12 Mpx que teníamos antes, y el zoom ahora es óptico, con 3 aumentos, en vez de optar por un sensor con recorte digital. Un buen cambio en este apartado.

Samsung presume especialmente de la fotografía nocturna así como de la grabación de vídeo, aunque tendremos que esperar a los análisis a fondo para ver si tanta expectación está justificada.

Llega One UI 4.1

Samsung Galaxy S22 Ultra

Los tres dispositivos usarán Android 12 con la nueva capa de Samsung, One UI 4.1, que tiene algunos cambios estéticos en la personalización y nuevas opciones de borrado de elementos (sombras y reflejos) en su borrador mágico, del que hablamos ya hace unos meses.

También hay cambios en la interfaz de cámara, que en el modo Pro permite exportar los RAW directamente a Lightroom para editarlos allí.

Precio y disponibilidad

Estos tres dispositivos se pondrán a la venta en color negro, verde y blanco, estando disponible además el verde para el S22 y S22 Plus y el burdeos para el S22 Ultra.

En España podremos reservar los Samsung Galaxy S22, S22 Plus y S22 Ultra a partir del 9 de febrero. La fecha de venta será el 25 de febrero para el Galaxy S22 Ultra y el 11 de marzo para los S22 y S22 Plus.

Los precios serán los siguientes:

Samsung Galaxy S22:

8/128 GB : 859 euros.

: 859 euros. 8/256 GB: 909 euros.

Samsung Galaxy S22 Plus:

8/128 GB : 1059 euros.

: 1059 euros. 8/256 GB: 1109 euros.

Samsung Galaxy S22 Ultra:

8/128 GB : 1259 euros.

: 1259 euros. 12/256 GB : 1359 euros.

: 1359 euros. 12/512 GB : 1459 euros.

: 1459 euros. 12/1024 GB: 1659 euros.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan