El nuevo móvil de Nothing tendrá en exclusiva el nuevo procesador de MediaTek

Nothing Phone 2 (a) Plus El Androide Libre

Crear una nueva marca en el segmento de los teléfonos móviles es complicado, y Nothing lo sabe. La empresa con sede en Londres es una de las pocas que se ha lanzado a la aventura en los últimos años, con una propuesta basada en el diseño y en la velocidad. Sus primeros productos han dado paso a nuevas iteraciones que en España han encajado bastante bien, por su precio. Y eso que no han querido centrarse en el coste de los productos.

El último modelo que analizamos en EL ESPAÑOL - El Androide Libre fue el Nothing Phone 2(a), la versión de gama media o de entrada de la propuesta de la marca para la gama alta, el Nothing Phone 2. Pero parece que la compañía tiene ganas de ampliar su catálogo, con una versión del móvil económico pero de mayor tamaño.

Ya se hizo oficial al confirmar la empresa su nombre, Nothing Phone 2(a) Plus. Sin embargo, parece que no será simplemente una versión de mayor pantalla que su hermano pequeño, porque la compañía ha anunciado que estrenará un procesador. Y no se trata simplemente de un cambio con respecto a los modelos anteriores, sino de una exclusiva mundial.

Hace unas horas Akis Evangelidis, uno de los cofundadores de Nothing, publicaba en su perfil de X que el próximo móvil de la empresa sería el primero del mundo en usar un nuevo procesador. Pero no confirmó ni el fabricante ni el modelo. Sin embargo, poco después la propia empresa, en su perfil de la misma red, daba más detalles.

En concreto el procesador será el MediaTek Dimensity 7350 Pro, una versión del 7350 que tendrá la posibilidad de alcanzar una velocidad de hasta 3,0 GHz, lo que hace que el Phone (2a) Plus sea casi un 10% más rápido que el Phone (2a). La GPU que se usará será la Mali-G610 MC4 de hasta 1,3 GHz, un 30 % más rápida en computación.

El anuncio de este teléfono será el 31 de agosto a las 11:00h, pero seguro que antes la compañía va a ir dando a conocer más detalles sobre este modelo, que podría ser incluso más interesante que su hermano pequeño si mantiene ajustado el precio. No obstante, tampoco hay que esperar ninguna locura ya que Nothing tiene una filial, CMF, pensada para centrarse en el coste, como han demostrado con el CMF Phone 1.