El Nothing Phone (2a) Plus es oficial: el nuevo móvil del fabricante tendencia ya tiene fecha de presentación

El Nothing Phone (2a) Plus Nothing El Androide Libre

Justo hace unos días Nothing compartió la imagen de un Pokémon que anticipaba el anuncio próximo de un nuevo móvil de la compañía china. Al ser la evolución del Pokémon vinculado al Phone (2a), todo parecía indicar que sería una variante. Hoy ha anunciado que el Nothing Phone (2a) Plus es una realidad y está a la vuelta de la esquina en el mes de agosto.

Si hace ni unas horas Mukul Sharma ha publicado en su cuenta X (antes Twitter) una imagen en la que se podía ver un menú para comprobar si el dispositivo es 5G y así descubrir que por sorpresa aparece el Phone (2a) Plus. Al poco Nothing ha hecho oficial el lanzamiento y el nombre mismo de su próximo móvil.

La fecha elegida está bien próxima y es el 31 de agosto a las 11:00 h. Aparte de comunicar la fecha para la presentación del Phone (2a) Plus, ha dejado caer que se acerca un nuevo y extraordinario smartphone con las palabras 'plus. More. Extra'; después del CMF Phone 1 que ha roto la baraja en la gama baja con sus extraordinarias especificaciones, su diseño y lo modular que es, se puede esperar cualquier cosa.

Nothing Phone (2a) Chema Flores El Androide Libre

Sí que comparte la web desde la que cualquier persona se puede registrar para estar atento a las últimas novedades que se sucedan y todos esos detalles que irán compartiendo los días antes del 31 de agosto con la presentación del Nothing Phone (2a).

Se puede registrar uno desde es.nothing.tech y al dar sobre 'más información' se pasa a la página donde se puede pulsar sobre 'Avísame', y así introducir el correo electrónico para recibir las notificaciones y detalles sobre el lanzamiento.

Get ready for Phone (2a) Plus on 31 July. pic.twitter.com/AP7JEy8D94 — Nothing (@nothing) July 18, 2024

Se desconoce, según Android Police, todo de este nuevo smartphone de Nothing y habría que partir desde algunas de las especificaciones del actual Phone (2a) disponible en España para entender por donde pueden ir los tiros: pantalla OLED de 6,7 pulgadas (tasa de refresco de 120 Hz y 1.300 nits de pico de brillo), chip Dimensity 7200 Pro 5G, cámara frontal de 32 Mpx, cámara doble de 50 Mpx, batería de 5.000 mAh y 12 + 256 GB de RAM con Nothing OS 2.5 basado en Android 14.

Un nuevo móvil de la marca que al igual que el resto de lanzados por estos lares desembarque también en territorio español. Se desconoce también su precio, pero el Nothing Phone (2a) se puede comprar actualmente en España por 379 euros; con una oferta jugosa en estos días.