El CMF Phone 1 comienza arrasando en ventas y bate el récord del Nothing Phone (2a) en tan solo tres horas

CMF Phone 1 by Nothing Chema Flores El Androide Libre

El 8 de julio llegó uno de los móviles más interesantes del año y de los últimos en la gama media al ser un punto y aparte, sobre todo porque rompe los precios en algunas especificaciones y desbarata los posibles lanzamientos de los competidores de Nothing. Ahora ha anunciado que en solo tres horas llegaron a vender más de 100.000 unidades.

Con este número de ventas rompen su propio récord anterior con el Nothing Phone (2a) al alcanzar 100.000 unidades, pero en vez de conseguirlo en tres horas, necesitaron 24 horas. No quita que fuera un hito increíble para los intereses de la propia Nothing, pero comparando el lanzamiento de ambos, el CMF Phone 1 parece que ha toca una tecla que está mejor afinada.

CMF, como submarca de Nothing, ha compartido el número de ventas alcanzadas el viernes 12 de julio para que en 3 horas alcanzase las 100.000 unidades del CMF Phone 1. Un smartphone Android que no solo ha destacado por sus especificaciones, sino por su precio, diseño y esa opción modular que permite anexar otros accesorios; de hecho, Nothing compartió el 3D de la trasera para que se puedan crear personalizaciones para imprimirlas en 3D.

El CMF Phone 1 parte de ser un móvil con pantalla Super AMOLED de 6,67 pulgadas (brillo de 2.000 nits y 120 Hz en la tasa de refresco), chip Dimensity 7300 5G, 8 GB de RAM, 128 / 256 GB de interna, batería de 5.000 mAh, carga rápida de 33 W, cámara principal de 50 Mpx, una de retratos, cámara frontal de 16 Mpx y Nothing OS 2.6 basado en Android 14. Todo por 239 euros.

Irremediablemente rompe la baraja en la gama baja, tal como se indicó en el análisis realizado por EL ESPAÑOL - El Androide Libre, y ya no solo por sus especificaciones, sino por ser modular y por un icónico diseño que sigue atrayendo a las nuevas generaciones. La opción que uno pueda descargar un archivo 3D para imprimirlo en una impresora 3D y personalizarlo es algo único, aunque se está a la espera de que comparta Nothing el archivo que sí se puede personalizar.

Ahora habrá que esperar a lo próximo de Nothing y si seguirá el camino del Nothing Phone (2a) para tirar hacia el Phone (3) o una nueva variante. Lo que queda claro que apunta muy bien el tiro en cada uno de sus lanzamientos sobresaliendo en cada uno.