La apuesta de Nothing por la personalización es inaudita: permite diseñar e imprimir en 3D la trasera del CMF Phone 1

CMF Phone 1 CMF by Nothing El Androide Libre

Si Nothing ha pegado bien fuerte con el precio del CMF Phone (1) para desequilibrar totalmente la balanza en la gama baja de Android, ahora quiere que sea bien conocido por el grado de personalización que ofrece con sus móviles. La compañía capitaneada por Carl Pei abre la plataforma CMF para que se puedan crear carcasas personalizadas con una impresora 3D para el CMF Phone 1.

El community manager de Nothing ha publicado las especificaciones físicas oficiales de la parte trasera del móvil en el foro oficial de CMF. El objetivo no es otro que elevar enormemente el grado de personalización del CMF Phone 1 al permitir que cualquiera pueda crear una carcasa no oficial.

Pero lo mejor de todo es que Nothing ha publicado un archivo STL oficial que está listo para su impresión en 3D. Aunque aquí hay un pero, ya que este tipo de archivo es una colección de puntos cartesianos en 3D que definen un buen montón de triángulos para crear la malla del objeto en 3D.

Carcasas en 3D del CMF Phone 1 El Androide Libre

Este tipo de archivos se pueden descargar desde los sitios web más famosos de impresión 3D, pero no pueden ser manipulados o modificados, así que el modelo publicado por Nothing no se puede utilizar para crear un panel trasero personalizado según el gusto del diseñador o usuario. El archivo necesario es STEP o IGES, el estándar de la industria para CAD.

La comunidad de usuarios ha solicitado estos archivos, y lo mejor: el community manager de Nothing ha comunicado que está mirando los archivos para compartirlos. Lo que no ha evitado, según Android Police, que algunos usuarios publiquen los archivos hechos con el programa Blender y pasarlos a la comunidad. Se pueden acceder a seis diseños hechos por 3DPrintedCat y ha invitado a quien quiera a utilizarlos para recrear sus propias variaciones.

Diseño en 3D de la carcasa del CMF Phone 1 CMF by Nothing El Androide Libre

El hecho de que el fabricante ofrezca soporte de forma oficial es algo inaudito actualmente en los móviles. Habrá que ver si finalmente comparte los archivos solicitados y así se pueda decir que el soporte de Nothing a la comunidad de creadores es el ejemplo a seguir por otros fabricantes que quieran apostar por una experiencia distinta en la personalización.

Lo de DIY con Nothing está a convertirse en una realidad para que uno tome Blender, modifique el archivo STEP o IGES y simplemente tire de su impresora 3D, si es que la tiene, o vaya a algún establecimiento para que imprima la carcasa. Una experiencia total para un gran móvil como es el CMF Phone 1, que ya de por si ofrece accesorios para una experiencia modular.