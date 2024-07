CMF presenta el Phone 1: su primer teléfono es una oda al diseño modular y a la relación entre la calidad y el precio

CMF, la submarca de Nothing, ha lanzado hoy el CMF Phone 1, su primer teléfono del mercado. Lo hace cumpliendo la seña de identidad de la casa: diseño llamativo y cuidado, buenas prestaciones y un precio ajustadísimo de 239 euros en España. Además llega acompañado junto a un nuevo reloj, el Watch Pro 2, y unos nuevos auriculares, los Buds Pro 2, a un precio también rompedor, 69 y 59 euros, respectivamente.

El detalle más llamativo del diseño del Phone 1 es la capacidad del teléfono de cambiar la carcasa trasera para cambiar así su aspecto así como acoplarle accesorios. Para hacerlo, dispone de cuatro tornillos en la parte trasera y una tuerca en la parte inferior derecha desde la que se podrá ir personalizando el smartphone con un soporte, un cordón para el cuello o un tarjetero. Un detalle importante, esta capacidad de quitar la carcasa no se traslada a la batería, es decir el cuerpo del smartphone está sellado (IP 52)

El Watch Pro 2 también evoluciona con respecto a la generación anterior de un diseño cuadrado a una esfera circular que se siente mucho más premium. Esta nueva esfera le permite cambiar el aspecto del bisel, pudiendo pasar a una terminación más oscura con solo desenroscar y volver a colocarla encima de la pantalla.

CMF Phone 1, Watch Pro 2 y Buds Pro 2 Chema Flores El Androide Libre

Los auriculares Buds Pro 2 también esconden un detalle en el diseño que no se ha visto en el sector: una rueda para controlar la música desde el estuche, sin necesidad de tocar los auriculares. En la parte superior izquierda podremos encontar un dial desde el que poder subir o bajar el volumen, controlar la reproducción de música o contestar las llamadas.

Esta apuesta por el diseño, funcionalidades y un toque único es marca de la casa. Una ambición del cofundador Carl Pei de demostar "la visión única de Nothing de combinar diseño, creatividad, funcionalidad y personalización. Estos productos son una muestra más de nuestro compromiso por aportar un toque divertido a un sector demasiado repetitivo, y tengo curiosidad por ver cómo reaccionan los usuarios", explica el máximo responsable de la startup londinense.

CMF Phone 1; un teléfono único

El diseño del CMF Phone 1 es su factor diferencial pero no es lo más interesante del teléfono, sino que su experiencia y rendimiento le convierten en un dispositivo muy a tener en cuenta al precio que llega al mercado. Se trata de un modelo de grandes dimensiones con una pantalla de 6,67 pulgadas Super AMOLED con una buena resolución y colores (HDR10+), brillo (hasta 2.000 nits) y fluidez de respuesta (120 Hz adaptativo).

También destaca por equipar el versátil procesador MediaTek Dimensity 7300 5G de última generación, diseñado junto con Nothing para ofrecer una potencia rápida, precisa y eficiente. Es una evolución del chip que tiene el Nothing Phone (2a) y con el que la compañía busca dar un gran rendimiento y experiencia de usuario a un precio contenido. Eso sí, una ausencia que podemos echar en falta es el NFC, con lo que no podremos pagar con el móvil en comercios desde el Phone 1.

Sistema de desmonte de carcasa del CMF Phone 1 Chema Flores El Androide Libre

Cuenta con 8 GB de memoria RAM y el sistema RAM Booster para tener hasta 16 GB virtuales con la idea de realizar multitarea sin problema. Está disponible en dos capacidades de almacenamiento (128 GB y 256 GB) aunque cuenta con la posibilidad de ampliar el espacio con una tarjeta externa de hasta 2 TB. Con respecto a la batería, dispone de una capacidad de 5.000 mAh y sistema de cargar rápida de 33W, lo que le permite cargarse de 0 al 50% en 20 minutos.

Otra clave del CMF Phone 1 es su sistema de cámara. Busca la fidelidad de la imagen y capturar el día a día tal y como lo vemos, sin artificios ni procesamientos de imagen extravagantes o forzados. Para ello, monta una cámara principal Sony de 50 megapíxeles y otra lente dedicada a retratos para conseguir un efecto bokeh más preciso. Por su parte, en la parte frontal del teléfono se encuentra una cámara selfie de 16 megapíxeles que se desenvuelve bien.

CMF Phone 1 Chema Flores El Androide Libre

El otro detalle que hace único a este teléfono es su sistema operativo. Llega con Nothing OS 2.6, que proporciona al usuario una experiencia rápida y fluida con opciones de personalización funcionales y completamente distintas a lo que se puede encontrar en el mercado. Toma lo mejor de Android para unirlo a una estética sencilla y útil.

Watch Pro 2; ahora redondo

CMF también ha aprovechado el lanzamiento del Phone 1 para presentar una nueva versión de su reloj inteligente, que ahora cambia de forma. El nuevo Watch Pro 2 dispone de un diseño circular con una terminación más premium que eleva la experiencia de usuario. Al igual que sucede con el smartphone, al reloj se le puede cambiar la carcasa. El bisel se puede desenroscar y enroscar encima de la pantalla para cambiar su aspecto, las opciones de bisel son curvada o plana y en tonos plateados sobrios, con lo que serán las correas lo que le acabe dando el toque de color. Está diseñado para hacer deporte y llevarlo siempre en el día a día, por lo que cuenta con resistencia al agua y al polvo IP68.

CMF Watch Pro 2 Chema Flores El Androide Libre

La nueva pantalla del reloj es un panel AMOLED de 1,32 pulgadas que ofrece alta resolución, un pico brillo máximo de 620 nits y más de 100 esferas con opciones personalizables y widgets que hacen la experiencia de usuario más personal y útil. Cuenta con sensor de luz ambiental para ajustar el brillo de la pantalla, así como sensores para monitorizar la frecuencia cardiaca, la saturación de oxígeno en sangre (SpO₂) y los niveles de estrés las 24 horas del día.

Con respecto a la batería (305 mAh) promete 9 días de uso intensivo con un tiempo de carga total de 100 minutos y es compatible tanto con Android como con iOS, emparejándolo en ambos casos a través de la aplicación propia.

Personalización del CMF Watch Pro 2 Chema Flores El Androide Libre

Para moverse por el reloj bastará con tocar la pantalla con gestos en diferentes direcciones, así como usar el botón de la corona para moverse por los menús. Un detalle especialmente interesante es la capcidad de reconocer hasta 5 modalidades deportivas de forma totalmente automática, aunque incorpora más 120 modos de deporte para registrar los entrenamientos y luego incorporarlos en las aplicaciones de salud de Apple y Google.

Asimismo, los usuarios pueden hacer llamadas por Bluetooth, controlar la música y disponer de funciones inteligentes como recibir notificaciones, controlar la cámara a distancia y consultar el tiempo.

CMF Buds Pro 2; dale al dial

Auriculares inalámbricos hay muchos, y los Buds Pro 2 de CMF no quieren ser uno más. Los CMF Buds Pro 2 heredan el diseño de los CMF Buds para, a diferencia del estuche circular de los Buds Pro, apostar por una funda cuadrada en la que destaca un botón giratorio en la parte superior izquierda que recuerda a los icónicos diales de los equipos de música.

Este particular dial permite al usuario personalizarlo para controlar la música, las llamadas o el volumen, algo particularmente cómodo para no tener que tocar los auriculares directamente.

CMF Buds Pro 2 Chema Flores El Androide Libre

Más allá del innovador estuche, la verdadera magia de los Buds Pro 2 está en los propios auriculares. Cuentan con un driver de graves de 11mm y un tweeter de 6mm con tecnología LDAC, certificada para Hi-Res Audio Wireless y Dirac Opteo, devolviendo así un sonido inmersivo y potente.

Asimismo disponen de una avanzada cancelación activa del ruido híbrida de hasta 50 dB y a una amplia gama de frecuencias de hasta 5.000 Hz. Asimismo disponen de su propio efecto Audio Espacial le envolverá en un entorno de sonido tridimensional.

CMF Buds Pro 2 Chema Flores El Androide Libre

Con la idea de mantener nitida la voz en las llamadas, y no sólo usarse para cancelar el ruido ambiente, disponen de 6 micrófonos con los sistemas clear voice technology 2.0 y reducción del ruido del viento 2.0. Con respecto a la autonomía, ofrecen 26 horas de reproducción con la cancelación de sonido activada y disponen de una carga rápida de 10 minutos que permite 7 horas de reproducción.

Precio y disponibilidad

Los tres dispositivos se podrán comprar de forma anticipada desde hoy en las webs de la compañía y en Amazon, aunque las ventas oficiales comenzarán el 12 de julio. Con respecto a los precios, quedarán de la siguiente forma:

El CMF Phone 1 llega a España con 8 GB de RAM y dos versiones de almacenamiento, 128 y 256 GB, cuyo precio variará entre 239 y 269 euros. Cada carcasa costará 35 euros, mientras que los accesorios (soporte, cordón para cuello y funda para tarjetas) cuestan 25 euros cada uno.

El reloj CMF Watch Pro 2 por su parte tiene un precio de 69 euros, mientras que el juego de bisel y correa se va a los 19 euros. Asimismo, los auriculares CMF Buds Pro 2 se pueden comprar por 59 euros.

De este modo CMF hace una apuesta firme e interesante para aquellos que quieren un buen dispositivo, con un diseño bueno y cuidado sin tener que invertir demasiado.