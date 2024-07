El nuevo móvil barato de Realme llega a España: sorprende con su carga rápida y el gran almacenamiento

La primera mitad del 2024 destacó por la ‘vuelta’ de realme, que reafirmó su apuesta por el mercado español con nuevos dispositivos de la conocida como la “gama número”; es decir, sus móviles de gama media. Empezó con los realme 12 Pro y 12 Pro+, los modelos más avanzados con un diseño sorprendente y cámaras punteras, pero eso era sólo el principio.

No tuvimos que esperar mucho para recibir la gama básica del realme 12, que inicialmente estuvo compuesta del realme 12 5G, el realme 12+ 5G y el realme 12x 5G. Unos modelos, especialmente el realme 12+, que ofrecen un buen equilibrio entre precio y características técnicas. Sin embargo, la parte más baja de la gama quedó algo desierta, y eso es justo lo que la compañía ha solucionado hoy, con el lanzamiento del realme 12 4G.

Como su nombre indica, el realme 12 4G es una versión del realme 12 que no tiene acceso a las últimas redes 5G; sin embargo, eso no será un problema para muchos usuarios que no tienen cobertura en su zona u operadora, o que simplemente prefieren ahorrar. Y eso es justo lo que van a hacer con este dispositivo, porque el realme 12 4G tendrá un precio de partida de 249,99 euros, frente a los 279,99 euros de la versión 5G. No sólo eso, sino que como oferta de lanzamiento, este dispositivo estará disponible por sólo 189,99 euros entre el 16 y el 17 de julio en Amazon, un precio excepcional que probablemente hará que se agote.

La clave de este ahorro está en el procesador, un Snapdragon 685 que no tiene 5G, pero cuya potencia debería ser suficiente para enfrentarse a los mejores en este sector. Es un chip que ya hemos visto en rivales como el Redmi Note 13, así que debería dar la talla en lo que respecta al rendimiento. El fabricante ha optado por introducir una cámara de vapor para refrigerar el procesador, junto con una capa de disipación térmica de grafito de alto rendimiento. La compañía promete temperaturas óptimas incluso si estamos jugando.

Aunque podamos pensar que este es un dispositivo inferior a la versión 5G, en realidad en algunos aspectos es incluso superior. De hecho, el realme 12 4G tiene una carga rápida más potente, de 80 W con tecnología SUPERVOOC, algo que no se ve a menudo en este rango de precios. La compañía promete que esta carga es capaz de pasar del 0% al 50% en sólo 19 minutos; además, con una carga de apenas 5 minutos podremos obtener un 18% de la carga. Hay que resaltar que la capacidad de la batería se mantiene pese a este aumento de potencia, y sigue siendo de 5.000 mAh.

Realme 12 4G realme El Androide Libre

En lo que respecta a la fotografía, realme ha optado por una solución diferente a la del modelo con 5G, que tenía una cámara principal de 108 Mpx. En el modelo 4G es de ‘sólo’ 50 Mpx, pero a cambio se trata de un avanzado sensor Sony LYT-600 con estabilización óptica de imagen (OIS) que debería ofrecer una buena calidad de imagen y acceso a funciones como SuperOIS para mejorar más la estabilidad y NightEye para mejorar el rendimiento con poca luz.

El último aspecto puntero de este móvil está en el almacenamiento. La versión básica del realme 12 4G se ofrece con 256 GB de almacenamiento interno, en vez de los 128 GB habituales. Pero además, tendremos la opción de una versión con 512 GB de almacenamiento interno; costará 299,99 euros, pero con motivo de la oferta de lanzamiento podremos obtenerlo por 279 euros en Media Markt. Todas las versiones cuentan con 8 GB de memoria RAM.