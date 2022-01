Samsung se rinde oficialmente con Tizen para móviles: cierra la tienda de apps para smartphones

Hace no tantos años el mercado de la telefonía estaba dominado por empresas que hoy día apenas son relevantes, como Nokia, BlackBerry o Siemens. En 2007 Steve Jobs presentó el iPhone, y ese movimiento dio el pistoletazo de salida hacia una realidad diferente. En esa realidad estaba Android, un sistema que había sido comprado por Google, que veía el potencial de los teléfonos inteligentes. Y no fue la única. Samsung utilizó Bada en algunos de sus móviles, en un intento de no depender de Google. No le fue bien y creó un nuevo sistema operativo con más ambiciones, llamado Tizen.

Samsung cierra la tienda de Tizen para móviles

Este sistema estaba llamado a ser una alternativa a Android, que empezaba a ser usado por marcas de la competencia como LG o Motorola. Sin embargo, el que solo fuera usado por Samsung lo limitó mucho, y nunca llegó a coger la tracción necesaria.

Samsung lo reorientó y empezó a usarlo en otros dispositivos, como televisores o relojes inteligentes. En estos últimos fue alabado por su buen funcionamiento y consumo energético, pero tampoco llegó a ser lo que la empresa esperaba.

Esto se ha visto con el anuncio en 2021 de Samsung y Google, que aúnan fuerzas para crear un ecosistema para relojes más potentes de lo que fueron Wear OS y Tizen por separado.

Ahora Samsung empieza a cerrar el ataúd de Tizen, siendo la nueva puntilla el cierre de su tienda de aplicaciones para móviles, una tienda que siendo sinceros dudamos que use mucha gente actualmente.

Esta aplicación dejó de estar operativa el 31 de diciembre del pasado año, y los usuarios de móviles con este sistema ya no pueden ni descargar ni actualizar aplicaciones desde la misma.

Hay que remarcar que Samsung se ha rendido con Tizen para móviles, pero en otras plataformas, como televisores, está incluso apostando más fuerte, haciendo de Tizen OS una alternativa a Android TV.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan