Pixel 6, análisis: este es el móvil más recomendable de la historia de Google

Cada otoño Google presenta nuevos móviles de gama alta, los Google Pixel, pensados para ser la referencia en el ecosistema de Android, aunque no siempre podemos comprarlos en España. Esto es lo que pasó con los Pixel 5, pero por suerte no ha sido así con los Pixel 6 y 6 Pro, anunciados en otoño de 2021 en algunos mercados y que ya podemos comprar en nuestro país.

En El Androide Libre hemos podido probar los dos modelos y, aunque el Pixel 6 Pro es sobre el papel mejor que el Pixel 6, es este último el que nos parece que será más recomendable, al costar 250 euros menos que su hermano mayor, 649 frente a 899 euros.

Características Google Pixel 6

Procesador y memoria

Procesador: Google Tensor. Chip de seguridad Titan M2.

Memoria RAM: 8 GB.

Almacenamiento interno: 128 / 256 GB.

Micro SD: no.

Pantalla Tamaño: 6,4 pulgadas con Gorilla Glass Victus.

Resolución: Full HD+ 2160 x 1080 píxeles.

Tecnología: OLED.

Tasa de refresco de 90 Hz.

Camara trasera Principal: 50 Mpx.

Gran Angular: 12 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 8 Mpx.

Conectividad 5G.

Dual SIM.

Bluetooth 5.2.

WiFi 6.

Autonomía Batería: 4.600 mAh.

Carga rápida: 30 W.

Carga inalámbrica: 21 W.

Otros Puerto USB-C.

Dimensiones y peso Dimensiones: 158.6 x 74.8 x 8.9 mm .

Peso: 207 g.

Sistema operativo Versión de Android: 12.

Un diseño único que puede gustar, o no

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cuando analizo un móvil sueño buscar gente alejada del mundo de la tecnología para que me den sus impresiones sobre algún punto en concreto. En el caso del Pixel 6 lo he hecho con el diseño, algo que en general ha gustado pero que a algunos les choca.

Las personas a las que les he preguntado me han dicho que era diferente. Esa es la clave. Puede que Google logre que sus móviles se consideren bonitos, o quizás no lo consiga, pero desde luego ha conseguido crear terminales que son inconfundibles.

Eso sí, hablamos de la parte trasera, porque la delantera es tremendamente genérica. Y eso en el Pixel 6 Pro tiene un pase por ser más estilizado y tener menos contorno, pero en el Pixel 6 extraña ver estos marcos negros tan destacados.

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Aún así, la construcción de este modelo es notable, con cristal delante y detrás y y perímetro de metal mate que da una sensación inequívoca de tener un móvil de gama alta entre las manos.

Además, dispone de dos altavoces, aunque el secundario está en el auricular del dispositivo, y no es tan potente como el principal. Obviamente aquí no hay jack de auriculares, radio FM, emisor de infrarrojos o micro SD. Los Pixel son la demostración de Google para el futuro, no para el pasado.

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este Pixel 6 es resistente al agua y al polvo gracias a la certificación IP 68, aunque os aconejamos que tengáis cuidado con el cristal trasero ya que hemos visto alguna unidad arañada.

Google Tensor cumple sobradamente como procesador de gama alta

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

La mayor sorprensa en la presentación de los Pixel no fue el apartado fotográfico, del que hablaremos después, sino el del rendimiento. Google había creado por primera vez su propio procesador para móviles, aunque fuera de la mano de Samsung.

El Google Tensor es el primer chipset enfocado a la inteligencia artificial diseñado por la empresa para poder potenciar ciertas actividades más allá de lo que hasta ahora era normal. Tensor no es más potente que los mejores procesadores de Qualcomm o MetiaTek, pero da un desempeño que no podemos menos que tildar de gama alta.

El desempeño de sus ocho núcleos (2 Cortex X1 para tareas pesadas, 2 Cortex-A76 con los que llevar a cabo tareas medias del día a día y 4 Cortex-A55 para tareas ligeras) es excelente, y los 8 GB de RAM son suficientes para salir del paso. Eso sí, he notado que este modelo no tenía 12 GB, pero costando 649 euros en España nos parece una cantidad de memoria aleatoria decente.

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En alguna ocasión, con un juego muy exigente, he llegado a apreciar un calentamiento en el móvil, si bien no ha sido nada tan dramático como para tener que soltar el dispositivo. Simplemente aumentó la temperatura, el gasto energético y nada más. Cosas de jugar mucho a Honkai Impact Third.

La memoria interna es de 128 GB, quizás escasa en algunos escenarios, pero suficiente para la mayoría de personas. Eso sí, siempre podemos optar por la versión de 256 GB, algo más cara, si creemos que necesitaremos más espacio.

No podemos cerrar este apartado sin hablar del Titan M2, un coprocesador de seguridad de Google que aporta privacidad en muchas de las acciones que ejecutamos en el día a día.

Una pantalla que no destaca en nada, pero gusta mucho

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Cuando presentas dos modelos de teléfono a la vez, dentro de la misma familia, es necesario hacer distinciones entre ellos. Es por eso que el Pixel 6 tiene una pantalla con una tasa de refresco de 90 Hz en vez de los 120 Hz que ya vemos incluso en móviles de precio mucho menor.

Dicho eso, la diferencia entre paneles de 60 y 90 Hz es mucho mayor que la vista entre los 90 y 120 Hz. Además, el buen hacer de Google con las animaciones hace que la experiencia con este terminal y su pantalla a 90 Hz sea incluso mejor que la de otros con pantallas de 120 Hz.

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Pixel 6 usa un panel de 6.4 pulgadas con tecnología OLED y resolución FHD+. La calidad de las imágenes, los vídeos, la respuesta táctil... todo funciona como esperaríamos de un móvil de gama alta, aunque no tengamos las mayores cifras del mercado.

Sí que hemos visto ligeros tonos verdosos si inclinamos el móvil y miramos de soslayo la pantalla, pero no es algo que llegue a ser preocupante, como pasó en otros Pixel.

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

El sensor de huellas se encuentra en la pantalla, siendo la primera vez que Google opta por este tipo de implementación. Pese a que ha habido muchas críticas por la velocidad de respuesta en este modelo, en nuestro uso diario no hemos encontrado problemas, y sólo alguna vez puntualmente ha tardado algo más, cosa que Google justifica por temas de seguridad ya que los algoritmos de los Pixel verifican de forma especialmente exahustiva este tipo de entrada de datos.

Los Pixel siguen destacando en fotografía

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Durante muchos años Google ha trabajado en sus laboratorios para hacer de las cámaras de sus Pixel las mejores del mercado. Es discutible si lo ha logrado, pero sí que se ha conseguido poner entre las primeras.

Es por eso que hemos querido hacer un análisis independiente del sistema de tres cámaras que tiene este modelo.

No obstante, también podéis ver el vídeo en el que hablamos de este apartado, que es más extenso que la sección dedicada a la fotografía que hacemos en todos los análisis.

A modo de resumen, tenemos que felicitar a Google por la calidad lograda en las fotos, en lo sencillo que hace usar el terminal, pero también tenemos que darle un tirón de orejas por un procesado que a veces peca de exceso de HDR.

La mayor pega en hardware, por decir algo, es la carencia de zoom óptico, algo que entendemos por qué no está, pero que aún así podemos bver en rivales como el Samsung Galaxy S21 FE.

Esta autonomía no es un problema

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los móviles de Google se han visto siempre, con razón, como terminales algo escasos en autonomía. Nunca más.

El Pixel 6 nos ha dejado unas cifras más que decentes, aunque no cuente con la carga más rápida del mercado (33 W con cable y 21 W de forma inalámbrica).

La primera prueba de batería ha sido intensa pero suave a la vez. Hemos hecho uso del móvil mayormente para jugar, para hacer muchas fotos y vídeos y para llamar por teléfono. Por eso nos ha dado sólo 3 horas de pantalla, pero en 36 horas totales ya que el resto del tiempo apenas lo hemos cogido.

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la segunda prueba de batería nos hemos ido de viaje durante un día, usándolo en exteriores, con el brillo algo más alto de lo nromal y haciendo muchas fotos y vídeos. En cas hemos jugado y hablado por teléfono. Áún así hemos logrado 6 horas de pantalla, en 21 horas totales.

En la tercera prueba de batería hemos estado siempre bajo cobertura Wifi. Hemos jugado bastante, y hablado por teléfono, usado Tik Tok... Hemos llegado casi a las 6 horas de pantalla con 24 horas totales de autonomía.

Hemos realizado más pruebas pero todas apuntan a las mismas cifras. Es decir, estamos ante uno de los mejores móviles de Google, si no el mejor, en lo que a autonomía se refiere.

Android 12 con los toques de Google

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Los Pixel son los móviles perfectos para probar Android ya que son diseñados por la propia Google, que es la que actualiza el sistema anualmente. En este caso los Pixel 6 y 6 pro estrenaron Android 12, aunque los modelos previos pudieron probarlo antes.

En este vídeo tenéis todas las novedades que son comunes a los Pixel, aunque el Pixel 6 tiene algunos elementos particulares, de los que también hablaremos.

Modo de juego

Aunque se esperaba para todos los móviles con Android 12 no ha sido hasta ahora que hemos podido probar el modo de juego de Android 12. Nos permite cambiar la tasa de cuadros por segundo, emitir en Youtube Live, optimizar algunos juegos...

Sin deslizamiento para abrir el asistente, pero con doble toque

El Pixel 6 no nos da la opción de abrir el asistente de Google deslizando desde las esquinas inferiores de la pantalla, pero sí permite hacerlo con un doble toque en la parte trasera.

Esta función también se puede personalizar para poder abrir otraas aplicaciones.

Borrador mágico

Cuando Google presentó los Pixel 6 hizo mucho hincapié en la nueva opción de Google Fotos llamada Borrador mágico, que permitía eliminar elementos de una imagen casi como por arte de magia.

Borrador mágico

La realidad es que esta función no es perfecta y deja resultados mejorables, como pasa con las de Samsung o Xiaomi, de las que ya hemos hablado.

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Inteligencia artificial

A estas novedades hemos de sumar las opciones clásicas de los Pixel, como el poder identificar una canción sin hacer nada, simplemente leyendo el título en la pantalla de bloqueo, ver subtítulos de cualquier fuente de audio...

Además, Google garantiza cinco años de actualizaciones de seguridad para sus Pixel, además de tres años de actualizaciones mayores.

Conclusión: muy recomendable

Pixel 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Desde que se presentó este terminal he estado pendiente del momento para poder probarlo, tales eran las expectativas.

Obviamente es un móvil con algunos puntos débiles, como el grosor de los marcos en el frontal o el no contar con un teleobjetivo, pero en esencia es un móvil que será la referencia de la gama media para muchos.

Por 649 euros hay pocos rivales que sean capaces de ofrecer lo que ofrece este Google, sobre todo a nivel de actualizaciones y cámara, algo clave en este rango de precios.

A la espera de que Google presente el Pixel 6a, que se espera para mayo, podemos decir que este es el Pixel más recomendable de los últimos años. No nos extraña que esté vendiendo tan bien como lo está haciendo. Y sí, ya podéis comprarlo en españa, en concreto en la tienda online de Google.

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan