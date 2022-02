En Android es posible guardar el Certificado COVID si vives en estos 6 países y Murcia

El Pasaporte COVID se ha podido solicitar desde el año pasado para que con un código QR se pueda saber si estás vacunado, si lo has pasado o si has realizado alguna prueba de algún tipo. El gran hándicap en Android aquí en España es que no hemos podido guardarlo en Google Pay, cosa que sí han podido los usuarios con el sistema de Apple para pasarlo a Wallet o Passbook.

Guarda el certificado COVID en tu móvil si estás en Murcia

Vía Xataka Android, sabemos que Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Singapur, Estados Unidos, Reino Unido y Murcia son las únicas siete regiones donde podemos tener bien guardado el Certificado COVID en Google Pay. Es decir, que vamos a poder tirar de nuestro móvil para mostrar ese código QR a través de esta app.

Países donde se puede guardar el certificado COVID en Android El Androide Libre

De hecho, en la página de soporte de Google muestra los seis países mencionados y España, aunque hace referencia aquí para avisar de que solamente está disponible en la región de Murcia. Desconocemos la razón para ello, pero es verdad que solo podrán guardarlos directamente, y con toda la comodidad del mundo, todos aquellos que vivan en esta región.

Se ha de abrir el Portal de Salud de Murcia desde tu móvil para que introduzca todos los datos solicitados para así recibir el código de verificación y así gestionar el Certificado COVID desde tu móvil.

Portal de Salud de Murcia El Androide Libre

Eso sí, a diferencia del Pasaporte COVID al que estamos acostumbrados, aquí solamente se hace visible el certificado de vacunación y las pruebas que se hubiesen llevado a cabo.

El último paso sería descargar el certificado para abrirlo en Google Pay y así tenerlo siempre disponible. Es importante saber que se guarda localmente, así que si usas más de un dispositivo tendrás que pasar ese archivo o realizar el proceso desde el resto.

