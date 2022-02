Nuevo SPC Smart Max 2 ya en España: características y precio del móvil que no pasa de los 90 euros

Hemos de irnos al mes de abril del año pasado para encontrarnos con otros dispositivos de la marca SPC, sus tablets Gravity, para que hoy demos la bienvenida a uno de esos teléfonos baratos de Android que suelen ser muy solicitados. En este caso es el SPC Smart Max 2, uno que no pasa de los 90 euros.

Características del SPC Smart Max 2

SPC Smart Max 2 El Androide Libre

Procesador y memoria

Chip: Unisoc SC9832E .

. Memoria RAM: 1 GB.

Almacenamiento interno: 16 GB.

Pantalla Tamaño: 5,55 pulgadas.

Resolución: 960 x 480 píxeles.

Tecnología: IPS LCD.

Tasa de refresco: -.

Camara trasera Principal: 8 Mpx.

Otros: LED Flash.

Camara delantera Resolución: 2 Mpx.

Conectividad 4G.

Dual SIM.

Bluetooth 4.2.

WiFi 4.

Radio FM.

Autonomía Batería: 2.500 mAh.

Carga rápida: -.

Otros MicroUSB.

Minijack 3.5 mm.

Dimensiones y peso Dimensiones: -.

Peso: -.

Sistema operativo Versión de Android: 11 Go Edition.

Teléfono pequeño y con Android 11 Go Edition

Solamente mirando de pasada sus especificaciones podemos saber a que tipo de público va directo este teléfono Android que se queda en una pantalla de 5,5" con resolución 960 x 480 píxeles.

SPC Smart Max 2 El Androide Libre

Lo mismo sucede con el chip Unisoc que tiene en sus entrañas al que se le acompaña con 1 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Muy parco en todas sus especificaciones para plantearnos bien a quién queremos regalarle este móvil o recomendarlo.

Lo mismo sucede con sus cámaras, una de 2 Mpx en la frontal para selfies y otra de 8 Mpx en la trasera. No podremos sacarle mucho partido ni en las videollamadas, así que hay que tener muy presente para que lo necesitamos.

Ni por asomo tiene carga rápida y su batería se queda en los 2.500 mAh, así que su uso está centrado en un tipo de público en específico como pueden ser personas mayores que no van a necesitar más que WhatsApp.

SPC Smart Max 2 El Androide Libre

Android 11 Go Edition es la versión del sistema operativo más instalado del planeta para que pueda funcionar bajo esas especificaciones, ya que de otra forma sería bastante complicado.

Disponibilidad y precios

El SPC Smart Max 2 está ya disponible en España para su venta a un precio de 89,90 euros. Un móvil Android dedicado para un público especial que no suele exigir mucho a un terminal que no pasa de los 16 GB de memoria interna; porque como use mucho WhatsApp en cuestión de semanas vamos a tener alguna llamada diciendo aquello de que no le queda memoria...

Te puede interesar

Sigue los temas que te interesan