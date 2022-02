La app de fotografia profesional de Samsung llegará a más móviles en unos días

Que los Samsung son móviles con buenas cámaras no es algo nuevo. De hecho, los Galaxy S siempre han destacado en este apartado, sobre todo en los últimos años con los modelos Ultra. Es por eso por lo que no es de extrañar que Samsung presentara una aplicación diseñada para usar el modo fotográfico profesional de sus móviles, exprimiendo al máximo las opciones manuales.

Esta aplicación, llamada Expert RAW, se puede descargar desde la Galaxy Store, la tienda de aplicaciones Android de la empresa, pero hasta ahora sólo era compatible con el Samsung Galaxy S21 Ultra.

Con el lanzamiento de su sucesor, el Samsung Galaxy S22 Ultra, se ha sumado un nuevo dispositivo compatible, pero esto era solo el inicio.

Expert RAW llegará a más móviles Samsung

En los foros de Samsung se ha confirmado la compatibilidad de esta aplicación a más móviles de la compañía. Eso sí, como indican en XDA Developers, serán solo modelos top, algo que especifica la propia Samsung.

No sabemos qué quiere decir con ello pero es probable que, por ahora, se limiten a los Galaxy S22 y quizás los S21 Series. La principal duda es si modelos como el Samsung Galaxy S21 FE o los plegables de la empresa serán compatibles con Expert RAW.

Esta aplicación necesita de ciertos sensores y lentes para ofrecer resultados óptimos, motivo por el cual Samsung no la incluye de serie en todos sus móviles. Además, es una aplicación de fotografía profesional, no está destinada a que cualquier usuario sin conocimiento la use, más que nada porque no obtendría los resultados esperados.

Entre las funciones que incluye destaca la exportación directa a Adobe Lightroom Mobile, uno de los programas más usados para procesar imágenes RAW de cara a conseguir una imagen JPG final.

Lightroom Mobile

Si os interesa aprender sobre las imágenes RAW os dejamos con un artículo en el que os explicamos qué son, cómo usarlas y cómo mejoran la calidad de las tomas que realicemos.

