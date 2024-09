Una aspiradora con brazos robóticos que se mueven para limpiar mejor, probamos la Dreame L40 Ultra

La tecnología del siglo XXI se caracteriza por muchas cosas, pero una de ellas es la de intentar convertir en inteligente cuantas más cosas mejor para facilitar el día a día de los usuarios. Un ejemplo sencillo son las bombillas inteligentes, que además nos ayudan a alejar a los ladrones, sobre todo en las segundas residencias, cuando nos vamos de vacaciones, etc. Pero hay uno que también está en cada casa en España y que, a veces, pasa desapercibido: las aspiradoras.

Roomba dio el pistoletazo de salida con sus modelos pero han sido los fabricantes chinos los que han popularizado este segmento por su buena relación calidad precio. Sin embargo, sigue habiendo propuestas de gama alta, como las que ofrece Dreame. Esta empresa ha llegado a España con modelos de precio elevado pero de funciones que no hemos visto en otras marcas.

En el análisis de la Dreame L20 Ultra ya contamos cómo se notaba el uso de un sistema robotizado para las mopas que permitía fregar en sitios a las que las otras aspiradoras no llegaban, y ahora han llevado esto un paso más allá. En la IFA de Berlín han presentado la sucesora del modelo mencionado. La Dreame L40 Ultra (1.199 euros en oferta hasta finales de septiembre a 1.099 euros) es más impactante y, a la vez, más contenida en tamaño, lo cual se agradece.

Reduciendo la base

Una de las pocas pegas que tenía la Dreame L20 Ultra es que su base de carga era enorme. Esto podía suponer un problema para algunos usuarios, sobre todo en España donde el tamaño de las casas no es que sea especialmente grande. La Dreame L40 Ultra ha cambiado eso con una base de carga que mantiene casi todas las funciones pero que reduce ostensiblemente su tamaño.

Lo único que se pierde es la posibilidad de guardar el cepillo de limpieza manual dentro de la base y el poder poner los líquidos de limpieza dentro en vez de rellenar un pequeño tanque, que es lo que hace la L40 Ultra. Ambas decisiones son más que acertadas, porque la reducción de tamaño es más que notable.

Dreame L40 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

La Dreame L40 Ultra es una aspiradora de gama alta, y eso se demuestra al incluir funciones como en lavado y secado automático de las mopas, que se realiza mediante el uso de imanes, por lo que no se necesita intervención humana. También han novedades a la hora de gestionar la limpieza usando la aplicación.

Limpieza

El proceso de limpieza de la aspiradora es muy efectivo, y depende del programa que se haya elegido en su aplicación. Es posible dejar que la propia aspiradora elija el más adecuado en función de lo que detecten sus sensores. Para ello cuenta con varios, entre los que destaca una cámara que permite no sólo que la aspiradora literalmente vea qué hay delante, sino que sepa dónde ha de limpiar más a fondo.

Dreame L40 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

El modelo anterior ya tenía un sistema motorizado que sacaba las mopas hacia fuera para poder limpiar en las esquinas, algo que siempre ha sido un problema en este tipo de aparatos. Pero es que la L40 Ultra ha incluido el mismo sistema en el cepillo de barrido lateral. Esto hace que ahora sea mucho más fácil recoger esas pelusas o pelos que se quedan arrinconados. Además, al tener un sistema de detección de elementos mediante inteligencia artificial, es capaz de esquivar objetos para no atascarse.

A todo esto ayuda la extrema potencia de succión, de hasta 11.000 pascales, que se activan sólo en algunos de los 5 niveles de succión. En la caja de venta, además del cepillo cilíndrico normal hay uno con un sistema anti enredos, lo que facilita la posterior limpieza de la aspiradora, algo que habrá que hacer cada muchos usos.

Mediante la tecnología Dreame VersaLift la aspiradora es capaz de escanear su entorno desde una distancia mayor que la de sus competidores, lo que hace que sea más rápida. Además, si hay que esquivar pequeños resaltos, como un umbral de dos centímetros o una alfombra muy gruesa, dispone de un sistema de elevación que le permite subir. Y si detecta que es una alfombra, puede mover tanto el cepillo como las mopas para no ensuciar nada.

Una vez que la aspiradora ha terminado la limpieza, vuelva a la base de carga, donde vaciará el polvo en un compartimento para ello que no tendremos que vaciar en más de dos meses. Además, es capaz de rellenar el tanque de agua y eliminar el agua sucia, vertiéndola en otro de los tanques de la base. Estos son algo más pequeños que los de la L20 Ultra, pero aún así permiten desentenderse de la aspiradora muchos días.

Dreame L40 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Una de las pocas pegas que tiene el hardware de esta aspiradora es que al ser tan alta habrá algunos muebles que no pueda limpiar por debajo. Esto no es un fallo de este modelo ya que le pasa a todos los que disponen de tantas funciones y tienen un sistema para evitar obstáculos y pequeños escalones de hasta 2 cm. Al ser más altas es más difícil que pasen por debajo de ciertos sitios. En nuestro caso ha podido limpiar bajo la cama o bajo los muebles, pero no bajo el sofá, donde aspiradoras más sencillas sí que llegan.

Seguridad

La cámara integrada también puede ser usada como sistema de vigilancia ya que permite al móvil acceder a lo que ve la aspiradora. Así, si tenemos un sistema de seguridad en casa y ha saltado un aviso por movimiento en una estancia, es posible mover manualmente la aspiradora allí con un mando virtual en la app y activar la cámara para ver qué pasa.

Dreame L40 Ultra Álvarez del Vayo El Androide Libre

Incluso es posible mandar directamente a la aspiradora a una zona y ordenarle que haga unas fotos para poder verlas en el dispositivo móvil, aunque estemos a miles de km de distancia. Si queremos podemos usar el asistente de voz integrado para decirle que vaya a una estancia o a otra, aunque no funcionará si hemos renombrado esas habitaciones. Este es uno de los pocos fallos de software que se podrían corregir. Por supuesto, esta aspiradora es compatible con Alexa y el asistente de Google.

¿Me lo compro?

Si algo queda claro tras usar esta aspiradora es que estamos ante un modelo que, por diseño, construcción, funciones y precio se trata de un modelo de gama alta. La Dreame L40 Ultra no busca ser una aspiradora para todo el mundo, pero sí que quiere ser una opción para los que buscan algo especialmente eficaz, con muchas funciones y que limpie mejor que los modelos de la competencia.

Dreame se está posicionando como una marca de gran calidad, que no deja todo en manos del precio, pese a que rivales directos como los modelos de Roomba cuestan casi un 50% más. Pero es en la fiabilidad o en el diseño donde tienen su punto fuerte. Y esto no es baladí, más de una persona nos ha mencionado lo bien que encajaba este modelo en la habitación en la que estaba, parecía un mueble más.